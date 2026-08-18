Nagyot változik a budapesti közlekedés augusztus 20-án: erre számítson, aki útnak indul

Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt a fővárosban több helyen kell forgalomkorlátozásra és lezárásokra készülni, amelyek a közösségi közlekedést is érintik - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A közlemény szerint korlátozások érintik a Lánchídat, az alsó rakpartokat, a budai Várat, a Várkert és a Műegyetem rakpartot. Csütörtökön a délelőtti órákban a légiparádé miatt lezárják a Duna-part közvetlen környezetét a Lánchíd és Margit híd között, délután pedig a Szent Jobb-körmenet miatt a József Attila utca és a Bazilika környékén kell korlátozásokra számítani.

A tűzijáték miatt 19:00-tól a Margit híd és az Erzsébet híd közötti területen lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A lezárások és a korlátozások, valamint a várható nagyszámú érdeklődő miatt a BKK a belvárosban sűríti járatait.