Vadonatúj forintérméket bocsát ki az MNB: elképesztő összeget érnek, indulhat értük a roham

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A Magyar Nemzeti Bank emlékérme kibocsátásával tiszteleg a mohácsi csata hősei előtt a történelmi esemény ötszázadik évfordulóján - jelentette be Sipos-Tompa Levente, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöke a Mohács Város Önkormányzata által szervezett rendezvényen. Az alelnök hozzátette: a harmincezer forint névértékű ezüst és hatezer forint névértékű színesfém emlékérmét kétszer ötezer példányban bocsátják ki.
Sipos-Tompa Levente hangsúlyozta: a Magyar Nemzeti Bank az érme kibocsátásával tiszteleg a mohácsi csata hősei és áldozatai, a hazájukat a végsőkig önfeláldozóan védelmező magyar katonák bátorsága előtt.
Az alelnök emlékeztetett: az emlékérmék elsődleges szerepe az értékközvetítés és a figyelemfelkeltés, a mindennapi fizetési forgalomban való használatuk kerülendő, hiszen korlátozott példányszámuk és igényes művészi kivitelezésük miatt egyedi értéket képviselnek.
A rajtuk szereplő névérték ezen érmék gyűjtői értékének megőrzését szolgálja. Az emlékérmét ismertetve Sipos-Tompa Levente elmondta: az érmék előlapján a Mohácsi Nemzeti Emlékhely kettéhasadt kapuját idéző kompozíció és karddal kettéhasított, kereszt alakú motívumokkal díszített stilizált sírhant-ábrázolás látható, rajta Kisfaludy Károly Mohács című, 1821-ben írt versének befejező mondatait idéző felirattal. Az emlékérme hátoldalán megjelennek a csatába induló lovasok, velük szemben a török sereget szimbolizáló dárdasor látható.
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