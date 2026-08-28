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Smiling kids enjoying underwater swim in the pool towards the camera. Sunny summer day. Brother aged 5 is in the front, the sister is aged 9 and is swimming in the background. Slightly soft.
Kvíz

Kvíz: Ismered ezeket a klasszikus nyári történeteket? Filmrajongók és könyvmolyok előnyben!

Pénzcentrum
2026. augusztus 28. 18:01

Minden nyári szünet véget ér egyszer, de a legemlékezetesebb vakációk történeteit évtizedekkel később is szívesen idézzük fel. A szereplők táborozni indulnak, nyomozásba keverednek, új barátokat szereznek, szerelembe esnek, vagy éppen egy családi nyaralásból lesz életre szóló kaland. A magyar és külföldi filmek és regények tele vannak felejthetetlen nyári történetekkel, mi pedig a szünidő végének apropóján most ezekből válogattunk. Töltsd ki kvízünket, és teszteld, mennyire ismered a filmek és könyvek emlékezetes vakációit!

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Kvíz: Ismered ezeket a klasszikus nyári történeteket? Filmrajongók és könyvmolyok előnyben!

1/10 kérdés
Hol tölti a nyári vakációját Tutajos a Tüskevárban?
A Balaton északi partján
A Mátrában
A Kis-Balaton nádasaiban
A Hortobágyon
2/10 kérdés
Mi történik a nyári szünetben a két főszereplő lánnyal Erich Kästner A két Lotti című regényében?
Rájönnek, hogy ikertestvérek
Megszöknek az iskolából
Kincset találnak
Ugyanabba a fiúba lesznek szerelmesek
3/10 kérdés
Csukás István melyik regényében táborozik egy csapat gyerek a nyári szünetben egy dunai szigeten?
Csicsóka és a moszkitók
Nyár a szigeten
Vakáció a halott utcában
Utazás a szempillám mögött
4/10 kérdés
Baby családi nyaralása váratlan fordulatot vesz, amikor megismeri Johnnyt. Melyik filmről van szó?
Footloose – Gumiláb
Flashdance
Dirty Dancing – Piszkos tánc
Grease
5/10 kérdés
Peti balatoni nyaralásra érkezik a rokonaihoz, de hamarosan a családi üdülőben találja magát munka közben. Melyik magyar filmről van szó?
Csinibaba
Zimmer Feri
Hahó, Öcsi!
Pogány Madonna
6/10 kérdés
Melyik népszerű ifjúsági regényben kerül a főhős a nyári szünetben egy táborba, ahol kiderül róla, hogy Poszeidón fia?
Artemis Fowl
Harry Potter és a bölcsek köve
Percy Jackson és az olimposziak – A villámtolvaj
Eragon
7/10 kérdés
Hová utazik Emil a nyári szünetben az Emil és a detektívek című regényben?
Londonba
Párizsba
Berlinbe
Budapestre
8/10 kérdés
Melyik könyv főhőse Greg Heffley, aki tervei szerint a tökéletes nyári szünetet úgy tölti, hogy besötétített szobában ül és videojátékozik?
Egy ropi naplója – Kutya egy idő
Tom Gates
Alsógatyás kapitány
Rosszcsont Peti
9/10 kérdés
Melyik Stephen King-adaptáció követ négy fiút, akik egy nyári kaland során egy eltűnt fiú holttestének keresésére indulnak?
Carrie
Az
Ragyogás
Állj mellém!
10/10 kérdés
Melyik híres magyar ifjúsági történetben próbálnak a gyerekek cirkuszt szervezni beteg barátjuknak a nyári szünetben?
Tüskevár
Légy jó mindhalálig
Keménykalap és krumpliorr
A Pál utcai fiúk
Címlapkép: Getty Images
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