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Emlékmű az 1526. augusztus 29-én vívott mohácsi csatáról. A csatában a II. Lajos király vezette Magyar Királyság hadereje vereséget szenvedett a Szulejmán a Nagyszerű szultán vezette Oszmán Birodalom haderejétől.
Megtakarítás

Vadonatúj forintérméket bocsát ki az MNB: elképesztő összeget érnek, indulhat értük a roham

Pénzcentrum
2026. augusztus 28. 16:33

A Magyar Nemzeti Bank emlékérme kibocsátásával tiszteleg a mohácsi csata hősei előtt a történelmi esemény ötszázadik évfordulóján - jelentette be Sipos-Tompa Levente, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöke a Mohács Város Önkormányzata által szervezett rendezvényen. Az alelnök hozzátette: a harmincezer forint névértékű ezüst és hatezer forint névértékű színesfém emlékérmét kétszer ötezer példányban bocsátják ki.

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Sipos-Tompa Levente hangsúlyozta: a Magyar Nemzeti Bank az érme kibocsátásával tiszteleg a mohácsi csata hősei és áldozatai, a hazájukat a végsőkig önfeláldozóan védelmező magyar katonák bátorsága előtt.

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Az alelnök emlékeztetett: az emlékérmék elsődleges szerepe az értékközvetítés és a figyelemfelkeltés, a mindennapi fizetési forgalomban való használatuk kerülendő, hiszen korlátozott példányszámuk és igényes művészi kivitelezésük miatt egyedi értéket képviselnek.

A rajtuk szereplő névérték ezen érmék gyűjtői értékének megőrzését szolgálja. Az emlékérmét ismertetve Sipos-Tompa Levente elmondta: az érmék előlapján a Mohácsi Nemzeti Emlékhely kettéhasadt kapuját idéző kompozíció és karddal kettéhasított, kereszt alakú motívumokkal díszített stilizált sírhant-ábrázolás látható, rajta Kisfaludy Károly Mohács című, 1821-ben írt versének befejező mondatait idéző felirattal. Az emlékérme hátoldalán megjelennek a csatába induló lovasok, velük szemben a török sereget szimbolizáló dárdasor látható.

Forrás: MAGYAR PÉNZVERŐ ZRT.Forrás: MAGYAR PÉNZVERŐ ZRT.
Címlapkép: Getty Images
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