Kegyetlen éjszakai csapás: lángokban áll a fontos olajfinomító, tömegével rongálódtak meg a lakóépületek

Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Krasznodari területen található Afipszkij olajfinomítóját, miközben az orosz hadsereg több ukrajnai régiót is támadott az éjszaka. A két ország hatóságainak közlései szerint a csapásoknak mindkét oldalon vannak civil halálos áldozatai és sebesültjei, emellett lakóépületekben és infrastrukturális létesítményekben is jelentős károk keletkeztek.

Tűz ütött ki a Krasznodari területen lévő Afipszkij olajfinomítójában ukrán dróntámadás következtében, a településen két ember életét vesztette - közölte kedden Veniamin Kondratyjev, a régió kormányzója a Max-csatornáján. A lehulló dróndarabok a Krasznodartól 15 kilométerre lévő Afipszkij a vasútállomáson két embert megöltek, kettőt pedig megsebesítettek. A településen legkevesebb tíz lakóházban károk keletkeztek.

Eközben az orosz hadsereg éjszakai támadásának civil halálos áldozatai és sebesültjei is vannak. Többek között lakóházak, ipari és infrastrukturális létesítmények, oktatási intézmények rongálódtak meg Ukrajna több régiójában - jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Zaporizzsjában két ember életét vesztette a kedd hajnalban irányított légibombákkal végrehajtott csapásokban, a városban több épületben károk keletkeztek - tette közzé Ivan Fedorov katonai kormányzó a Telegramon. Harkiv Osznovjanszkij kerületében ipari létesítményeket ért rakétatámadás, egy ember meghalt - tudatta a Telegramon Ihor Terehov, Ukrajna második legnagyobb városának polgármestere. Három ember megsebesült az orosz csapatok Dnyipropetrovszk megyét sújtó drón- és tüzérségi támadásaiban - számolt be Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó A Telegramon. Több lakóház, egy kollégium, egy iskola, egy óvoda és egy napelempark is megrongálódott.