Ilyenre öt éve nem volt példa: teljesen elfordultak a magyarok ettől a slágerhiteltől

A magyarok egyre óvatosabban folyamodnak kölcsönért: közel kétharmaduk nem vett fel hitelt az elmúlt egy évben, ami mélypontnak számít az elmúlt öt év adatai alapján - derül ki egy nemzetközi reprezentatív kutatásból.

A Provident kutatása Magyarország mellett 9 országban, országonként mintegy ezer, 18 és 75 év közötti válaszadó bevonásával készült májusban.

Idén a magyarok 64 százaléka mondta azt, hogy az elmúlt 12 hónapban nem kért kölcsön, szemben a 2025-ös 49,9 százalékkal. Ez ötéves mélypont: 2022-ben még 57 százaléknak nem volt szüksége pluszpénzre. Hozzátették: az ezt követő években ez az arány fokozatosan csökkent, mert az orosz-ukrán háború hatására megugró hazai infláció, azon belül is a kiugró élelmiszer- és energiaárak miatt kevesebben tudtak kijönni a pénzükből.

A hazai közel 64 százalékos arány jóval magasabb a kutatásba bevont kilenc ország (Magyarország mellett Ausztrália, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Mexikó, Románia) 54,4 százalékos átlagánál.

A pénzügyi intézményektől való kölcsönfelvétel továbbra is korlátozott, a magas infláció miatt megemelkedett kamatok miatt. A Provident kutatása rámutat: idén a pénzintézeti kölcsönök aránya nem érte el a 15 százalékot, bár 2025-ben 12 százalék volt. A 2026-os hazai adat alacsonyabb a kutatásba bevont országok 23,5 százalékos átlagánál, míg a csehek és a lettek még a magyaroknál is nagyobb ívben elkerülik a pénzügyi szolgáltatókat - csak 13,8 és 13,9 százalékuk él ezzel a lehetőséggel.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Provident kutatásának hazai eredményeit a Magyar Nemzeti Bank statisztikái árnyalják. A 2026. májusi adatok alapján a hitelpiac teljes volumene 41 százalékkal haladta meg a 2025. májusit, amit a lakáshitelek kiemelkedő, 70,5 százalékos növekedése és a személyi kölcsönök 31,8 százalékos bővülése ösztönzött. Ez utóbbi ugyanakkor nem a hitelfelvevők számának gyarapodását jelzi: az MNB adatai szerint a pénzintézeti személyi kölcsönök átlagos összege 15,9 százalékkal emelkedett egy év alatt, ami arra utal, hogy a növekedés jelentős része az egyedi kölcsönösszegek emelkedéséből fakad.

A felmérésből az is kiderült, hogy a magyarok elsősorban a családtagjaikhoz fordulnak kölcsönért. Az elmúlt egy évben kölcsönre szoruló résztvevők 19,1 százaléka nyilatkozott így, ami az utóbbi 5 év legalacsonyabb aránya. A 2026-os magyar mutató alacsonyabb az említett 9 ország 24,4 százalékos átlagánál. Magyarországon a kölcsönfelvétel elsősorban a fiatalabb felnőttek körére koncentrálódik, míg az idősebb csoportok sokkal kevésbé támaszkodnak kölcsönre.