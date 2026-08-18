A nemzetközi trendeknek megfelelően a magyar tőzsde is mínuszban indította a hetet.
Ide menekítik most a pénzüket az élelmes magyarok: elképesztő összegek áramlanak ebbe a megtakarításba
Látványosan, közel 126 ezer milliárd forintra nőtt a magyar háztartások pénzügyi vagyona 2026 második negyedévének végére. A Magyar Nemzeti Bank friss adatai szerint a lakosság adóssága ugyan gyorsan emelkedik, megtakarításaik azonban ennél is nagyobb mértékben gyarapodnak, miközben a devizabefektetések aránya folyamatosan növekszik - írja elemzésében a Bankmonitor.
A jegybanki statisztikák alapján egyetlen év alatt csaknem 11 800 milliárd forinttal bővült a lakossági pénzügyi eszközök értéke. A hitelállomány lendületes növekedése mellett a nettó pénzügyi vagyon is mintegy 9 ezer milliárd forinttal gyarapodott, így elérte a 105,9 ezer milliárd forintot.
A likvid megtakarítások – mint a készpénz, a bankbetétek, a kötvények, a befektetési jegyek és a tőzsdei részvények – szintén jelentős, 12 százalékos éves bővülést mutattak, állományuk június végére 64,3 ezer milliárd forintra emelkedett.
A gyarapodást az elmúlt időszak erőteljes bérnövekedése, valamint az év eleji állami kifizetések is támogatták. A háztartások a második negyedévben is jelentős összeget halmoztak fel: pénzügyi eszközeiket 2462 milliárd forinttal növelték, miközben új kötelezettségeik mintegy 690 milliárd forintot tettek ki. Ennek eredményeként a lakossági szektor nettó finanszírozási képessége három hónap alatt 1772 milliárd forintot ért el.
A megtakarítások szerkezete is figyelemre méltó átalakuláson ment keresztül. Bár a forint árfolyama az utóbbi időben erősödött, ez nem állította meg a tőke devizába áramlását. Június végére a likvid pénzügyi vagyon több mint ötöde, azaz 13,7 ezer milliárd forint már devizában állt, ami jelentős növekedés a 2020 elején mért 15-16 százalékos arányhoz képest.
Mire elég a magyarok megtakarítása?
A megtakarítások növekedése ellenére lakosság közel harmada nem tudna kifizetni egy 100 ezer forintos váratlan kiadást - számolt be róla a Pénzcentrum nemrég. 2024-ben a válaszadók 32 százaléka jelezte ezt, 2025-re ez az arány 29 százalékra csökkent. További 35 százaléknak gondot okozna, de végül saját erőből meg tudná oldani a kifizetést, míg a lakosság mindössze harmada, 33 százaléka mondta azt, hogy gond nélkül elő tudná teremteni az összeget.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A magasabb megtakarítási állomány tehát önmagában még nem jelenti azt, hogy a háztartások egyre gazdagabbnak vagy pénzügyileg biztonságosabbnak érzik magukat. A közgazdaságtan ezt részben az úgynevezett óvatossági megtakarítással magyarázza: ha nő a jövővel kapcsolatos bizonytalanság, a háztartások a fogyasztás egy részét inkább félreteszik, hogy nagyobb pénzügyi puffert képezzenek.
Az MNB 2023-as adatai szerint a háztartások 33 százalékának még egyhavi fogyasztását fedező pénzügyi tartaléka sem volt, vagyis a magas aggregált megtakarítási állomány jelentős részben a vagyonosabb háztartásoknál koncentrálódik.
Ez jól mutatja, miért félrevezető pusztán a megtakarítások növekedéséből a lakosság általános pénzügyi biztonságára következtetni: ugyanaz a statisztika egyszerre tükrözheti a vagyonosabbak vagyongyarapodását és a bizonytalanabb háztartások óvatosságát.
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