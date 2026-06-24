A kánikula sorra dönti meg a korábbi rekordokat.
Ő lehet az utódja az Egyesült Királyság élén a bukott Keir Starmernek: régóta fájt már a foga a hatalomra
A nemrég megválasztott brit parlamenti képviselő, Andy Burnham kedden egyeztetett Keir Starmer miniszterelnökkel, akinek a helyére pályázik a párt és az ország élén – ráadásul könnyen lehet, hogy ő lesz az egyetlen jelölt - írta az AP News.
Starmer hétfőn jelentette be, hogy néhány héten belül távozik a posztjáról. Kétéves kormányzását sorozatos hibák és rossz döntések kísérték, amelyek mind a Munkáspártban, mind a lakosság körében aláásták a tekintélyét. A miniszterelnök kedden arról tájékoztatta a kabinetjét, hogy a zökkenőmentes átmenetre törekszik, és utódja sikerét tartja szem előtt. Bár hivatali ideje hátralévő részében igyekszik ellátni a napi feladatokat, új, jelentős szakpolitikai bejelentéseket vagy költségvetési kötelezettségvállalásokat már nem tehet.
Az utódlási harc egyértelmű esélyese a korábbi kabinetminiszter, Andy Burnham, aki 2017 óta Manchester és környéke polgármestereként tevékenykedett. Burnham a múlt heti időközi választáson éppen azért szerzett parlamenti mandátumot, hogy kihívja Starmert.
Esélyeit jelentősen növeli, hogy a korábbi egészségügyi miniszter, a legfőbb riválisnak tartott Wes Streeting hétfőn beállt mögé támogatóként. A brit parlamenti rendszer lehetővé teszi, hogy a kormánypárt országos választások kiírása nélkül cseréljen vezetőt, így a következő parlamenti választásokat elég legkésőbb 2029-ben megtartani.
A munkáspárti vezetőjelöltségre július 9-től lehet jelentkezni, az ajánlási időszak pedig egy héttel később zárul le. Amennyiben Burnham marad az egyetlen induló, akár már július 17-én átveheti a miniszterelnöki tisztséget. Ha viszont verseny alakul ki, a győztesnek a parlament szeptember 1-jei összeüléséig kell hivatalba lépnie. A jelöltség megszerzéséhez legalább 81 munkáspárti képviselő, vagyis a frakció egyötödének támogatása szükséges.
Burnham rendkívül népszerű volt Manchester polgármestereként, a város ugyanis az irányítása alatt gyors fejlődésnek indult. Sajátos városfejlesztési és politikai modelljét, az úgynevezett manchesterizmust most országos szinten is megvalósítaná. Sok munkáspárti politikus bízik abban, hogy karizmájának köszönhetően könnyebben megtalálja a közös hangot a választókkal, mint a távolságtartó és technokrata Starmer. Mivel azonban szakpolitikai elképzelései több területen még tisztázatlanok, néhány képviselő valódi versenyt és nyilvános vitát szorgalmaz. Burnham a tervek szerint a jövő héten ismerteti gazdaságpolitikai programjának főbb pontjait.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A londoni belpolitikai bizonytalanság miatt elhalasztják a július 22-re tervezett brit–EU-csúcsot. A kormány ugyanakkor még a július 7–8-i törökországi NATO-csúcs előtt nyilvánosságra hozza a régóta várt védelmi beruházási stratégiát, amely korábban John Healey védelmi miniszter lemondásához vezetett.
Starmer már a hatodik olyan brit kormányfő az elmúlt évtizedben, aki kénytelen bejelenteni a távozását. Bár hetekig hangoztatta, hogy küzdeni fog a pozíciójáért, végül engedett a politikai nyomásnak. 2024 júliusában még elsöprő győzelemre vezette a Munkáspártot, ám népszerűsége azóta meredeken visszaesett, mivel nem tudta teljesíteni a gazdasági növekedés beindítására, a közszolgáltatások újjáépítésére és a megélhetési válság enyhítésére tett ígéreteit. A pártot ráadásul balról a Zöldek, jobbról pedig a közvélemény-kutatásokban egyre erősebb, Nigel Farage vezette bevándorlásellenes Reform UK szorítja meg.
Ezek a világ leggyűlöltebb országai: meglepő helyen futott be Magyarország - azért ezt nem gondoltuk volna
A világ legnagyobb demokráciapercepciós kutatása idén is megvizsgálta, hogyan látják az emberek a világ országait, a demokrácia működését és a nemzetközi konfliktusokat.
Az Európai Bizottság egykori Brexit-ügyi főtárgyalója szerint az Európai Unió ajtaja továbbra is nyitva áll Nagy-Britannia előtt.
Megdöbbentő figyelmeztetést küldött Putyin: ha ezt meglépik az európai országok, azonnal jön a kíméletlen válaszcsapás
Nyugaton tisztában vannak azzal, hogy ha saját területükről indítanak támadást Oroszország ellen, akkor Moszkva válaszolni fog - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök.
Gödöllőn tartották a visegrádi négyek első csúcstalálkozóját a Tisza Párt választási győzelme és Magyar Péter kormányalakítása óta.
Az Egyesült Államok hatvan napra felfüggesztette az Irán elleni szankciókat, miután a két fél megkezdte a múlt héten aláírt előzetes megállapodás részleteinek kidolgozását.
Elképesztő bejelentés a magyar bázisról: olyan csúcsfegyverek álltak szolgálatba, amiktől megremeg az égbolt
Az ünnepség egyben a svéd-magyar katonai együttműködés húszéves évfordulójáról is megemlékezett.
Így omlik össze az egykori európai szuperhatalom: itt a sorsdöntő lépés, ami előidézte a válságot - minden egy irányba mutat
Tíz évvel az EU elhagyása után a Brexit politikai, gazdasági és társadalmi következményei továbbra is meghatározzák az Egyesült Királyság mindennapjait.
Az olasz kormány rendkívüli intézkedéseket vezetett be a tartós hőhullám miatt.
Rendkívüli krízis a benzinkutakon: teljesen kifogyhat a gázolaj az olajóriásnál, nem várt lépésre kényszerül a kormány?
A finomítókat ért támadások ugyanis jelentős termeléskiesést és súlyos ellátási zavarokat okoztak a világ harmadik legnagyobb kőolajtermelő országában.
Brutális geopolitikai fordulat érik: a legnagyobb bajban fordíthat hátat Donald Trump első számú szövetségesének
Jelen helyzetben Washingtont komolyan aggasztja az is, hogy a kormánykoalíción belül túlzott befolyásra tettek szert a radikális politikusok.
Észak-Korea továbbra is nukleáris államként kíván fellépni a nemzetközi színtéren.
Peking közben arra figyelmeztetett, hogy ellenlépéseket tehet, ha az Európai Unió újabb korlátozásokat vezet be kínai termékekkel vagy vállalatokkal szemben
19 uniós tagállam – köztük Magyarország – hivatalosan is pénzügyi támogatást kért az Európai Bizottságtól az EU határain kívül létrehozandó kitoloncolási központok felállítására.
ár hivatali ideje alatt az ország példátlan gazdasági fellendülést élt meg, bírálói a 2008-as gazdasági világválság egyik fő felelősének tartják.
A döntés fontos lépés az Egyesült Államok és Irán között a múlt héten létrejött keretmegállapodás végrehajtásában.
Orosz csapatok szivárogtak be a stratégiai fontosságú kelet-ukrajnai Kosztyantinyivkába, amely így gyakorlatilag senki által sem ellenőrzött szürke zónává vált.
A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Alaptörvény tizenhetedik módosításának tervezetét.
Ezzel szemben az európai országok úgy vélik, hogy az elkövetkező években éppen Moszkva részéről fenyeget egy esetleges katonai invázió.