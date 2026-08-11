Olyan krízis közeleg Németországban, ami a magyar ipart is csúnyán magával ránthatja - nem fest jól a helyzet

Történelmi mélypontra apadt a Rajna vízszintje Németországban, ami súlyos fennakadásokat okoz az ipari ellátási láncokban és a teherhajózásban. A válság enyhítésére több tartományban felfüggesztették a vasárnapi kamionstopot. A logisztikai akadályok a német gazdasági növekedést is visszavetik, ami a szoros kereskedelmi kapcsolatok révén a magyar exportban és iparban is érezteti majd a hatását - írja a Financial Times.

A folyó egyik legkritikusabb szakaszán, a Mainz és Koblenz közötti Kaubnál a vízállás már egyharmaddal elmarad a 2018-as negatív rekordtól. Bár a német áruszállításnak mindössze 5 százaléka zajlik belvízi úton, a Rajna kulcsfontosságú a szén, a kőolaj, valamint az ásványi anyagok és ércek fuvarozásában.

A rendkívül alacsony vízállás miatt a fuvardíjak tizenöt éves csúcsra ugrottak, Kaubnál leállt a kompforgalom, a múlt héten pedig több nagyobb merülésű hajó is a folyón rekedt. A szakmai szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy a további apadás a hajózhatóság teljes megszűnésével járhat.

A logisztikai nehézségek áthidalása érdekében öt német tartomány – Észak-Rajna-Vesztfália, Alsó-Szászország, Rajna-vidék-Pfalz, a Saar-vidék és Baden-Württemberg – ideiglenesen, augusztus végéig engedélyezte a 7,5 tonnánál nehezebb teherautók vasárnapi közlekedését.

EZ IS ÉRDEKELHET Aggasztó forgatókönyv érik Németországban: Magyarország is keményen megsínyli, ha ez bekövetkezik A német politikai élet egyik legfontosabb kérdésévé vált, hogy meddig tartható fenn az a több évtizedes konszenzus, amely kizárja a szélsőjobboldalinak tartott AfD esélyét a hatalom megszerzésére.

A nagyvállalatok már lépni kényszerültek, a Daimler Truck például bizonyos járműveit vízi út helyett közúton szállítja, míg a BASF termékhiányra és lehetséges vis maior helyzetekre figyelmeztetett az akadozó alapanyag-ellátás miatt.

A március óta tartó országos csapadékhiány komoly makrogazdasági károkat is okoz. Az ING elemzőinek számításai szerint a hajózási krízis idén akár 0,3 százalékponttal is lefaraghatja a német GDP-t. Ez az adat különösen aggasztó annak tükrében, hogy a Bundesbank az idei, 2026-os évre eleve alig 0,5 százalékos gazdasági bővülést prognosztizált.

Mivel Németország a legfontosabb külkereskedelmi partnerünk, a német gazdaság gyengülése gyorsan átgyűrűzik Magyarországra is. A hazai ipar – különösen az autóipar és annak beszállítói köre – szervesen beépült a német termelési láncokba.

Ha a Rajna sekélyesedése miatt elakad a nyersanyagok szállítása, visszaesik a termelés és drágul a logisztika, az közvetlenül rontja a magyar exportteljesítményt, csökkenti a beszállítói megrendeléseket, és végső soron a hazai gazdasági növekedést is fékezi.