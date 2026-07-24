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Kitálalt Zelenszkij a vatikáni titokról: ez a 15 perces beszélgetés változtatott meg mindent közte és Trump között
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy friss interjúban kifejtette, hogy a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott áprilisi, vatikáni négyszemközti találkozója hozott fordulatot a kapcsolatukban. Az ukrán államfő megerősítette, hogy a korábbi feszültségek helyét mára a bizalom vette át, a nyilatkozatra pedig az amerikai elnök is elégedetten reagált - számolt be a Portfolio.
Az Ukrajnába látogató Laura Loomer amerikai bloggernek – aki Trump közeli szövetségesének számít – adott interjúban szóba került a 2025. február 28-án tartott, feszült hangulatú fehér házi találkozó, amelyen Zelenszkij vitába keveredett az amerikai elnökkel és J. D. Vance alelnökkel. Az ukrán államfő megerősítette a riporter azon felvetését, hogy a két vezető viszonya azóta látványosan javult.
Az államfő elmondása szerint a hangnem teljes megváltozását a Ferenc pápa 2025. áprilisi temetésén, a vatikáni Szent Péter-bazilikában tartott megbeszélésük hozta el. Bár a szigorúan négyszemközti, mindössze 15-20 perces egyeztetés részleteit nem osztotta meg, olyan történelmi pillanatként jellemezte az eseményt, amely gyökeresen átalakította a kapcsolatukat.
Az ukrán elnök kiemelte a bizalmi viszony és a folyamatos párbeszéd rendkívüli jelentőségét, hangsúlyozva, hogy a személyes kapcsolatokon rengeteg emberélet múlik. Az interjú vonatkozó részletét Donald Trump is megosztotta a Truth Social közösségi platformján, mindössze azt a rövid kommentárt fűzve hozzá, hogy "Nagyon jó!"
Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
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