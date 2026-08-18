Paks tanulsága az is, hogy bár soha nem látott energiaválság fenyegetett, kritikus helyzetben elsőként a műszaki megoldásra kell koncentrálni.
Milliárdok égtek el egyetlen nap alatt: nagyon rossz hír érkezett az OTP és a Mol háza tájáról
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1413,6 pontos, 0,94 százalékos csökkenéssel 148 696,72 ponton zárt kedden.
A részvénypiac forgalma 19,0 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője kifejtette, hogy az európai tőzsdék általában gyengén teljesítettek, csökkentek a tőzsdeindexek.
Takács András szerint a BÉT-re is a kedvezőtlen nemzetközi hangulat hatott, bár az évnek ebben a szakaszában amúgy is visszafogott a kereskedés. A Mol árfolyama 44 forinttal, 0,89 százalékkal 4926 forintra csökkent 3,1 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 500 forinttal, 1,09 százalékkal 45 500 forintra esett, forgalmuk 10,0 milliárd forintot tett ki.
A Magyar Telekom árfolyama 30 forinttal, 1,15 százalékkal 2570 forintra gyengült, forgalma 1,0 milliárd forint volt. A Richter-papírok árfolyama 70 forinttal, 0,54 százalékkal 12 930 forintra csökkent, a részvények forgalma 3,4 milliárd forintot ért el. A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9662,82 ponton zárt kedden, ez 28,88 pontos, 0,3 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.
Bejelentette Vitézy Dávid: rengeteg pénzt sikerült visszaszereznie az államnak - itt vannak a részletek
A kormány még idén júniusban rendelte el a beruházás teljes körű felülvizsgálatát.
Bemondta a jóslatát Elon Musk: ekkortól mindenki alapjövedelmet kaphat, senkinek nem kell majd dolgoznia – de tényleg ilyen egyszerű?
Elon Musk szerint az AI és a robotok néhány éven belül olyan mennyiségű árut és szolgáltatást termelhetnek, hogy a pénz mai szerepe okafogyottá válik.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfőn a főbb devizákkal szemben.
Brutálisan pórul járt, aki ebbe a magyar gigacégbe fektetett: hatalmasat esett az árfolyam a tőzsdén
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 442,38 pontos, 0,29 százalékos csökkenéssel, 150 110,32 ponton zárt hétfőn, jelentősen esett a 4iG árfolyama.
Súlyos rezsibejelentést tett Kapitány István: a tél legdrágább hónapjaira nem kötötték le előre a gáz árát
Magyarország gázellátása biztosított, a tárolókban már most a téli fogyasztás közel 70 százalékát fedező mennyiségű földgáz van
Elképesztő fordulat a magyar rezsiharcban: durván letörheti az áramárakat ez a vadonatúj csodafegyver
A szélsőséges nyári időjárás és a folyók alacsony vízállása egyértelművé tette, hogy a magyar energiarendszernek több lábon kell állnia.
Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).
Beleszállt Vitézy Dávid az aksigyárakba: komoly változások jönnek Magyarországon, élesednek az új szabályok
Szigorít a kormány a kiemelt beruházások szabályain, első a környezetvédelem.
Mérsékelten drágult a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn reggel a péntek késő délutáni jegyzéséhez képest.
Újabb történelmi csúcsra ugrott a héten a magyar tőzsde, annak ellenére is, hogy nem minden vezető részvény tudott erősödni.
Egészségügy, egészségpénztár, iskolakezdés és nyugdíj: augusztus közepén ezek a témák pörögtek legjobban a Pénzcentrumon.
Kongatják a vészharangot a szakértők: olyan krízis közeleg, amire nem vagyunk itthon sem felkészülve
Európa gazdaságát egyszerre sújtják a hőhullámok és az iráni háború miatt megugró energiaárak, miközben az amerikai vámok és a kínai verseny is fékezi a növekedést.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 530,45 pontos, 0,35 százalékos emelkedéssel, történelmi csúcson, 150 552,70 ponton zárt pénteken.
Vitézy Dávid több fontos bejelentést is tett: kiderült, mit építenének a meghiúsult Fudan Egyetem helyére
Átfogó lakhatási programot indít a kormány, miközben gőzerővel zajlik a paksi hűtést biztosító mederátalakítás. Az is kiderült, mi lesz az Otthon Start Programmal.
Péntek délelőtt több fontos funkció akadozott a Revolutnál:
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Elképesztő dílerhálózatot kapcsoltak le a rendőrök: 19 embert kaptak el, többen már bilincsben vannak
A hálózatot kiépítő vállalkozó még saját alkalmazottait is bevonta üzelmeibe, ráadásul másik megyébe is terjeszkedtek.
Alekszej Lihacsov, az orosz állami atomenergia-konszern vezérigazgatója egy vállalati hírportálnak adott csütörtöki nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a magyarországi kormányváltás nem akasztotta meg a munkálatokat.