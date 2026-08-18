2026. augusztus 18. kedd Ilona
26 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Euro bankjegyekből álló zökkenőmentes háttér - pénzhalom
Világ

A számok nem hazudnak, 2008 óta nem volt ekkora a gond az államháztartásokban: közel az újabb összeomlás?

Pénzcentrum
2026. augusztus 18. 12:04

A 2008-as pénzügyi válság óta nem látott magasságba emelkedett a vezető gazdaságok államadósság-finanszírozási költsége. A piacok a közel-keleti feszültségek, a magas olajárak és az állami költekezés miatt tartós inflációtól tartanak, ami világszerte újabb kamatemeléseket vetít előre - írja a The Guardian.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Hétfőn az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Németországban és Japánban is kiugróan nőttek az állampapírhozamok. A harmincéves francia államkötvény hozama 4,85 százalékra emelkedett, ami 2008 szeptembere óta a legmagasabb szint. Szintén többéves csúcsot döntött a harmincéves amerikai államkötvény 5,29 százalékkal, valamint a tízéves német állampapír 3,21 százalékkal, míg a harmincéves japán kötvény hozama 2,93 százalékos, harmincéves rekordra ugrott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A dráguló államfinanszírozás hátterében az áll, hogy a befektetők tartósan magas inflációra rendezkednek be. Ezt a folyamatot a közel-keleti konfliktus nyomán magasan ragadt olajárak, a jelentős kormányzati kiadások, valamint a mesterséges intelligenciához kapcsolódó, rendkívül költséges beruházások együttesen táplálják.

A makacs inflációs környezet miatt a pénzpiacok világszerte egyre nagyobb esélyt adnak a további jegybanki szigorításoknak. Dél-Koreában és Japánban különösen határozottak a kamatemelési várakozások, de a piaci árazások alapján annak is közel 85 százalékos a valószínűsége, hogy az Európai Központi Bank a jövő havi, szeptemberi ülésén kamatot emel. A magasabb kamatkörnyezet és a tartós pénzromlás miatt a globális kötvénypiacok kifejezetten nehéz időszak elé néznek.

Mi a helyzet Magyarországon?

Bár a statiszikák szerint a magyar államadósság alacsonyabb az uniós átlagnál, a valódi problémát nem maga az adósságráta jelenti, hanem annak az „ára”. Magyarország ma az Európai Unió egyik legmagasabb kamatterhét fizeti: miközben az államadósság GDP-arányos szintje 74,6 százalék, vagyis az eurózóna és az EU átlaga alatt marad, a kamatkiadások már a GDP közel 4 százalékát emésztik fel. Ez pedig nemcsak a költségvetés mozgásterét szűkíti, hanem a növekedési lehetőségeket is - nyilatkozta Pleschinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke a Pénzcentrumnak májusban, egy interjúban. A hazai költségvetés állapotáról szóló anyagunk IDE kattintva teljes terjedelmében is elolvasható.
Címlapkép: Getty Images
#jegybank #kamat #állampapír #államadósság #infláció #kötvény #világ #világgazdaság #gazdasági válság #államháztartás #állampapír hozamok
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:04
14:44
14:33
14:15
14:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 18.
Bemondta a jóslatát Elon Musk: ekkortól mindenki alapjövedelmet kaphat, senkinek nem kell majd dolgoznia – de tényleg ilyen egyszerű?
2026. augusztus 17.
Így spórol nyáron a klímán, télen a fűtésen egyre több magyar: 30%-kal csökkenhet a fogyasztás, meglepően olcsó beruházás
2026. augusztus 18.
Életveszélyes hibákra derült fény a népszerű e-rollereknél: van, amelyik már az első használat előtt tönkremegy
2026. augusztus 18.
Brutális ára van a békés öregkornak Magyarországon: nem csoda, hogy sokan lelépnek, máshol sokkal gazdagabban élhetnek
2026. augusztus 17.
Százezres számla jöhet az örökség mellé 2026-ban: keményen fizethet, akinek a rokona ilyen lakásban élt
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 18. kedd
Ilona
34. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Brüsszel is megszólalt Paks ügyében: rendkívüli lépésre készül az Európai Bizottság
2
2 hete
Amerikai hírszerzés: Putyin olyasmire készül, ami darabokra szaggathatja a NATO-t
3
1 hete
Gyászolnak a rajongók és az irodalmi élet: születésnapján halt meg a legendás író
4
2 hete
Újabb római kori kincsek váltak láthatóvá a Dunában: izgatottak a régészek, felbukkant az ókor egyik leghosszabb hídja
5
4 napja
Rendkívüli! Most közölte a hadsereg: szövetséges vadászgépek lőttek le egy behatoló drónt a határnál
PÉNZÜGYI KISOKOS
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF)
Magyarországon az összes pénzügyi intézmény (bankok, biztosítók, befektetési alapok, nyugdíj- és lakás-takarékpénztárak, stb.) és az értékpapírpiacok felügyeletét ellátó szerv.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 18. 13:03
Életveszélyes hibákra derült fény a népszerű e-rollereknél: van, amelyik már az első használat előtt tönkremegy
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 18. 12:30
Új világ jön a PET-palackokkal kapcsolatban: itt van minden fontos tudnivaló!
Agrárszektor  |  2026. augusztus 18. 14:34
Durva döntést hozott Amerika: ennek kemény következménye lehet