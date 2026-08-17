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Felfoghatatlan számok: havonta tömegek halnak meg az orosz-ukrán háborúban
A független orosz Mediazona hírportál legfrissebb adatai szerint az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta már közel 240 ezer orosz katona esett el. Csak az elmúlt bő egy hónapban mintegy kilencezerrel nőtt az azonosított halálos áldozatok száma, jóllehet a harctéri körülmények miatt a tényleges veszteségek ennél jóval magasabbak lehetnek - írja a Telex.
A 2022. február 24. és 2026. augusztus 13. közötti időszakra vonatkozó, név szerint megerősített orosz veszteséglista jelenleg 239 354 főnél tart. A július közepe óta eltelt nagyjából egy hónapban közel kilencezer újabb halálesetet regisztráltak. Az azonosított áldozatok között több mint 87 ezer önkéntes, mintegy 26 ezer börtönből besorozott elítélt és közel 20 ezer mozgósított katona található, emellett több mint 7500 tiszt halálát is igazolták.
A tényleges emberveszteség azonban jóval meghaladhatja ezeket a számokat. Az adatok gyűjtése és ellenőrzése ugyanis rendkívül lassú folyamat, amely gyászjelentésekre, a hozzátartozók közösségi médiás bejegyzéseire, valamint a helyi hatóságok és a sajtó közléseire támaszkodik.
A Mediazona szerint a jelentések csúszása részben a megváltozott harctéri körülményeknek tudható be. A drónok tömeges alkalmazása miatt az orosz hadsereg egyre gyakrabban hajt végre műveleteket kisebb egységekkel. Ennek következtében a holttestek sokszor csak hosszú idő után kerülnek elő, ami hetekkel vagy hónapokkal is hátráltatja az azonosítást és a hivatalos rögzítést.
Független nyugati elemzések egybehangzóan állítják, hogy az orosz emberveszteség jelentősen meghaladja az ukrán oldal veszteségeit. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök július végén arról beszélt, hogy az invázió kezdete óta mintegy 700 ezer orosz katona vesztette életét, míg a saját csapataik veszteségét az államfő 50 ezer halottra és körülbelül 400 ezer sebesültre tette.
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