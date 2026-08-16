Most érkezett! Soha nem látott dróncsapást kapott Moszkva, sok az áldozat

Ukrajna a háború kezdete óta az egyik legnagyobb dróntámadását indította el, amelynek során tűz ütött ki egy Moszkva környéki raktárban, és az orosz hatóságok közlése szerint legalább hatan életüket vesztették. Az éjszakai akcióval egy időben Oroszország is csapást mért ukrán célpontokra, aminek következtében a kijevi Petrivka könyvpiac nagy része is leégett - jelentette a The Guardian.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint egyetlen nap alatt kilenc ukrán cirkálórakétát és 1478 drónt semmisítettek meg, bár ezeket az információkat független forrásból nem lehetett megerősíteni. Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere arról számolt be, hogy mintegy 600 drónt indítottak az orosz főváros térsége felé, amelyek közül 201-et hatástalanítottak. A városvezető a TASSZ hírügynökségnek nyilatkozva az elmúlt két év legnagyobb Moszkva elleni légitámadásának nevezte az akciót.

A Moszkvától délre fekvő Podolszkban a Wildberries orosz e-kereskedelmi vállalat 200 ezer négyzetméteres raktára gyulladt ki, a felvételeken hatalmas lángok és fekete füstoszlopok látszódtak. Az elmúlt hónapban Kijev célzottan vette célba a Wildberries létesítményeit, mintegy húsz raktárt és épületet ért támadás azzal a szándékkal, hogy az orosz gazdaságot és a lakossági fogyasztókat egyaránt érzékenyen érintsék.

Ukrajna 2026-ban jelentősen bővítette nagy hatótávolságú csapásmérő képességeit, drónjai és rakétái immár akár 2400 kilométeres távolságban lévő orosz raktárakat, olajfinomítókat, kikötőket és katonai létesítményeket is képesek elérni. Ezzel Kijev a háború kezdete óta Oroszországéhoz mérhető csapásmérő kapacitást épített ki, miközben mindkét fél légvédelme a kimerülés határára sodródott.

A támadások következtében orosz oldalon öten haltak meg a Rosztovi területen, egy ember pedig a moszkvai régióban vesztette életét. Ukrajnában az orosz csapások hét halálos áldozatot követeltek: ketten Krivij Rihben, ketten a szumi határvidéken, hárman pedig az ország más pontjain haltak meg. Kijevet hajnali három óra előtt érte ballisztikus rakétacsapás, amelyben hatan megsérültek, és több tűz is keletkezett a fővárosban.

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az elmúlt hét mérlegét megvonva közölte, hogy Oroszország több mint 1550 támadó drónt, közel 1560 irányított légibombát és 62 rakétát indított ukrán települések ellen. Zelenszkij kiemelte, hogy míg a lassabb drónok ellen Ukrajna hatékonyan védekezik, a nagy sebességű ballisztikus rakéták ellen gyakorlatilag nincs védelme, mivel az egyedül erre alkalmas, amerikai gyártmányú Patriot elfogórakéták készletei a kimerülés szélén állnak.