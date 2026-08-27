Agyad eldobod, mennyi pénzt kaszáltak a focivébén: minden előrejelzést megdöntött a végeredmény

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A 2026-os labdarúgó-világbajnokság a becslések szerint 3,5 milliárd dolláros gazdasági hatást gyakorolt New York és New Jersey államra, ezzel felülmúlta a torna előtt várt 3,3 milliárd dolláros előrejelzést – derül ki a Tourism Economics utólagos hatásvizsgálatából.
A tanulmány alapján a vb-hez kapcsolódó aktivitások mintegy 1,9 milliárd dollár közvetlen kiadást eredményeztek, 27 424 teljes és részmunkaidős állást támogattak, és összesen mintegy 1,4 milliárd dollárnyi munkajövedelmet generáltak a két államban. A torna emellett hozzávetőleg 414,2 millió dollár állami és helyi adóbevételt jelentett.
A New York New Jersey Stadionban nyolc mérkőzést rendeztek, köztük a világbajnoki döntőt. A nyolc összecsapáson több mint 645 ezer néző vett részt, míg további 626 300 nem helyi látogató érkezett a régióba a szurkolói eseményekre és más kapcsolódó programokra. A mérkőzésekre kilátogató szurkolók és az egyéb rendezvényeken részt vevő vendégek összesen mintegy 1,7 milliárd dollárt költöttek el, miközben a torna lebonyolításának működési költségei megközelítőleg 286 millió dollárt tettek ki - írta a TravelDailyNews.
A közvetlen kiadások legnagyobb tételét a szálláshelyek jelentették mintegy 653 millió dollárral. Az éttermek és vendéglátóhelyek körülbelül 346 millió, a kiskereskedelem nagyjából 264 millió, a közlekedés 200 millió, a szabadidő- és szórakoztatóipar pedig mintegy 195 millió dolláros bevételt könyvelhetett el. A foglalkoztatási hatások terén a vendéglátás végzett az élen közel 4500 támogatott munkahellyel, amelyet a közlekedési szektor mintegy 4400, valamint a szálláshely-szolgáltatás körülbelül 4000 munkahellyel követett.
A 3,5 milliárd dolláros teljes gazdasági hatás a közvetlen kiadások mellett a közvetett és az indukált hatásokat is magában foglalja. A régió beszállítói további 693 millió dollárhoz jutottak, míg a torna által fenntartott munkahelyek dolgozóinak költéseiből származó indukált hatás 916 millió dollárt tett ki. A szövetségi, állami és helyi szinteken keletkező összes adóbevétel megközelítőleg 759 millió dollárra rúgott.
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A Tourism Economics a tornát megelőzően, 2025 júliusában publikálta első elemzését, amely még 3,3 milliárd dolláros összhatást vetített előre. A 2026 augusztusában elvégzett utólagos vizsgálat azonos módszertannal, de a torna tényleges adatai alapján frissített mutatókkal dolgozott. Az eredeti előrejelzést mintegy 200 millió dollárral meghaladó eredmény hátterében egyebek mellett a tervezettnél magasabb működési kiadások, valamint a szurkolói rendezvények nagyobb látogatottsága állt, emellett a mérkőzéseken a nemzetközi nézők aránya is felülmúlta az előzetes várakozásokat.
A gazdasági hatások mellett a szervezőbizottság közösségi programokat is megvalósított. Tizenhét kisméretű közösségi focipálya épült meg vagy áll kivitelezés alatt a régióban, több mint 5000 fiatal vett részt edzőtáborokban és tornákon, a "Welcome World Rewards" elnevezésű program pedig több mint 10 ezer látogatást terelt a helyi kisvállalkozásokhoz és éttermekhez.
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