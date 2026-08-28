A közönség és a filmes szakma találkozásáról, „filmes beszélgetésekről” is szól a 2026-os Veszprém-Balaton Filmpiknik.
Kvíz: Ismered ezeket a klasszikus nyári történeteket? Filmrajongók és könyvmolyok előnyben!
Minden nyári szünet véget ér egyszer, de a legemlékezetesebb vakációk történeteit évtizedekkel később is szívesen idézzük fel. A szereplők táborozni indulnak, nyomozásba keverednek, új barátokat szereznek, szerelembe esnek, vagy éppen egy családi nyaralásból lesz életre szóló kaland. A magyar és külföldi filmek és regények tele vannak felejthetetlen nyári történetekkel, mi pedig a szünidő végének apropóján most ezekből válogattunk. Töltsd ki kvízünket, és teszteld, mennyire ismered a filmek és könyvek emlékezetes vakációit!
Kvíz: Ismered ezeket a klasszikus nyári történeteket? Filmrajongók és könyvmolyok előnyben!
Tudod, mit jelent a longevity, a gaslighting vagy a fenékküszöb? Teszteld, felismered-e a gyakran keresett szavak jelentését Google nélkül.
Tedd próbára magad 10 imádnivaló kölyökkutyával, és derítsd ki, hány kutyafajtát ismersz fel első pillantásra!
A közelgő kutyák világnapja alkalmából kutya kötelességünk foglalkozni a népszerű négylábúak témájával.
Kvíz: Jó vagy töriből, mennek még az évszámok? Teszteld, mit tudsz a fontos augusztusi eseményekről!
A mai kvíz során olyan történelmi érdekességekre és sorsfordító eseményekre kérdezünk rá, amelyek augusztushoz köthetők.
Kvíz: Egyaránt ismered a magyar és a külföldi konyhát? Tedd próbára, mennyire vagy otthon a gasztronómiában!
A mai kvíz során magyaros fogások külföldi „rokonait” keressük. Mutasd meg, hogy ez a trükkös gasztro kvíz sem foghat ki rajtad!
Kvíz: Bejártad az egész országot, láttál már minden jó helyet? Lássuk, mennyire ismered a történelmi magyar várakat!
A mai kvíz során kiderül, mennyire ismered a legismertebb magyar várakat, és azt is tesztelheted, hogy rémlenek-e a hozzájuk köthető a történelmi események, híres várkapitányok.
Tíz hazafias költemény, tíz jól ismert magyar költő. Vajon néhány kezdősor is elég lesz ahhoz, hogy felismerd a szerzőt?
Mitől kel meg a tészta, mire jó a dagasztás, és mitől lesz igazán jó a kenyér? Az új kenyér ünnepén teszteld, mennyit tudsz a kenyérsütésről!
Tudod, mi a közös Magyarországban, az NFL-ben és H. P. Lovecraftben? Mindegyik augusztus 20-án „született”, csak nem ugyanabban az évben! Te vajon tudod augusztus 20....
Kvíz: Minden évben megkóstolod az Ország Tortáját? Lássuk, mennyire emlékszel az ünnepi ízekre, győztes süteményekre!
A mai kvíz során felidézheted az elmúlt évek ízeit és az is kiderülhet, mennyire emlékszel a korábbi évi országtortákra.
Kvíz: Rég volt az irodalomóra, mennek még a kötelező olvasmányok? Lássuk, emlékszel-e az utolsó mondatokra!
Te eljutottál mindegyik könyvnek a végéig, olvastad a kötelezőket A-tól Z-ig? Most kiderül, mennyire emlékszel jól!
Kvíz: Sokan rosszul használják ezeket a latin kifejezéseket! Tudod, mit jelent a vice versa, alter ego, et cetera?
Rengeteg latin kifejezést használunk ma is, de vajon a pontos jelentésüket is ismerjük? Teszteld a tudásodat ezzel a kvízzel!
Kvíz: Mennyire ismered a magyar népdalokat, fejből tudod a szöveget, dallamot? Lássuk, hogy muzsikálsz!
A mai kvíz során próbára teheted, mennyire ismered a magyar népdalok szövegét. Vajon hányat tudsz közülük biztosan felidézni?
Mennyire ismered a világ híres festményeit? Most nem elég felismerni az alkotásokat, a hiányzó részleteket is meg kell találnod.
Kvíz: Nagy kiránduló vagy? Most kiderül, mennyit tudsz a Balaton-felvidékről – sokan már az első kérdésnél elbuknak!
A mai kvíz a Balaton-felvidék és a Balaton legismertebb természeti, történelmi és kulturális értékeit járja körül.
Mennyire ismered az ókori rómaiak máig élő örökségét? Tedd próbára tudásodat 10 igaz-hamis kérdéssel!
Úgy érzed, eligazodsz a gazdasági hírek között? Ez a 10 kérdés megmutatja, mennyire biztosak a közgazdasági alapjaid.
Ezen a kvízen még echte fővárosiak is elhasalhatnak.
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