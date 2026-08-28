Devizapiac: így alakult pénteken a forint árfolyama

A nemzetközi devizapiacon erősödő dollárral szemben gyengült pénteken a forint, az euró és a svájci frank ellenében viszont kissé erősödött a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi kereskedelemben. A forint a hetet gyengüléssel fejezi be. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

Az eurót délután hat órakor 365,25 forinton jegyezték a reggel hét órai 365,36 forint után, a svájci franké pedig 389,47 forintra csökkent 389,78 forintról. A dollár jegyzése 314,90 forintra ment fel 313,73 forintról, ami a forint 0,4 százalékos gyengülésének felel meg.

A forint a hét eleji kezdésnél gyengébben áll mindhárom devizával szemben; 0,9 százalékkal az euró, 1,6 százalékkal a dollár és 0,5 százalékkal a svájci frank ellenében.

Az augusztus havi kezdéshez viszonyítva már vegyes a kép: az euró ellenében a forint 0,2 százalékkal áll gyengébben, a dollár és a svájci frank ellenében viszont úgy 0,3 százalékkal erősebben.

Az év eleje óta a forint az euróval szemben 5, a dollár ellenében csaknem 4, a svájci frankkal szemben pedig közel 6 százalék nyereséget halmozott fel.