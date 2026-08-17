Kész, ennyi volt: végleg kukába dobják a legendás orosz tankokat, elképesztő fegyverek érkeznek a helyükre

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Ciprus lehet az izraeli Merkava harckocsik első külföldi üzemeltetője. Nicosia a hírek szerint Mk3 vagy Mk4 változatokkal váltaná le az egyre nehezebben fenntartható orosz T-80U flottát. A lépés egyben az orosz haditechnikai rendszerektől való fokozatos eltávolodást is jelezheti.
A ciprusi Phileleftheros augusztus 10-i értesülése szerint Nicosia előrehaladott tárgyalásokat folytat Izraellel jelentős számú Merkava beszerzéséről. A döntés mögött részben a T-80U-k üzemeltetésének növekvő költségei és az orosz beszállítói láncoktól való függőség csökkentésének szándéka állhat.
A beszerzés azért lenne különösen jelentős, mert Izrael eddig nem értékesített Merkava harckocsikat külföldi államnak. Jeruzsálem már 2023-ban vizsgálta régebbi Merkava példányok exportjának lehetőségét, és Ciprus akkor is a potenciális vásárlók között szerepelt.
A megállapodás azonban nem jött létre, miután a 2023. október 7-i támadásokat követően Izraelnek saját hadereje feltöltéséhez és tartalékos egységei felszereléséhez szüksége lett a korábban exportra szánt harcjárművekre.
Ciprus most a Merkava Mk3 vagy Mk4 változatokat részesítené előnyben. Ezek a T-80U-khoz képest korszerűbb képességeket kínálnak a tűzerő, a védelem és a személyzet túlélési esélyei terén. Nicosia korábban a Görögország által felajánlott Leopard 1A5 harckocsikat is mérlegelte, de végül úgy ítélte meg, hogy ezek már nem felelnek meg a jelenlegi hadműveleti követelményeknek. Ha a tárgyalások sikerrel zárulnak, Ciprus lehet az első külföldi ország, amely rendszerbe állítja az izraeli Merkavát.
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