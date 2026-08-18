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Kvíz: Minden évben megkóstolod az Ország Tortáját? Lássuk, mennyire emlékszel az ünnepi ízekre, győztes süteményekre!

Pénzcentrum
2026. augusztus 18. 18:02

Az augusztus 20-i ünnephez közeledve - az ország születésnapjára - már 2007 óta minden évben megválasztják az ország tortáját. A versenybe rengeteg cukrászda nevezi be alkotásait, a zsűri ezek közül választ: idén a Bíborfehér fantázianevű torta lett Magyarország tortája. Aki minden évben meg szokta kóstolni a tortákat, bizonyára emlékszik például a "Curiositas" – Kíváncsiság, az Őrség Zöld Aranya vagy a  Szilvagombóc fantázinevű desszertekre. A mai kvíz során felidézheted az elmúlt évek ízeit és az is kiderülhet, mennyire emlékszel a korábbi évi országtortákra.

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Kvíz: Minden évben megkóstolod az Ország Tortáját? Lássuk, mennyire emlékszel az ünnepi ízekre, győztes süteményekre!

1/10 kérdés
Kezdjük azzal a tortával, amire valószínáleg mindenki emlékszik! Melyik évben választották az Ország Tortájává az Őrség zöld aranya elnevezésű desszertet?
2020
2012
2008
2016
2/10 kérdés
Emlékszel még, melyik torta volt a 2024-es év győztese?
Tökibogyó
Mákvirág
Árvácska
Rigófütty
3/10 kérdés
2025-ben a DCJ Stílusgyakorlat fantázianevű torta nyert. Melyik ikonikus magyar desszertet igyekezett megidézni?
Esterházy torta
Dobos torta
zserbó
Rákóczi-túrós
4/10 kérdés
Melyik torta volt a legelső Országtorta 2007-ben?
Szatmári szilvatorta
Madártej
Pándi meggytorta
Kecskeméti barackos kölestorta
5/10 kérdés
Mi volt a fantázineve a 2017-es év győztesének?
Balatoni Habos Mogyoró
Füredi Mogyoró Felhő
Tihanyi Mogyorócsók
Badacsonyi Álommogyoró
6/10 kérdés
A nyertes tortáknak gyakran főszereplője egy-egy gyümölcs is. Milyen torta (és gyümölcs) nem volt még a nyertesek között?
Spicces füge respektus
Pannonhalmi sárgabarack pálinkás karamelltorta
Pajkos szőlő hercegnő
Szabolcsi almás máktorta
7/10 kérdés
Nem csak a Dobos tortát idézték már meg az ikonikus magyar sütemények közül az országtorták. Melyik desszert ihlette a 2014-es győztest?
somlói
aranygaluska
bejgli
rigójancsi
8/10 kérdés
2013-ban egy mézes grillázstorta nyerte el az Ország Tortája címet. Milyen dióval készült?
alsószentiváni
milotai
Bonifác
tiszacsécsei
9/10 kérdés
Nem csak ikonikus sütemények, hazai gyümölcsök, hanem akár népdalok is ihlethetik a tortákat és elnevezéseiket. Melyik magyar népdal címét viseli egy győztes torta neve is?
Hopp, Juliska
Kis kece lányom
Az árgyélus kismadár
Komáromi kisleány
10/10 kérdés
2019-ben a Boldogasszony csipkéje lett az Ország Tortája. Milyen gyümölcs az egyik fő alapanyag, amire a torta elnevezése is utal?
vörös ribiszke
meggy
szeder
málna

A címlapkép és a kvízhez használt fotók forrása: cukraszat.net

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