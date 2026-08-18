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Ez lett Balázs Fecó álmából: 40 éve dübörög a legendás rockfesztivál a különleges helyszínen

MTI
2026. augusztus 18. 17:45

Hihetetlen, de idén már 40 éve dübörög a rock a Vas vármegyei Sitkén: a Balázs Fecó és három társa által életre hívott Sitkei Rockfesztivál augusztus 20. és 22. között ismét megtölti zenével a kápolna melletti domboldalt.

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A 38. Sitkei Rockfesztivál három napja alatt a magyar rockzene több generációja lép színpadra. A nyitónapon a Korál Keresztes Ildikóval, a Bagossy Brothers Company és az AWS ad koncertet, éjfélkor ünnepi tűzijáték zárja a programot. Augusztus 21-én a Fish!, a Mudfield, az Ossian, és a Totális Metál várja a közönséget, a fesztivál utolsó napján pedig az Akela, a Leander Kills, a Kárpátia, a Lord és a Sing Sing váltják egymást a színpadon - közölte a rendezvény honlapján a szervező sitkei Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület..

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A szervezők tájékoztatása szerint a fesztiválra jegyek elővételben csak online vásárolhatók, 14 éves életkor alatt a belépés ingyenes. Részletes információk a sitkeirockfesztival.hu címen találhatók.

A Sitkei Rockfesztivál története

1986-ban négy ember – Kovács Ferenc, Balázs Fecó, Kozma Gábor és Vida Ferenc – azért fogott össze, hogy a sitkei Kálvária-kápolna felújítására gyűjtsenek pénzt. A megoldást a zenében látták: az első, 1986. szeptember 6-án megtartott fesztiválon a Dandys, a Kormorán, Deák Bill Gyula, a Korál Balázs Fecóval és a Lord lépett színpadra. A rendezvény bevételét a kápolna megmentésére fordították.

A kezdeményezés néhány év alatt országosan ismert rockfesztivállá nőtte ki magát. A sitkei domboldalon azóta a magyar rockzene számos meghatározó előadója megfordult, köztük a P. Mobil, a Bikini, a Beatrice, az Ossian, a Skorpió és a Lord. A programok között különleges színházi és rockopera-előadások is szerepeltek: Sitkén játszották többek között a Jézus Krisztus szupersztárt és a Nemzeti Színház Kőműves Kelemen című előadását is.

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A fesztivál egyik legfontosabb védjegye mindmáig a Hercseg-hegy különleges helyszíne, ahol a közönség a Kálvária-kápolna mellett, a domboldalban ülve vagy állva hallgathatja a koncerteket. A rendezvényhez haláláig szorosan kötődő Balázs Fecó emlékét ma is őrzik Sitkén.

A koronavírus-járvány miatt két évben elmaradt a fesztivál, így 2026-ban a 40 éves történet ellenére a XXXVIII. Sitkei Rockfesztivált rendezik meg. Az eredeti cél és a családias hangulat azonban megmaradt: a rockzene ma is ugyanazon a domboldalon szól a kápolna mellett.
Címlapkép: Getty Images
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