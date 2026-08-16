A japán fővárosban több ezer otthont öntött el az augusztusi áradás, volt, aki a saját kocsijában fulladt meg.
Most érkezett! Soha nem látott dróncsapást kapott Moszkva, sok az áldozat
Ukrajna a háború kezdete óta az egyik legnagyobb dróntámadását indította el, amelynek során tűz ütött ki egy Moszkva környéki raktárban, és az orosz hatóságok közlése szerint legalább hatan életüket vesztették. Az éjszakai akcióval egy időben Oroszország is csapást mért ukrán célpontokra, aminek következtében a kijevi Petrivka könyvpiac nagy része is leégett - jelentette a The Guardian.
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint egyetlen nap alatt kilenc ukrán cirkálórakétát és 1478 drónt semmisítettek meg, bár ezeket az információkat független forrásból nem lehetett megerősíteni. Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere arról számolt be, hogy mintegy 600 drónt indítottak az orosz főváros térsége felé, amelyek közül 201-et hatástalanítottak. A városvezető a TASSZ hírügynökségnek nyilatkozva az elmúlt két év legnagyobb Moszkva elleni légitámadásának nevezte az akciót.
A Moszkvától délre fekvő Podolszkban a Wildberries orosz e-kereskedelmi vállalat 200 ezer négyzetméteres raktára gyulladt ki, a felvételeken hatalmas lángok és fekete füstoszlopok látszódtak. Az elmúlt hónapban Kijev célzottan vette célba a Wildberries létesítményeit, mintegy húsz raktárt és épületet ért támadás azzal a szándékkal, hogy az orosz gazdaságot és a lakossági fogyasztókat egyaránt érzékenyen érintsék.
Ukrajna 2026-ban jelentősen bővítette nagy hatótávolságú csapásmérő képességeit, drónjai és rakétái immár akár 2400 kilométeres távolságban lévő orosz raktárakat, olajfinomítókat, kikötőket és katonai létesítményeket is képesek elérni. Ezzel Kijev a háború kezdete óta Oroszországéhoz mérhető csapásmérő kapacitást épített ki, miközben mindkét fél légvédelme a kimerülés határára sodródott.
A támadások következtében orosz oldalon öten haltak meg a Rosztovi területen, egy ember pedig a moszkvai régióban vesztette életét. Ukrajnában az orosz csapások hét halálos áldozatot követeltek: ketten Krivij Rihben, ketten a szumi határvidéken, hárman pedig az ország más pontjain haltak meg. Kijevet hajnali három óra előtt érte ballisztikus rakétacsapás, amelyben hatan megsérültek, és több tűz is keletkezett a fővárosban.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az elmúlt hét mérlegét megvonva közölte, hogy Oroszország több mint 1550 támadó drónt, közel 1560 irányított légibombát és 62 rakétát indított ukrán települések ellen. Zelenszkij kiemelte, hogy míg a lassabb drónok ellen Ukrajna hatékonyan védekezik, a nagy sebességű ballisztikus rakéták ellen gyakorlatilag nincs védelme, mivel az egyedül erre alkalmas, amerikai gyártmányú Patriot elfogórakéták készletei a kimerülés szélén állnak.
Irtózatos számokat közölt Ukrajna a háborúból: majdnem másfélmillió katona veszett oda, mikor lesz ennek vége?
Kijev a saját veszteségeit továbbra sem közli, a vezérkar adatai szerint viszont az oroszoknál hatalmas az emberveszteség.
Dugi Otoknál nyaralókat és lakóházakat is veszélyeztetnek a lángok, a bajokat pedig tetézi, hogy a környék nehezen megközelíthető.
Rendkívüli! Most közölte a hadsereg: szövetséges vadászgépek lőttek le egy behatoló drónt a határnál
A lett hadsereg péntek reggel az X közösségi oldalon közölte, hogy a szövetséges vadászgépek lelőttek egy, az ország légterébe behatoló drónt.
Több száz csaló költözött be az elhagyott szellemvárosba: brutális bűnhálózatot tartottak fenn - világszerte működhetnek hasonlók
Szakértők szerint a rajtaütés csak a jéghegy csúcsa.
Irán cáfolta azokat a híreket, melyek szerint megállapodott volna Washingtonnal a júniusban kötött ideiglenes egyezményük meghosszabbításáról.
Kiderült, ez az egy állam van biztonságban Európában: minden más országban jöhet a hidegzuhany, ha egyszer kitör a háború
Az európaiak egyre kevésbé bíznak abban, hogy az Egyesült Államok hosszú távon garantálja a kontinens biztonságát.
Olyan krízis közeleg Németországban, ami a magyar ipart is csúnyán magával ránthatja - nem fest jól a helyzet
A nagyvállalatok már lépni kényszerültek, a Daimler Truck például bizonyos járműveit vízi út helyett közúton szállítja.
Csaknem 400 négyzetkilométeres olajfolt keletkezett az Omán partjainál zátonyra futott Caroline Bezengi nevű tartályhajóból szivárgó nyersolajból.
Lehet, hogy Románia nem ússza meg olyan könnyedén, mint mi: hamarosan teljesen leállhat a legfontosabb erőművük
A cernavodai erőmű két, egyenként 700 megawattos blokkja együttesen a román áramtermelés mintegy ötödét adja.
A hatóságok szerint a térségben több tucat ember vesztette életét.
A világszerte és Magyarországon is jól ismert, számos bestseller és megfilmesített regény szerzője születésnapján távozott.
A fővárosban is érezték a földmozgást, de innen egyelőre nem érkeztek hírek áldozatokról. Az ország távolabbi részeiről azonban nem ilyen jók a hírek.
A projekt nyomvonalát végül áttervezték, miközben a módosított útvonal közelében valódi bronzkori leletekre bukkantak.
Az izraeli kormányfő elfogadhatatlannak nevezte az amerikai elnök javaslatcsomagját, így egyelőre nem született megnyugtató rendezési terv
Még nincs vége! Kíméletlen erdőtüzek pusztítanak világszerte: emberek tízezreit kellett evakuálni, az oltás még tart
Andalúziában nyolcezer hektáron pusztít erdőtűz, a Kanada nyugati részén fekvő Brit Columbia tartományban pedig 20 ezer embert evakuáltak.
Kilőtték a nagyturányi medvét és két bocsát is: emberre támadt az anyaállat, súlyos árat fizetett érte
Ezen a hétvégén két embert is ért medvetámadás Szlovákiában.
Elképesztő figyelmeztetést adott ki Zelenszkij: váratlan helyről érkeznek katonák a háborúba, tömegesen ellepik a frontot
A helyzet ellensúlyozására Kijev felvette a kapcsolatot Szöullal.
Közel a mélypont: hamarosan leáll a hajózás ezen a folyószakaszon, a közlekedés és szállítás is megbénulhat Európában
A folyó ilyen alacsony vízállás mellett a kereskedelmi hajózás már nem tudna árut szállítani, és a helyzet a kiránduló- és személyhajózást is érintené.
-
Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.