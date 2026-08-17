2026. augusztus 17. hétfő Jácint
30 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
La Liga
| | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Galati, Románia - 2016. november 20: Professzionális videokártya az NVIDIA-tól - Nvidia Quadro K1200 egy nagy teljesítményű munkaállomásról, elszigetelve fehér színben.
Világ

Olyan szövetségre lépett az Nvidia a Wall Streettel, amire még nem volt példa: hatalmas bukás is lehet a vége?

Pénzcentrum
2026. augusztus 17. 14:17

Az Nvidia és a világ hat meghatározó befektetési társasága több mint 500 milliárd dollárnyi tőkét mozgósítana az AI infrastruktúra fejlesztésére. Az Euronews szerint az együttműködés azt jelzi, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztése körül kialakult befektetési boom új szakaszba léphet, miközben egyre több kérdés merül fel arról is, hogy valóban megtérülnek-e az óriási adatközponti beruházások.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Nvidia a Wall Street hatalmas szereplőit vonta be abba a konstrukcióba, amelynek célja, hogy finanszírozást biztosítson a vállalat ügyfeleinek az AI fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra kiépítéséhez. Az Apollo Global Management, a Blackstone, a BlackRock, a Brookfield Asset Management, a Goldman Sachs és a KKR úgynevezett compute financing platformokat hoz létre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A konstrukcióban több mint 500 milliárd dollárnyi külső tőke állhat rendelkezésre. A pénzből az Nvidia ügyfelei egyebek mellett chipeket, szervereket, hálózati eszközöket, adatközpontokat és az ezek működéséhez szükséges energiaellátást finanszírozhatják.

A konstrukció egyik fontos eleme, hogy az Nvidia bizonyos ügyletek esetében a finanszírozás legfeljebb 25 százalékára garanciát vállalhat. Ez csökkentheti a finanszírozás költségét az ügyfelek számára, miközben a hitelkockázat nagyobb része a pénzügyi befektetőknél marad.

Kapcsolódó cikkünk:

A lépés azért is jelentős, mert az AI fejlesztésének következő szakaszában már nem elsősorban a szoftverek fejlesztése, hanem a számítási kapacitás kiépítése kerülhet a középpontba. Az új generációs modellek működtetéséhez hatalmas mennyiségű GPU, szerverkapacitás, adatközpont és villamos energia szükséges.

Az Nvidia ezzel saját ügyfelei finanszírozásának megszervezésében is szerepet vállal. A vállalat számára ez azért lehet különösen fontos, mert minél több adatközpont épül, annál nagyobb lehet a kereslet az Nvidia gyorsítói és egyéb infrastruktúrája iránt. A Wall Street számára közben egy új befektetési lehetőség nyílik meg. A finanszírozásban intézményi befektetők, biztosítók, nyugdíjalapok és magánhitelezők pénze is megjelenhet. Az AI infrastruktúra így egyre inkább önálló befektetési eszközosztállyá válhat.

A hatalmas összeg ugyanakkor újabb kérdéseket is felvet az AI boom fenntarthatóságáról. Az AI vállalatoknak egyre nagyobb tőkére van szükségük ahhoz, hogy adatközpontokat építsenek és megvásárolják a szükséges számítási kapacitást. A befektetőknek ezért azt kell felmérniük, hogy az infrastruktúra által generált jövőbeli bevételek elegendőek lesznek-e a beruházások és a finanszírozás költségeinek fedezésére.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A piac egy része már most is aggódik amiatt, hogy az AI fejlesztésekbe áramló tőke túl gyorsan növekszik. Az Nvidia bejelentése után a vállalat részvényei közel 3 százalékkal estek, ami azt mutatja, hogy a befektetők nem kizárólag a növekedési lehetőséget látják az ügyletben. A finanszírozási konstrukció ugyanis növeli az AI infrastruktúrához kapcsolódó hitelkitettséget is.

A mostani megállapodás ráadásul nem teljesen előzmény nélküli. Hasonló finanszírozási konstrukciók jelentek meg a Broadcom körül is, ami arra utal, hogy a Wall Street egyre nagyobb szerepet akar vállalni az AI infrastruktúra finanszírozásában.

Az Nvidia számára a modell azt is lehetővé teszi, hogy a növekvő AI beruházási igényt úgy támogassa, hogy nem neki kell biztosítania a teljes szükséges tőkét. A vállalat így egyfajta közvetítő szerepet is betölt a chipgyártás és a globális pénzügyi rendszer között. A több mint 500 milliárd dolláros cél ezért túlmutat egyetlen finanszírozási megállapodáson. Azt jelzi, hogy a mesterséges intelligencia köré épülő infrastruktúra már olyan méretű tőkeigényt generál, amelyhez a technológiai vállalatok mellett a világ legnagyobb befektetési társaságainak forrásaira is szükség van.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #technológia #világ #tőke #finanszírozás #infrastruktúra #mesterséges intelligencia #ai #befektetők #chip #nvidia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:05
14:44
14:32
14:17
14:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 17.
Így spórol nyáron a klímán, télen a fűtésen egyre több magyar: 30%-kal csökkenhet a fogyasztás, meglepően olcsó beruházás
2026. augusztus 16.
Elárulta Gerendai Károly, mi lesz a Sziget jövője: tematikus napok menthetik meg a fesztivált? Exkluzív interjú!
2026. augusztus 17.
Láthatatlan gyilkos tizedeli a magyarokat: évente ezrek életét követeli ez a veszély, ennek a fele se tréfa
2026. augusztus 17.
Ennyit ér ma egy jó bizonyítvány a magyar egyetemeken: nagyot nézhetnek majd ezeken az összegeken a hallgatók
2026. augusztus 16.
Pizza-mennyországra bukkantunk az Őrségben: kánikulában is sorban állnak a lecsós, kovászolt nápolyi pizzáért
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 17. hétfő
Jácint
34. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Brüsszel is megszólalt Paks ügyében: rendkívüli lépésre készül az Európai Bizottság
2
1 hete
Amerikai hírszerzés: Putyin olyasmire készül, ami darabokra szaggathatja a NATO-t
3
3 hete
Keményen üzent Putyin: Oroszország határos lesz Magyarországgal, szuperfegyver építésére adott parancsot
4
7 napja
Gyászolnak a rajongók és az irodalmi élet: születésnapján halt meg a legendás író
5
1 hete
Újabb római kori kincsek váltak láthatóvá a Dunában: izgatottak a régészek, felbukkant az ókor egyik leghosszabb hídja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adó mértéke
az adóalap egységére jutó, adókulcs alapján (általában az adóalap %-ában), vagy tételesen kiszámított adó.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 17. 13:02
Láthatatlan gyilkos tizedeli a magyarokat: évente ezrek életét követeli ez a veszély, ennek a fele se tréfa
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 17. 10:01
Ennyit ér ma egy jó bizonyítvány a magyar egyetemeken: nagyot nézhetnek majd ezeken az összegeken a hallgatók
Agrárszektor  |  2026. augusztus 17. 14:29
Lecsót főznél? Ezt jó, ha tudod a magyar paprikáról, paradicsomról