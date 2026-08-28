Agyad eldobod: másnaposan futott a Kartel sztárja a telt házas Aréna-koncert után

Szeptember 6-án a 41. Wizz Air Budapest Félmaraton több tízezres mezőnyében a hazai hip-hop és DJ-szcéna ismert alakja, OJ Sámson is ott lesz a rajtvonalnál. A Ganxsta Zolee és a Kartel tagjának életében ma már a 174 BPM-es Drum & Bass zene diktálja a futótempót. A hajnali futások rajongója nemcsak a Soha Ne Add Fel – Lázár Bence Alapítványt támogatja részvételével, hanem egy nagyon konkrét egyéni rekord megdöntésére is készül a Budapest Sportiroda (BSI) eseményén.

Bár a COVID idején még a kerékpározás jelentette számára a mozgást, 2023 végén egy baráti felkérés egy tavaszi, többfős váltóversenyre mindent megváltoztatott OJ Sámson életében. A felkészülés három kilométeres sétákkal indult, amiből hamar futás lett, néhány hónap múlva pedig – saját bevallása szerint még nagyon lassú tempóban – az első félmaraton is meglett.

„Ekkor rákattantam a futásra, innentől kezdve gyakorlatilag minden napomat kitöltötte. Ma már ez sokkal több, mint hobbi: strukturált edzésterv, adatalapú követés, konkrét célok” – meséli az előadó, akinek ma már polgári foglalkozása van, a DJ-zés pedig hobbi jelleggel maradt meg az életében. Főleg hajnalban, a felkelő nap fényében és az üres város utcáin szeret kilométereket gyűjteni.

Számára a futás és a zene elválaszthatatlanok, a kettő között pedig szoros szakmai párhuzamot is von. „Mindkettőben a ritmus és a tempó a kulcs. Leggyakrabban Drum & Bass stílusú zenéket hallgatok futás közben, aminek jellemzően 174 BPM a tempója. Ez tökéletesen illeszkedik a futóstílusomhoz: a zene szinte automatikusan diktálja a lépésritmust, ez ad egyfajta lendületet és flow-élményt.”

Telt ház az Arénában és egy másnapos levezetés

A zene és a sport harmonikus – bár néha extrém – együttélését jól mutatja a Ganxsta Zolee és a Kartel tavalyi, jubileumi Aréna-koncertjének napja is, amire Sámson percre pontosan emlékszik.

„Reggel korán keltem, megkávéztam, majd lefutottam 10 kilométert. Legnagyobb meglepetésemre az órám gratulált, hogy éppen megdöntöttem az addigi legjobb 10-es rekordomat. Nagyon nyugodt voltam aznap. Az Arénához direkt villamossal mentem, hogy érezzem, honnan indultunk, és hova jutottunk el. A koncert hatalmas volt, utána csaptunk egy nagyon jó bulit... másnap reggel pedig lefutottam egy enyhén másnapos kört is.”

Amikor pedig arról kérdezik, mikor érezte először, hogy végérvényesen beszippantotta a futóközösség, csak nevet: „Amikor észreveszed, hogy a nyaralásra elsőként a futócuccodat pakolod be, vagy amikor cipőt mész venni, és az szinte biztosan futócipő lesz. De a kedvencem az a pillanat, amikor a »10 km-es futásból« a mindennapi szóhasználatban lassan csak simán »egy 10-es« lesz.”

Fókuszban az 1:47:58-as egyéni csúcs

Bár nem tartja magát versenyfüggőnek – évente csak két-három hivatalos eseményen indul –, a 41. Wizz Air Budapest Félmaraton különleges helyet foglal el a naptárában. Egy barátja felkérésére indult itt először, és azóta hagyományosan a Soha Ne Add Fel – Lázár Bence Alapítványt támogatja a futásával. Idén azonban egy nagyon komoly sportcél is hajtja.

„A tavalyi Wizz Air Budapest Félmaraton nagyon emlékezetes volt, mert bár megjavítottam a személyes rekordomat, az óra a célban 1:50:02-t mutatott. Két másodpercen múlt, hogy bevegyem az 1:50-es határt. Tavasszal aztán Triesztben sikerült felállítanom a jelenlegi rekordomat: 1:47:58. Most, szeptember 6-án pontosan ezt az időt szeretném megjavítani.”

Címlapkép: MTI/Kocsis Zoltán