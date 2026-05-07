Óriási balhé az EU és az USA között: az utolsó pillanatban omlott össze a megállapodás

2026. május 7. 12:14

Az Európai Parlament és az uniós tagállamok képviselői nem tudtak megállapodni az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodás részleteiről, ezért a tárgyalásokat tíz nappal elhalasztották. A több mint hatórás egyeztetés után továbbra is nyitott kérdés maradt több védelmi mechanizmus és a megállapodás végrehajtásának menete - írja az Euronews.

A vita különösen azért éleződött ki, mert Donald Trump amerikai elnök újabb vámemelésekkel fenyegette meg az Európai Uniót. Az amerikai adminisztráció szerint Brüsszel nem hajtotta végre időben a korábban elfogadott vállalásokat, ezért Washington 15 százalékról 25 százalékra emelheti az európai autókra és teherautókra kivetett vámokat.

Az Európai Parlament több biztosítékot szeretne beépíteni a megállapodásba. Az egyik javaslat szerint az EU felfüggeszthetné az egyezményt, ha az Egyesült Államok megsérti a vállalásait. Több tagállam azonban túl szigorúnak tartja ezeket a feltételeket, ezért egyelőre nincs egységes álláspont.

A Reuters beszámolója szerint Bernd Lange, az Európai Parlament kereskedelmi bizottságának elnöke úgy fogalmazott, hogy történtek előrelépések, de további munkára van szükség ahhoz, hogy mindkét fél számára elfogadható megállapodás szülessen. A következő tárgyalási fordulót május 19-én Strasbourgban tartják.

A mostani egyezmény az EU és az Egyesült Államok közötti vámháború enyhítését szolgálná. A tervek szerint az EU csökkentené vagy eltörölné egyes amerikai ipari termékek vámjait, miközben az Egyesült Államok kedvezményeket adna több európai exporttermékre. A tárgyalások azonban az elmúlt hónapokban többször megakadtak politikai és gazdasági viták miatt.
#európai unió #gazdaság #export #világ #autóipar #donald trump #külkereskedelem #kereskedelmi háború #amerikai egyesült államok #külpolitika #vámok

