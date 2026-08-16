Megbénult a főváros: ilyen még soha nem volt, sok halottja van az özönvíznek + videó

A japán fővárosban több ezer otthont öntött el az augusztusi áradás, volt, aki a saját kocsijában fulladt meg.

Legalább kilenc ember vesztette életét a Tokió környékén pusztító, özönvízszerű esőzésekben. A szélsőséges időjárás több mint ezer otthont árasztott el, és súlyos közlekedési káoszt okozott a japán főváros térségében

A hirtelen lezúduló áradat elől sokan már nem tudtak elmenekülni. Az áldozatok egy részét elmerült autókban, másokat a víz alá került utcákon találták meg. A közúti közlekedés teljesen megbénult, a sofőrök mintegy 1200 járművet hagytak hátra az utakon, amelyek elszállításán jelenleg is nagy erőkkel dolgoznak a hatóságok.

A vihar kivételes erejű volt. Az egyik keleti mérőállomáson 24 óra alatt több mint 300 milliméternyi csapadék hullott, így a Japán Meteorológiai Szolgálat adatai alapján az elmúlt hatvan év legcsapadékosabb augusztusát regisztrálták a régióban. A megáradt vizek és a felázott talaj miatt Tokió keleti részén áramkimaradások alakultak ki, és földcsuszamlás-riasztást rendeltek el, míg a szomszédos Csiba prefektúrában a mérések kezdete óta először kellett kiadni a legmagasabb fokú riasztást.

A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás és a globális felmelegedés következtében fel kell készülni az ehhez hasonló, hosszan tartó és intenzív időjárási anomáliák gyakoribbá válására. Az elképesztő természeti csapásról itt egy videó: