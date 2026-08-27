Xantus Barbara is Pécsre igazolt, jön a Pillangókisasszony és Drakula: nem unatkozunk az új évadban

Xantus Barbara is Pécsre szerződött, nemzetközi szereposztású opera és különleges új bemutatók is érkeznek: izgalmas évaddal készül a 131 éves Pécsi Nemzeti Színház.

Új évadra készül a Pécsi Nemzeti Színház: a 2026/27-es szezonban összesen 13 új produkcióval várják a közönséget. A repertoárban opera, operett, balett, dráma, tragikomédia, vígjáték és gyermekeknek szóló előadás is helyet kap. A teátrum májusban már bejelentette a teljes évadtervet, augusztus 25-én pedig az évadnyitón az új társulati tagokat és a szezon további részleteit is bemutatták - írta a Pécsaktuál.

Négy új színművész érkezik Pécsre

A következő évadtól négy új színművésszel bővül a társulat: Xantus Barbara, Bartus Berci, Bayer Fruzsina és Stauróczky Éva csatlakozik a Pécsi Nemzeti Színházhoz. A színház szerint a fiatal művészek számára fontos lehetőség, hogy Pécsen többféle műfajban is kipróbálhassák magukat.

Xantus Barbara számára egyébként nem teljesen új a pécsi közeg: a színésznő korábban már több színpadi produkcióban szerepelt, a 2026/27-es évadtól azonban már a Pécsi Nemzeti Színház társulatának tagjaként láthatja a közönség. Az új évad egyik fontos szereplője lesz Győrfi István operaénekes is, aki társulati tagságának 35. évében megkapta a Pécsi Nemzeti Színház Örökös tagja címet.

Meseoperával nyitják a nagyszínházi évadot

A nagyszínpadon elsőként Tóth Péter Árgyélus királyfi című daljátékát mutatják be szeptember 6-án. A magyar népmese alapján készült produkció gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt szól, és a pécsi színház különlegessége, hogy ezúttal a gyerekek a nagyszínpadon találkozhatnak az operával. A történetben Pomedória és Zordánia mesebeli birodalma, tündérek, boszorkányok, aranyalmák és természetesen a szerelem is fontos szerepet kap. A rendező Nina Kleflin, a díszletet Horesnyi Balázs, a jelmezeket Vanja Ciraj jegyzi.

A családoknak külön is kedvez a színház: a 2026/27-es családi bérletben az Árgyélus királyfi mellett A Pál utcai fiúk és a Fehérlófia szerepel.

Puccini-operával és nemzetközi szereposztással is készülnek

Az opera kedvelőire is komoly program vár. A tavalyi Bánk bán után a következő évadban két nagyszínházi operaprodukciót terveznek.

Puccini Pillangókisasszonya eredeti nyelven kerül színpadra, nemzetközi szereposztással. A címszerepet egy fiatal koreai énekesnő, Pinkerton szerepét pedig egy kínai tenor alakítja, a történetet pedig magyar felirattal követheti a közönség.

Az évad első nagyszínházi bemutatói között szerepel továbbá Móricz Zsigmond Nem élhetek muzsikaszó nélkül című darabja, amelyet szeptember 19-én mutatnak be. A szereposztásban az új társulati tagok közül Xantus Barbara és Bayer Fruzsina is feltűnik.

Vígjátékok és klasszikusok is jönnek

A nagyszínházi repertoárban a zenés és prózai művek mellett olyan közönségkedvencek is helyet kapnak, mint A Pál utcai fiúk, valamint több klasszikus és kortárs darab.

A Kamaraszínházban többek között a Páratlan páros, a Jövőre veled itt, Werner Schwab Elnöknő című műve és Az eastwicki boszorkányok szerepel a tervek között. A legkisebbeket az Arany László meséje alapján készülő Fehérlófia várja, míg a kísérletezőbb vonalat a Randi bár című új produkció képviseli.

A Pécsi Balett továbbra is stratégiai partnerként vesz részt a színház munkájában, így a táncművészet kedvelői számára is készülnek új produkcióval.

Több mint százezer nézőt vártak az előző évadban

A társulati évadnyitón Lipics Zsolt igazgató az előző időszak eredményeit is értékelte. Elmondása szerint több mint százezer néző váltott jegyet a színház előadásaira, miközben a repertoár összeállításánál továbbra is arra törekednek, hogy a gyerekektől az idősebb korosztályig mindenki találjon magának megfelelő produkciót.

A teátrum épületében közben kisebb fejlesztések is zajlanak. A karzatra vezető lépcsősor például új szőnyegezést kapott mintegy 200 négyzetméteren, a színház vezetése pedig hosszabb távon egy átfogóbb rekonstrukcióban is gondolkodik.

A 2026/27-es évad tehát nemcsak új darabokat, hanem új arcokat is hoz Pécsre: Xantus Barbara mellett három frissen végzett színművész erősíti a társulatot, miközben a színház a gyerekektől az opera- és balettrajongókon át a vígjátékok kedvelőiig széles közönséget próbál megszólítani.