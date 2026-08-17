Olyan szövetségre lépett az Nvidia a Wall Streettel, amire még nem volt példa: hatalmas bukás is lehet a vége?

Az Nvidia és a világ hat meghatározó befektetési társasága több mint 500 milliárd dollárnyi tőkét mozgósítana az AI infrastruktúra fejlesztésére. Az Euronews szerint az együttműködés azt jelzi, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztése körül kialakult befektetési boom új szakaszba léphet, miközben egyre több kérdés merül fel arról is, hogy valóban megtérülnek-e az óriási adatközponti beruházások.

Az Nvidia a Wall Street hatalmas szereplőit vonta be abba a konstrukcióba, amelynek célja, hogy finanszírozást biztosítson a vállalat ügyfeleinek az AI fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra kiépítéséhez. Az Apollo Global Management, a Blackstone, a BlackRock, a Brookfield Asset Management, a Goldman Sachs és a KKR úgynevezett compute financing platformokat hoz létre.

A konstrukcióban több mint 500 milliárd dollárnyi külső tőke állhat rendelkezésre. A pénzből az Nvidia ügyfelei egyebek mellett chipeket, szervereket, hálózati eszközöket, adatközpontokat és az ezek működéséhez szükséges energiaellátást finanszírozhatják.

A konstrukció egyik fontos eleme, hogy az Nvidia bizonyos ügyletek esetében a finanszírozás legfeljebb 25 százalékára garanciát vállalhat. Ez csökkentheti a finanszírozás költségét az ügyfelek számára, miközben a hitelkockázat nagyobb része a pénzügyi befektetőknél marad.

A lépés azért is jelentős, mert az AI fejlesztésének következő szakaszában már nem elsősorban a szoftverek fejlesztése, hanem a számítási kapacitás kiépítése kerülhet a középpontba. Az új generációs modellek működtetéséhez hatalmas mennyiségű GPU, szerverkapacitás, adatközpont és villamos energia szükséges.

Az Nvidia ezzel saját ügyfelei finanszírozásának megszervezésében is szerepet vállal. A vállalat számára ez azért lehet különösen fontos, mert minél több adatközpont épül, annál nagyobb lehet a kereslet az Nvidia gyorsítói és egyéb infrastruktúrája iránt. A Wall Street számára közben egy új befektetési lehetőség nyílik meg. A finanszírozásban intézményi befektetők, biztosítók, nyugdíjalapok és magánhitelezők pénze is megjelenhet. Az AI infrastruktúra így egyre inkább önálló befektetési eszközosztállyá válhat.

A hatalmas összeg ugyanakkor újabb kérdéseket is felvet az AI boom fenntarthatóságáról. Az AI vállalatoknak egyre nagyobb tőkére van szükségük ahhoz, hogy adatközpontokat építsenek és megvásárolják a szükséges számítási kapacitást. A befektetőknek ezért azt kell felmérniük, hogy az infrastruktúra által generált jövőbeli bevételek elegendőek lesznek-e a beruházások és a finanszírozás költségeinek fedezésére.

A piac egy része már most is aggódik amiatt, hogy az AI fejlesztésekbe áramló tőke túl gyorsan növekszik. Az Nvidia bejelentése után a vállalat részvényei közel 3 százalékkal estek, ami azt mutatja, hogy a befektetők nem kizárólag a növekedési lehetőséget látják az ügyletben. A finanszírozási konstrukció ugyanis növeli az AI infrastruktúrához kapcsolódó hitelkitettséget is.

A mostani megállapodás ráadásul nem teljesen előzmény nélküli. Hasonló finanszírozási konstrukciók jelentek meg a Broadcom körül is, ami arra utal, hogy a Wall Street egyre nagyobb szerepet akar vállalni az AI infrastruktúra finanszírozásában.

Az Nvidia számára a modell azt is lehetővé teszi, hogy a növekvő AI beruházási igényt úgy támogassa, hogy nem neki kell biztosítania a teljes szükséges tőkét. A vállalat így egyfajta közvetítő szerepet is betölt a chipgyártás és a globális pénzügyi rendszer között. A több mint 500 milliárd dolláros cél ezért túlmutat egyetlen finanszírozási megállapodáson. Azt jelzi, hogy a mesterséges intelligencia köré épülő infrastruktúra már olyan méretű tőkeigényt generál, amelyhez a technológiai vállalatok mellett a világ legnagyobb befektetési társaságainak forrásaira is szükség van.