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Világ

Kegyetlen éjszakai csapás: lángokban áll a fontos olajfinomító, tömegével rongálódtak meg a lakóépületek

MTI
2026. augusztus 25. 09:03

Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Krasznodari területen található Afipszkij olajfinomítóját, miközben az orosz hadsereg több ukrajnai régiót is támadott az éjszaka. A két ország hatóságainak közlései szerint a csapásoknak mindkét oldalon vannak civil halálos áldozatai és sebesültjei, emellett lakóépületekben és infrastrukturális létesítményekben is jelentős károk keletkeztek.

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Tűz ütött ki a Krasznodari területen lévő Afipszkij olajfinomítójában ukrán dróntámadás következtében, a településen két ember életét vesztette - közölte kedden Veniamin Kondratyjev, a régió kormányzója a Max-csatornáján. A lehulló dróndarabok a Krasznodartól 15 kilométerre lévő Afipszkij a vasútállomáson két embert megöltek, kettőt pedig megsebesítettek. A településen legkevesebb tíz lakóházban károk keletkeztek.

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Eközben az orosz hadsereg éjszakai támadásának civil halálos áldozatai és sebesültjei is vannak. Többek között lakóházak, ipari és infrastrukturális létesítmények, oktatási intézmények rongálódtak meg Ukrajna több régiójában - jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Zaporizzsjában két ember életét vesztette a kedd hajnalban irányított légibombákkal végrehajtott csapásokban, a városban több épületben károk keletkeztek - tette közzé Ivan Fedorov katonai kormányzó a Telegramon. Harkiv Osznovjanszkij kerületében ipari létesítményeket ért rakétatámadás, egy ember meghalt - tudatta a Telegramon Ihor Terehov, Ukrajna második legnagyobb városának polgármestere. Három ember megsebesült az orosz csapatok Dnyipropetrovszk megyét sújtó drón- és tüzérségi támadásaiban - számolt be Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó A Telegramon. Több lakóház, egy kollégium, egy iskola, egy óvoda és egy napelempark is megrongálódott.

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Címlapkép: Getty Images
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