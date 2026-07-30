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nő, aki farmerrövidnadrágot visel, és a zsebében van a telefonja strand tengerpart nyár
Tech

Rengeteg magyar telefonja purcanhat ki a nagy hőségben: ezt jó, ha tudod, mielőtt így járnál

Pénzcentrum
2026. július 30. 17:23

A rekordokat döntő hőségben a legtöbben még mindig csak arra figyelnek, hogy ne hagyják a telefont a tűző napon, de jóval kevesebben tudják, hogy egy vastag telefontok vagy akár a vezeték nélküli töltés is hozzájárulhat a készülék túlmelegedéséhez. Ha a telefon túlmelegszik, ideiglenesen leállhatnak bizonyos funkciói: korlátozhatja a töltést, visszaveheti a kijelző fényerejét vagy lassíthatja a működését.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Talán magától értetődőnek tűnik, mégis sokan elkövetik: a telefon a törölközőn, a napozóágyon vagy az autó műszerfalán marad, pedig már néhány perc napsütés is jelentősen megemelheti a készülék hőmérsékletét. A Yettel összegyűjtött néhány kevésbé ismert, mégis hasznos tippet, hogy a nyári kikapcsolódás alatt a mobilunk is a lehető legjobb formáját hozza.

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A legegyszerűbb megoldás ilyenkor az árnyék és egy kis türelem, de hűtőbe vagy fagyasztóba semmiképp ne tegyük, mert a hirtelen hőmérséklet-változás és a páralecsapódás többet árthat, mint használ. Ha a készülék már átforrósodott, érdemes levenni róla a tokot is. Bár a tok megvédi az ütődésektől, nyáron a hő leadását is lassítja, így a telefon nehezebben tud visszahűlni.

Amitől melegszik a készüléked, pedig nem is gondolnád

Nyaraláson, kirándulás közben a telefon szinte mindig a kezünk ügyében van, így gyakrabban kell tölteni. A legforróbb napokon érdemes inkább a hagyományos, kábeles töltést választani, mert ugyan a vezeték nélküli töltés praktikus, működéséből adódóan több hőt termelhet, ami még jobban felforrósíthatja az eszközt.

Kevesen gondolnak arra, hogy a hosszabb videófelvételek (különösen 4K felbontásban) vagy a folyamatos fotózás jelentős hőt termelnek. Ha sokáig videózol vagy sok képet készítesz a tűző napon, érdemes időnként néhány perc pihenőt adni a készüléknek, és lehetőség szerint árnyékba vonulni.

Internetélmény harminc fok felett

A legforróbb nyári napokon még a leggyorsabb mobilnet is akadozhat, de ennek gyakran a hőmérséklet az oka: a készülék túlmelegedése miatt fellépő hardveres teljesítmény-visszafogás lassíthatja a böngészést és a tartalmak betöltését. A stabil és gyors adatkapcsolat fenntartása érdekében érdemes néhány óvintézkedést tenni: ha a szabadban netezel, kerüld a tűző napot, és védd a telefont a közvetlen hőtől. Emellett sokat segít, ha az online játékokat vagy a nagy méretű fájlok letöltését a hűvösebb beltéri órákra időzíted, így a mobilod processzora sem melegedik túl, és a kifogástalan internetélmény is megmarad.

Nyaraláskor persze a biztonságos netezésről se feledkezzünk meg: ha nyilvános Wi-Fi helyett van rá lehetőség, érdemes inkább saját mobilinternetet vagy megbízható, jelszóval védett hálózatot használni, hiszen a hivatalosnak tűnő ingyenes hálózatok között is előfordulhatnak olyanok, amelyek a felhasználók személyes adatait próbálják megszerezni. Ilyenkor különösen sokat számít a megbízható mobilkapcsolat és az, hogy a készülék ne legyen túlmelegedve.

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Az AI-funkciók terhelése

A legújabb okostelefonokon már megszokottá vált az úgynevezett on-device, magyarul fedélzeti mesterséges intelligencia és a gépi tanuláson alapuló képszerkesztési, valamint valós idejű fordítási funkciók használata. Mivel ezek a folyamatok a processzor és a grafikus egység erőforrásait igénylik, a forró nyári napokon a helyi AI-alapú szerkesztés vagy az offline asszisztensek használata extra hőt termelhet, így ezeket a funkciókat is érdemes limitálni a legmelegebb órákban.

Hogy a nyári emlékek biztosan megmaradjanak

A nyár megörökített pillanatait ma már nagyrészt a telefonunkon tároljuk, éppen ezért különösen fontos, hogy a készülékünk is biztonságban legyen. Egy váratlan meghibásodás bármikor keresztülhúzhatja a nyári pihenést, és ezt akár a meleg időjárás, vagy beázás, törés is okozhatja, ezért érdemes biztosítást kötni. 

Utazás előtt érdemes frissíteni az alkalmazásokat még otthon, megbízható internetkapcsolaton. Így kisebb az esélye annak, hogy a telefon a legrosszabb pillanatban kezdjen nagyméretű frissítések letöltésébe, amikor éppen navigálnánk vagy videóhívást indítanánk, ráadásul az automatikus frissítés a rekordmelegben még tovább tarthat. Az is hasznos, ha a ritkán használt alkalmazások automatikus háttérfrissítését kikapcsoljuk, mert ezzel egyszerre csökkenthető az adatforgalom, az energiafogyasztás és a készülék terhelése is.
Címlapkép: Getty Images
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