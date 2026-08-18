Ide menekítik most a pénzüket az élelmes magyarok: elképesztő összegek áramlanak ebbe a megtakarításba

Látványosan, közel 126 ezer milliárd forintra nőtt a magyar háztartások pénzügyi vagyona 2026 második negyedévének végére. A Magyar Nemzeti Bank friss adatai szerint a lakosság adóssága ugyan gyorsan emelkedik, megtakarításaik azonban ennél is nagyobb mértékben gyarapodnak, miközben a devizabefektetések aránya folyamatosan növekszik - írja elemzésében a Bankmonitor.

A jegybanki statisztikák alapján egyetlen év alatt csaknem 11 800 milliárd forinttal bővült a lakossági pénzügyi eszközök értéke. A hitelállomány lendületes növekedése mellett a nettó pénzügyi vagyon is mintegy 9 ezer milliárd forinttal gyarapodott, így elérte a 105,9 ezer milliárd forintot.

A likvid megtakarítások – mint a készpénz, a bankbetétek, a kötvények, a befektetési jegyek és a tőzsdei részvények – szintén jelentős, 12 százalékos éves bővülést mutattak, állományuk június végére 64,3 ezer milliárd forintra emelkedett.

A gyarapodást az elmúlt időszak erőteljes bérnövekedése, valamint az év eleji állami kifizetések is támogatták. A háztartások a második negyedévben is jelentős összeget halmoztak fel: pénzügyi eszközeiket 2462 milliárd forinttal növelték, miközben új kötelezettségeik mintegy 690 milliárd forintot tettek ki. Ennek eredményeként a lakossági szektor nettó finanszírozási képessége három hónap alatt 1772 milliárd forintot ért el.

A megtakarítások szerkezete is figyelemre méltó átalakuláson ment keresztül. Bár a forint árfolyama az utóbbi időben erősödött, ez nem állította meg a tőke devizába áramlását. Június végére a likvid pénzügyi vagyon több mint ötöde, azaz 13,7 ezer milliárd forint már devizában állt, ami jelentős növekedés a 2020 elején mért 15-16 százalékos arányhoz képest.

Mire elég a magyarok megtakarítása?

A megtakarítások növekedése ellenére lakosság közel harmada nem tudna kifizetni egy 100 ezer forintos váratlan kiadást - számolt be róla a Pénzcentrum nemrég. 2024-ben a válaszadók 32 százaléka jelezte ezt, 2025-re ez az arány 29 százalékra csökkent. További 35 százaléknak gondot okozna, de végül saját erőből meg tudná oldani a kifizetést, míg a lakosság mindössze harmada, 33 százaléka mondta azt, hogy gond nélkül elő tudná teremteni az összeget.

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A magasabb megtakarítási állomány tehát önmagában még nem jelenti azt, hogy a háztartások egyre gazdagabbnak vagy pénzügyileg biztonságosabbnak érzik magukat. A közgazdaságtan ezt részben az úgynevezett óvatossági megtakarítással magyarázza: ha nő a jövővel kapcsolatos bizonytalanság, a háztartások a fogyasztás egy részét inkább félreteszik, hogy nagyobb pénzügyi puffert képezzenek.

Az MNB 2023-as adatai szerint a háztartások 33 százalékának még egyhavi fogyasztását fedező pénzügyi tartaléka sem volt, vagyis a magas aggregált megtakarítási állomány jelentős részben a vagyonosabb háztartásoknál koncentrálódik.

Ez jól mutatja, miért félrevezető pusztán a megtakarítások növekedéséből a lakosság általános pénzügyi biztonságára következtetni: ugyanaz a statisztika egyszerre tükrözheti a vagyonosabbak vagyongyarapodását és a bizonytalanabb háztartások óvatosságát.