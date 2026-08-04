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Itt a bejelentés, sokak kedvenc áruháza tűnhet el Magyarországról: megpecsételődött a hazai Tesco sorsa?
Új szakaszba léphetett a Tesco közép-európai kivonulása, miután a brit áruházlánc befektetési bankokat bízott meg az értékesítés előkészítésével. A legfrissebb értesülések szerint a magyarországi üzletágat a cseh és a szlovák hálózattól elkülönítve, önálló csomagként kínálják fel a potenciális vevőknek - írta a Portfolio.
A július elején még csak pletykaként kezelt régiós eladás egyre határozottabb formát ölt. Cseh sajtóértesülések és piaci források szerint a tranzakció lebonyolítására a Citigroup és a Goldman Sachs kapott megbízást. A tanácsadók a rövid tájékoztató anyagok mellett már a vállalatok részletes pénzügyi mutatóit és kilátásait tartalmazó információs memorandumot is eljuttatták az érdeklődőknek. A Tesco és a két bank hivatalosan egyelőre nem kommentálta a híreket.
A hazai vásárlók és a több mint nyolcezer munkavállaló szempontjából a legfontosabb fejlemény, hogy a régiós piacokat megosztják a tranzakció során. Míg a cseh és a szlovák hálózatot várhatóan egyben értékesítik, a magyar egység különálló csomagot képez. A vállalat 2026. júniusi adatai alapján hazánkban jelenleg 200, Csehországban 184, Szlovákiában pedig 182 üzlet működik. Az esetleges eladással a brit áruházlánc több mint három évtizedes közvetlen magyarországi jelenléte érne véget, hiszen a cég 1995-ben jelent meg a hazai piacon.
Bár a cseh–szlovák portfólió iránt olyan nagy szereplők érdeklődhetnek, mint a Lidl és a Kaufland mögött álló Schwarz-csoport, vagy a régióban terjeszkedő lengyel Biedronka, a magyar hálózat lehetséges vevőjéről egyelőre nincsenek konkrét információk.
A kelet-közép-európai kivonulás jelentős stratégiai irányváltást jelző lépés. A tranzakcióból befolyó összeg komoly pénzügyi mozgásteret biztosítana a Tescónak a brit piacon, ahol a kiélezett árversenyben a felszabaduló tőkét a hazai piacvezető pozíciójának megőrzésére és megerősítésére fordíthatná.
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