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Az augusztus 20-i ünnephez közeledve - az ország születésnapjára - már 2007 óta minden évben megválasztják az ország tortáját. A versenybe rengeteg cukrászda nevezi be alkotásait, a zsűri ezek közül választ: idén a Bíborfehér fantázianevű torta lett Magyarország tortája. Aki minden évben meg szokta kóstolni a tortákat, bizonyára emlékszik például a "Curiositas" – Kíváncsiság, az Őrség Zöld Aranya vagy a Szilvagombóc fantázinevű desszertekre. A mai kvíz során felidézheted az elmúlt évek ízeit és az is kiderülhet, mennyire emlékszel a korábbi évi országtortákra.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban Kvíz: Minden évben megkóstolod az Ország Tortáját? Lássuk, mennyire emlékszel az ünnepi ízekre, győztes süteményekre! 1/10 kérdés Kezdjük azzal a tortával, amire valószínáleg mindenki emlékszik! Melyik évben választották az Ország Tortájává az Őrség zöld aranya elnevezésű desszertet? 2020 2012 2008 2016 Következő kérdés 2/10 kérdés Emlékszel még, melyik torta volt a 2024-es év győztese? Tökibogyó Mákvirág Árvácska Rigófütty Következő kérdés 3/10 kérdés 2025-ben a DCJ Stílusgyakorlat fantázianevű torta nyert. Melyik ikonikus magyar desszertet igyekezett megidézni? Esterházy torta Dobos torta zserbó Rákóczi-túrós Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik torta volt a legelső Országtorta 2007-ben? Szatmári szilvatorta Madártej Pándi meggytorta Kecskeméti barackos kölestorta Következő kérdés 5/10 kérdés Mi volt a fantázineve a 2017-es év győztesének? Balatoni Habos Mogyoró Füredi Mogyoró Felhő Tihanyi Mogyorócsók Badacsonyi Álommogyoró Következő kérdés 6/10 kérdés A nyertes tortáknak gyakran főszereplője egy-egy gyümölcs is. Milyen torta (és gyümölcs) nem volt még a nyertesek között? Spicces füge respektus Pannonhalmi sárgabarack pálinkás karamelltorta Pajkos szőlő hercegnő Szabolcsi almás máktorta Következő kérdés 7/10 kérdés Nem csak a Dobos tortát idézték már meg az ikonikus magyar sütemények közül az országtorták. Melyik desszert ihlette a 2014-es győztest? somlói aranygaluska bejgli rigójancsi Következő kérdés 8/10 kérdés 2013-ban egy mézes grillázstorta nyerte el az Ország Tortája címet. Milyen dióval készült? alsószentiváni milotai Bonifác tiszacsécsei Következő kérdés 9/10 kérdés Nem csak ikonikus sütemények, hazai gyümölcsök, hanem akár népdalok is ihlethetik a tortákat és elnevezéseiket. Melyik magyar népdal címét viseli egy győztes torta neve is? Hopp, Juliska Kis kece lányom Az árgyélus kismadár Komáromi kisleány Következő kérdés 10/10 kérdés 2019-ben a Boldogasszony csipkéje lett az Ország Tortája. Milyen gyümölcs az egyik fő alapanyag, amire a torta elnevezése is utal? vörös ribiszke meggy szeder málna Eredmények A címlapkép és a kvízhez használt fotók forrása: cukraszat.net A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is!

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