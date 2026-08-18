Milliárdok égtek el egyetlen nap alatt: nagyon rossz hír érkezett az OTP és a Mol háza tájáról

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1413,6 pontos, 0,94 százalékos csökkenéssel 148 696,72 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 19,0 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője kifejtette, hogy az európai tőzsdék általában gyengén teljesítettek, csökkentek a tőzsdeindexek.

Takács András szerint a BÉT-re is a kedvezőtlen nemzetközi hangulat hatott, bár az évnek ebben a szakaszában amúgy is visszafogott a kereskedés. A Mol árfolyama 44 forinttal, 0,89 százalékkal 4926 forintra csökkent 3,1 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 500 forinttal, 1,09 százalékkal 45 500 forintra esett, forgalmuk 10,0 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 30 forinttal, 1,15 százalékkal 2570 forintra gyengült, forgalma 1,0 milliárd forint volt. A Richter-papírok árfolyama 70 forinttal, 0,54 százalékkal 12 930 forintra csökkent, a részvények forgalma 3,4 milliárd forintot ért el. A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9662,82 ponton zárt kedden, ez 28,88 pontos, 0,3 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.