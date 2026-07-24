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Maga az orosz jegybankelnök ismerte be, óriási gondban vannak: ezt a krízist mind a 140 millió ruszki megérzi
Világ

Maga az orosz jegybankelnök ismerte be, óriási gondban vannak: ezt a krízist mind a 140 millió ruszki megérzi

Pénzcentrum
2026. július 24. 18:15

Elvira Nabiullina, az orosz jegybank elnöke elismerte, hogy az országot sújtó üzemanyagválság felhajtotta az inflációt, a drágulás pedig már a termékek és szolgáltatások széles körét érinti. A jegybank ennek ellenére csökkentette az irányadó kamatot - írja a Meduza.

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A jegybankelnök szerint a legfrissebb adatok azt mutatják, hogy az emelkedő üzemanyagárak hatása kezd átgyűrűzni a fogyasztói kosár egyéb elemeibe is, az intézmény ugyanakkor átmenetinek tekinti a fogyasztóiár-index növekedésének gyorsulását.

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Nabiullina minderről egy sajtótájékoztatón beszélt, miután az orosz jegybank bejelentette az alapkamat csökkentését, a döntést pedig éppen a magas inflációs várakozásokkal indokolta.

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Az elnök szerint az üzemanyagpiaci helyzet konszolidációjával az inflációs várakozások is mérséklődhetnek. Példaként a korábbi áfaemelést hozta fel, amelynél az átmeneti megugrást követően a várakozások viszonylag gyorsan alkalmazkodtak, és hozzátette, hogy az üzemanyagpiaci helyzet máris fokozatosan normalizálódik.

Az oroszországi üzemanyagválság egyik fő kiváltó oka a hazai kőolajfinomítókat érő ukrán dróntámadások sorozata. Több orosz régióban korlátozásokat vezettek be a lakossági tankolásra, például QR-kódos rendszert és mennyiségi limiteket határoztak meg. A kínálati hiány miatt az üzemanyagárak megugrottak, ám az orosz hatóságok az elmúlt hetekben többször is a piac mielőbbi stabilizálódását ígérték.

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Címlapkép: Getty Images
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Felix DeSouza
7 perce
Nem kell megtámadni a szomszédos országot és akkor nincs ilyen probléma. Köszönjék meg Putyin elvtársnak.
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