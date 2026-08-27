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Szórakozás

Megszólalt a magyar kaparós nyertes: mesés összeg ütötte a markát, erre fogja költeni a giganyereményt

Pénzcentrum
2026. augusztus 27. 15:44

Egy pápai olvasónk 10 millió forintot nyert kaparós sorsjegyen, és elárulta nekünk, mire költi a váratlanul jött összeget. A 40-es éveiben járó Gábor évek óta nem talál munkát a kisvárosban, szellemi állásokra hiába pályázik, a gyári munka pedig nem neki való. Másfél éve kezdett rendszeresen sorsjegyet venni, július közepén pedig két szív egy sorban meghozta a 10 milliós nyereményt.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Nem mindennapi levelet kapott a Pénzcentrum szerkesztősége csütörtök délután: egy olvasónk megosztotta velünk, 10 millió forintot nyert nyár közepén kaparós sorsjegyen. Sikerült beszélnünk is vele.

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Gábor a 40-es éveiben jár, Pápán él. Hét éve nincs állandó munkája, pedig több szakmája is van. Pedagógiai asszisztensként és szociális gondozóként is próbált elhelyezkedni, de a kisvárosi munkaerőpiacon egyszerűen nem kap lehetőséget. A gyári munka nem neki való, szellemi munkát szeretne végezni, de hiába pályázik, rendre elutasítják. Alkalmi megbízásokból él, miközben édesanyjával közös háztartásban próbál talpon maradni.

Új nyári sorsjegy tarolhat Magyarországon: rengeteget lehet vele nyerni, indulhat a roham a lottózókba
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A szerencsét hozó és kívánságokat valóra váltó aranyhal tematikájával várja a játékosokat az exkluzív megjelenésű nyári sorsjegyújdonság, a főnyeremény 100 millió forint.

Mint elmondta, nagyjából másfél éve kezdett el sorsjegyeket vásárolni rendszeresen, Nem lottózik, soha nem is tette, de valamiért jött az ötlet, hogy kipróbálja.

Az egymillió forintra gyúrtam

– mondja. Mint megtudtuk, hetente, néha hetente többször is vásárol sorsjegyet, havonta nagyjából 30 ezer forintot költ rá.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Július 13-án aztán megtörtént, amire nem számított: a Jókívánság Extra kaparósorsjegyen két szív szimbólum került egy sorba, ez jelentette a 10 millió forintos nyereményt. Arra a kérdésre, hogy mit érzett, azt válaszolta,

elhittem. Tudtam, hogy így működik, láttam a Facebook-csoportban is. Az eladó viszont alig hitte el, kihajolt a pult mögül, átölelt és gratulált.

A nyereményből először egy új telefont és egy fényképezőgépet vett. Régóta fotózik hobbi szinten, egy jó gépet eddig nem engedhetett meg magának.  A pénz maradék részét a családi házuk felújítására költi.
Címlapkép: Getty Images
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