Most érkezett! Megtámadták Moszkvát: brutális lángok csaptak fel, rengeteg az áldozat

Keddre virradóra az elmúlt két év legkiterjedtebb ukrán dróntámadása érte Moszkvát és térségét. Orosz források szerint több mint hatszáz eszközt indítottak a régió ellen. A becsapódások és a légvédelmi elhárítás következtében több lakóház és egy ipari létesítmény is kigyulladt, egy gyermek pedig megsérült - írja a Kyiv Independent.

Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere arról tájékoztatott, hogy a légvédelem legalább 187 ukrán drónt semmisített meg a keddi támadás során.

A támadás és a légvédelmi elhárítás következtében több településen is jelentős károk keletkeztek, bár ezek pontos mértékét egyelőre nem mérték fel. A fővárostól mintegy 67 kilométerre fekvő Pavlovszkij Poszadban, valamint a Moszkvával szomszédos Ljuberciben is kigyulladt egy-egy lakóépület, továbbá egy helyi alumíniumgyárban is tűz ütött ki.

A Moszkvától keletre található Sztaraja Kupavnában készült felvételeken heves robbanások hallhatók, miközben az emberek pánikszerűen menekülnek az utcákra. Ramenszkojéban egy tízéves kislány sebesült meg, amikor találat ért egy lakóházat.

A mostani drónhullám mindössze két nappal követte az előzőt, amikor vasárnap egy hasonlóan nagyszabású akció érte a régiót. Akkor az orosz e-kereskedelmi óriás, a Wildberries 250 ezer négyzetméteres, egyben a vállalat legnagyobb logisztikai központjának számító raktárbázisára mértek csapást. A vasárnapi támadás tényét az ukrán védelmi minisztérium is hivatalosan megerősítette.

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