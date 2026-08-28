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Megújulva térnek vissza a Duna népszerű napi műsorai: itt a teljes lista a közszolgálati csatorna kínálatáról
Szórakozás

Megújulva térnek vissza a Duna népszerű napi műsorai: itt a teljes lista a közszolgálati csatorna kínálatáról

Pénzcentrum
2026. augusztus 28. 17:22

Augusztus 31-től megújult tartalommal várják a nézőket a Duna hétköznaponként jelentkező magazinműsorai: visszatér a Család-barát, a Családi kör, valamint a nyári válogató adások után újraindul az idén 55 éves Önök kérték is. A délelőttök egyik házigazdája Rátonyi Kriszta lesz, aki – a többi műsorvezetőhöz hasonlóan – az ősz folyamán külső helyszínekről is rendszeresen jelentkezik majd az adásokban.

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A Család-barát első hetének középpontjában az iskolakezdés áll. A műsor több nézőpontból járja körül, hogyan indul az új tanév: megszólal többek között Knausz Imre oktatáskutató, Dr. Kegye Adél, az oktatási esélyegyenlőség szakértője, valamint Nánási Pál fotográfus és gyermekei, Mici és Vencel is megosztják tapasztalataikat az évkezdésről.

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A hét során vidéki iskolákba is kapcsolnak, szó lesz a tudatos internethasználatról, az iskolaszerek biztonságáról, az informatikai felkészülésről és az egészséges iskolai étkezésről is. A hétfői első adásban Forró Bence és Rátonyi Kriszta várja a nézőket, utóbbi ezúttal a stúdión kívülről is tudósít: az Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtő helyszínéről jelentkezik be.

A komoly és közérdekű témák mellett ismert művészek és sportolók is érkeznek a stúdióba: Tóth Abigél, Kocsis Tibor sztárvendégként csatlakozik a műsorhoz, Tallós Rita és lánya, Barbinek Paula arról beszélgetnek, milyen egy híres szülő árnyékában felnőni, míg Ugrai Panna és Verrasztó Evelin Európa-bajnok úszókkal a sport és a vízbiztonság kerül előtérbe. A hét folyamán Mehringer Marci zenei produkcióval is készül, az első hetet pedig Péterfy Bori vendégszereplése zárja.

A Családi kör új évada is számos aktuális, a családokat és az idősebb generációt érintő kérdéssel foglalkozik. Az első héten szó lesz természetes vizeink állapotáról és az idei termésről, a lakáskiadás szabályairól, valamint arról is, milyen szerepet tölthetnek be a nagyszülők az iskolakezdésben. Inspiráló életutakból sem lesz hiány: a nézők megismerhetik a 82 évesen is rangos futóversenyeken induló Kis Ferenc, valamint a hét olimpiára kerékpárral eljutó Cseuz László történetét.

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A műsor vendége lesz többek között Pásztor Erzsi és Zsurzs Kati, míg Malek Miklós Erkel Ferenc- és Máté Péter-díjas zeneszerző mellett Száraz Dénes, Epres Attila és Tóth Ildikó színművészekkel is találkozhatnak a nézők. Az időskor is kiemelt téma lesz: a Senior Könyvklub mellett szó esik a nyomtatott és digitális olvasás jelentőségéről, valamint a betegápolás alapjairól. Az őszi évad első adásában Novodomszky Éva és Dióssy Klári köszönti a nézőket.

2026 különleges év az Önök kérték történetében is: idén 55 éve annak, hogy elindult a legendás kívánságműsor. A műsor házigazdája, Tótfalusi Fanni ősszel is hétköznap délutánonként várja a közönséget örökzöld dalokkal és emlékezetes előadásokkal, valamint a napi magazinokban is találkozhatnak vele a nézők.
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