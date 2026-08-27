Megszólalt a magyar kaparós nyertes: mesés összeg ütötte a markát, erre fogja költeni a giganyereményt

Egy pápai olvasónk 10 millió forintot nyert kaparós sorsjegyen, és elárulta nekünk, mire költi a váratlanul jött összeget. A 40-es éveiben járó Gábor évek óta nem talál munkát a kisvárosban, szellemi állásokra hiába pályázik, a gyári munka pedig nem neki való. Másfél éve kezdett rendszeresen sorsjegyet venni, július közepén pedig két szív egy sorban meghozta a 10 milliós nyereményt.

Nem mindennapi levelet kapott a Pénzcentrum szerkesztősége csütörtök délután: egy olvasónk megosztotta velünk, 10 millió forintot nyert nyár közepén kaparós sorsjegyen. Sikerült beszélnünk is vele.

Gábor a 40-es éveiben jár, Pápán él. Hét éve nincs állandó munkája, pedig több szakmája is van. Pedagógiai asszisztensként és szociális gondozóként is próbált elhelyezkedni, de a kisvárosi munkaerőpiacon egyszerűen nem kap lehetőséget. A gyári munka nem neki való, szellemi munkát szeretne végezni, de hiába pályázik, rendre elutasítják. Alkalmi megbízásokból él, miközben édesanyjával közös háztartásban próbál talpon maradni.

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Mint elmondta, nagyjából másfél éve kezdett el sorsjegyeket vásárolni rendszeresen, Nem lottózik, soha nem is tette, de valamiért jött az ötlet, hogy kipróbálja.

Az egymillió forintra gyúrtam

– mondja. Mint megtudtuk, hetente, néha hetente többször is vásárol sorsjegyet, havonta nagyjából 30 ezer forintot költ rá.

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Július 13-án aztán megtörtént, amire nem számított: a Jókívánság Extra kaparósorsjegyen két szív szimbólum került egy sorba, ez jelentette a 10 millió forintos nyereményt. Arra a kérdésre, hogy mit érzett, azt válaszolta,

elhittem. Tudtam, hogy így működik, láttam a Facebook-csoportban is. Az eladó viszont alig hitte el, kihajolt a pult mögül, átölelt és gratulált.

A nyereményből először egy új telefont és egy fényképezőgépet vett. Régóta fotózik hobbi szinten, egy jó gépet eddig nem engedhetett meg magának. A pénz maradék részét a családi házuk felújítására költi.