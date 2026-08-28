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Minden nyári szünet véget ér egyszer, de a legemlékezetesebb vakációk történeteit évtizedekkel később is szívesen idézzük fel. A szereplők táborozni indulnak, nyomozásba keverednek, új barátokat szereznek, szerelembe esnek, vagy éppen egy családi nyaralásból lesz életre szóló kaland. A magyar és külföldi filmek és regények tele vannak felejthetetlen nyári történetekkel, mi pedig a szünidő végének apropóján most ezekből válogattunk. Töltsd ki kvízünket, és teszteld, mennyire ismered a filmek és könyvek emlékezetes vakációit!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Ismered ezeket a klasszikus nyári történeteket? Filmrajongók és könyvmolyok előnyben! 1/10 kérdés Hol tölti a nyári vakációját Tutajos a Tüskevárban? A Balaton északi partján A Mátrában A Kis-Balaton nádasaiban A Hortobágyon Következő kérdés 2/10 kérdés Mi történik a nyári szünetben a két főszereplő lánnyal Erich Kästner A két Lotti című regényében? Rájönnek, hogy ikertestvérek Megszöknek az iskolából Kincset találnak Ugyanabba a fiúba lesznek szerelmesek Következő kérdés 3/10 kérdés Csukás István melyik regényében táborozik egy csapat gyerek a nyári szünetben egy dunai szigeten? Csicsóka és a moszkitók Nyár a szigeten Vakáció a halott utcában Utazás a szempillám mögött Következő kérdés 4/10 kérdés Baby családi nyaralása váratlan fordulatot vesz, amikor megismeri Johnnyt. Melyik filmről van szó? Footloose – Gumiláb Flashdance Dirty Dancing – Piszkos tánc Grease Következő kérdés 5/10 kérdés Peti balatoni nyaralásra érkezik a rokonaihoz, de hamarosan a családi üdülőben találja magát munka közben. Melyik magyar filmről van szó? Csinibaba Zimmer Feri Hahó, Öcsi! Pogány Madonna Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik népszerű ifjúsági regényben kerül a főhős a nyári szünetben egy táborba, ahol kiderül róla, hogy Poszeidón fia? Artemis Fowl Harry Potter és a bölcsek köve Percy Jackson és az olimposziak – A villámtolvaj Eragon Következő kérdés 7/10 kérdés Hová utazik Emil a nyári szünetben az Emil és a detektívek című regényben? Londonba Párizsba Berlinbe Budapestre Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik könyv főhőse Greg Heffley, aki tervei szerint a tökéletes nyári szünetet úgy tölti, hogy besötétített szobában ül és videojátékozik? Egy ropi naplója – Kutya egy idő Tom Gates Alsógatyás kapitány Rosszcsont Peti Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik Stephen King-adaptáció követ négy fiút, akik egy nyári kaland során egy eltűnt fiú holttestének keresésére indulnak? Carrie Az Ragyogás Állj mellém! Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik híres magyar ifjúsági történetben próbálnak a gyerekek cirkuszt szervezni beteg barátjuknak a nyári szünetben? Tüskevár Légy jó mindhalálig Keménykalap és krumpliorr A Pál utcai fiúk Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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