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Megtakarítás

Nagyot kaszált, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

Pénzcentrum
2026. augusztus 28. 18:11

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1019,91 pontos, 0,68 százalékos emelkedéssel, 150 666,43 ponton zárt pénteken. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

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A részvénypiac forgalma 22,0 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.

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Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek azt mondta, hogy napközben csendes, átlag alatti forgalom mellett zajlott a kereskedés, a BUX a nyugat-európai tőzsdékhez képest alulteljesítő volt. Zárásra az indexet felhúzták, az OTP és Richter papírjai is pozitív tartományban zártak.

A nap legjobban teljesítő részvénye az elmúlt napokban gyengébben teljesító Mol volt, amely ismét 5 ezer forint felett zárt. Az olajtársaság péntek délután közölte, hogy megállapodott a magyar állammal a Mol-Új Európa Alapítvány megszűnéséhez kapcsolódó elszámolásról és ezzel több mint 40 milliárd forint piaci értékű likvid pénzügyi vagyont kapott vissza, ami az elemző szerint nagyon pozitív hír.

  • A Mol 92 forinttal, 1,86 százalékkal, 5050 forintra erősödött, 3,0 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 380 forinttal, 0,83 százalékkal, 46 000 forintra nőtt, forgalmuk 15,6 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 26 forinttal, 1,03 százalékkal, 2504 forintra csökkent, forgalma 757,2 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 10 forinttal, 0,07 százalékkal, 13 370 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,2 milliárd forintot ért el.
  • A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 9567,72 ponton zárt pénteken, ez 33,47 pontos, 0,35 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
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