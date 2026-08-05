Brutális bírságot kapott a GVH-tól a Lidl: ezért kell perkálniuk, hároméves ügy ért véget

A vállalat ezúttal elismerte a jogsértést, és együttműködött a hivatallal - az ügy előzményei három évre nyúlnak vissza.

48 millió forintos bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Lidl Magyarországra egy megismételt eljárást követően. A hatóság megállapítása szerint a kiskereskedelmi lánc egy korábbi kampányában megtévesztően állította magáról, hogy ő a legolcsóbb a piacon.

Az ügy előzményei 2023-ra nyúlnak vissza, amikor az áruházlánc széles körben hirdette, hogy a Lidl a legolcsóbb élelmiszerlánc. A GVH a 2024 februárjában lezárt első vizsgálata során úgy ítélte meg, hogy ez az üzenet objektív piacelsőséget sugallt a vásárlók számára, amit azonban független kutatás nem támasztott alá. A hatóság ekkor 90 millió forintra büntette a vállalatot. A cég bíróságon támadta meg a határozatot, és bár a Fővárosi Törvényszék elutasította a keresetét, a Kúria végül új eljárás lefolytatására kötelezte a versenyhatóságot.

A most lezárult megismételt eljárásban a GVH a Kúria iránymutatása alapján értékelte újra az esetet. A hatóság megállapította, hogy a Facebookon közzétett hirdetések nem merítették ki a jogsértést, mivel ott megfelelően részletezték az állítás hátterét és érvényességi időtartamát. Ugyanakkor a kampány többi eleménél – például a tévéreklámokban, óriásplakátokon, szórólapokon és sajtóhirdetésekben – fenntartották, hogy a szlogen megalapozatlan és megtévesztő volt.

Az új eljárásban a Lidl már aktívan együttműködött a hatósággal, elismerte a jogsértést, lemondott a jogorvoslati jogáról, és utólagos megfelelési program végrehajtását vállalta a jövőbeli pontosabb tájékoztatás érdekében. A szűkebb körben megállapított jogsértés és a cég konstruktív magatartása miatt a bírságot az eredeti összeg közel felére, 48 millió forintra mérsékelték, amely a jogorvoslatról való lemondás következtében biztosan befolyik a költségvetésbe.

Az eset kapcsán a GVH felhívta a vállalatok figyelmét arra, hogy a piacvezetői vagy a legolcsóbb státuszra vonatkozó állításokat kizárólag akkor szabad közzétenni, ha a cég a hirdetés pillanatában egyértelmű, objektív és tényszerű bizonyítékokkal rendelkezik. Az ügy egyúttal rávilágít arra is, hogy a versenyhatósággal való korai és aktív együttműködés kifizetődő, hiszen így jelentősen csökkenthető, vagy akár el is kerülhető a bírság.