Nagyot kaszált, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1019,91 pontos, 0,68 százalékos emelkedéssel, 150 666,43 ponton zárt pénteken. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A részvénypiac forgalma 22,0 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.

Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek azt mondta, hogy napközben csendes, átlag alatti forgalom mellett zajlott a kereskedés, a BUX a nyugat-európai tőzsdékhez képest alulteljesítő volt. Zárásra az indexet felhúzták, az OTP és Richter papírjai is pozitív tartományban zártak.

A nap legjobban teljesítő részvénye az elmúlt napokban gyengébben teljesító Mol volt, amely ismét 5 ezer forint felett zárt. Az olajtársaság péntek délután közölte, hogy megállapodott a magyar állammal a Mol-Új Európa Alapítvány megszűnéséhez kapcsolódó elszámolásról és ezzel több mint 40 milliárd forint piaci értékű likvid pénzügyi vagyont kapott vissza, ami az elemző szerint nagyon pozitív hír.