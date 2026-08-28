A részvénypiac forgalma 22,0 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Devizapiac: így alakult pénteken a forint árfolyama
A nemzetközi devizapiacon erősödő dollárral szemben gyengült pénteken a forint, az euró és a svájci frank ellenében viszont kissé erősödött a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi kereskedelemben. A forint a hetet gyengüléssel fejezi be. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
Az eurót délután hat órakor 365,25 forinton jegyezték a reggel hét órai 365,36 forint után, a svájci franké pedig 389,47 forintra csökkent 389,78 forintról. A dollár jegyzése 314,90 forintra ment fel 313,73 forintról, ami a forint 0,4 százalékos gyengülésének felel meg.
A forint a hét eleji kezdésnél gyengébben áll mindhárom devizával szemben; 0,9 százalékkal az euró, 1,6 százalékkal a dollár és 0,5 százalékkal a svájci frank ellenében.
Az augusztus havi kezdéshez viszonyítva már vegyes a kép: az euró ellenében a forint 0,2 százalékkal áll gyengébben, a dollár és a svájci frank ellenében viszont úgy 0,3 százalékkal erősebben.
Az év eleje óta a forint az euróval szemben 5, a dollár ellenében csaknem 4, a svájci frankkal szemben pedig közel 6 százalék nyereséget halmozott fel.
Elismeri az Európai Bizottság a magyarországi azbesztszennyezés miatti aggodalmak súlyosságát.
Az EU egyszerre függ az amerikai piactól, az energiától és az ázsiai beszállítóktól – friss adatok mutatják a kockázatokat.
Súlyos krízis közeleg, erre nem vagyunk itthon felkészülve: elképesztő számok érkeztek a családokról
2026 júliusában 6197 gyermek született, és 8896 fő halt meg.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Egyre több gazdi tekint családtagként kedvencére, tudatosabban választ eledelt, nagyobb figyelmet fordít a megelőzésre, és gyakrabban vesz igénybe különféle szolgáltatásokat.
Kiabálás és flörtölés a vonal végén: elképesztő titkok derültek ki a magyarok ügyintézési szokásairól
A magyarok többsége már elvesztette a türelmét ügyintézés közben, sokan pedig egy rossz élmény miatt szolgáltatót váltottak.
Óriási változás előtt a világ: ebből Magyarország sem húzhatja ki magát, erre számíthatunk néhány éven belül
A világgazdaság teljesítménye 2030-ra meghaladhatja a 150 ezer milliárd dollárt, ami közel 25 ezer milliárd dolláros bővülést jelenthet 2026-hoz képest.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1108,5 pontos, 0,74 százalékos csökkenéssel 149 646,52 ponton zárt csütörtökön.
Rideg valóság a magyar fizetésekről: öt éve nem látott fordulat jött, kongatják a vészharangot az elemzők
Hiába nőnek infláció felett a fizetések, az elemzők szerint a júniusi adat már a béremelkedés lassulását mutatja.
Szélerőművek, energiatárolók és SMR-ek: a 4iG több országban is energetikai terjeszkedésre készül.
Új klímatörvény, vízgazdálkodási szabályok és energetikai beruházások felülvizsgálata is szerepel a kormány tervei között.
Új helyettes államtitkárság és országos hatóság is létren, miközben az állatvédelmi rendszert is felülvizsgálják.
Kármán András szerint még nincs döntés a 14. havi nyugdíjról, de a rászorultság elve fontos lehet az elosztásnál.
Közel 600 milliárd forintot költött el az állam erre a programra: kiderült, hogy teljesen becsődölt a rendszer
Öt év alatt 584 milliárd forint ment közmunkára, mégis egyre kevesebben jutnak vissza a valódi munkaerőpiacra.
Veszélyes láncreakció indult el a világgazdaságban: ezek a tényezők indíthatják el a következő nagy összeomlást 2008 után?
Az amerikai részvények olyan értékeltségi szinteken forognak, amelyeket korábban csak a legnagyobb tőzsdei összeomlások előtt láthattunk.
Rendkívüli nyugdíjemelést jelentett be Magyar Péter: 2027-től több mint négyszer többet kap majd rengeteg magyar nyugdíjas
Magyar Péter szerint 2027-től 120 ezer forintra emelnék a nyugdíjminimumot, emellett több más intézkedést is terveznek.
Enyhe emelkedéssel indulhat a nap a BÉT-en, miközben az OTP, a Mol, a Richter és a Telekom is fontos szinteknél jár.
Jelentősen nőttek a keresetek: a bruttó medián már 618 ezer forint felett jár, a nettó pedig 438 ezer forint volt.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.
-
Itt az ősz egyik legjobb programja: négy nap borozás a Budai Várban (x)
A borok szerelmeseit és azokat is várja a 35. Budapest Borfesztivál, akik még csak most ismerkednek a borok világával.