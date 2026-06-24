Ő lehet az utódja az Egyesült Királyság élén a bukott Keir Starmernek: régóta fájt már a foga a hatalomra

A nemrég megválasztott brit parlamenti képviselő, Andy Burnham kedden egyeztetett Keir Starmer miniszterelnökkel, akinek a helyére pályázik a párt és az ország élén – ráadásul könnyen lehet, hogy ő lesz az egyetlen jelölt - írta az AP News.

Starmer hétfőn jelentette be, hogy néhány héten belül távozik a posztjáról. Kétéves kormányzását sorozatos hibák és rossz döntések kísérték, amelyek mind a Munkáspártban, mind a lakosság körében aláásták a tekintélyét. A miniszterelnök kedden arról tájékoztatta a kabinetjét, hogy a zökkenőmentes átmenetre törekszik, és utódja sikerét tartja szem előtt. Bár hivatali ideje hátralévő részében igyekszik ellátni a napi feladatokat, új, jelentős szakpolitikai bejelentéseket vagy költségvetési kötelezettségvállalásokat már nem tehet.

Az utódlási harc egyértelmű esélyese a korábbi kabinetminiszter, Andy Burnham, aki 2017 óta Manchester és környéke polgármestereként tevékenykedett. Burnham a múlt heti időközi választáson éppen azért szerzett parlamenti mandátumot, hogy kihívja Starmert.

Esélyeit jelentősen növeli, hogy a korábbi egészségügyi miniszter, a legfőbb riválisnak tartott Wes Streeting hétfőn beállt mögé támogatóként. A brit parlamenti rendszer lehetővé teszi, hogy a kormánypárt országos választások kiírása nélkül cseréljen vezetőt, így a következő parlamenti választásokat elég legkésőbb 2029-ben megtartani.

A munkáspárti vezetőjelöltségre július 9-től lehet jelentkezni, az ajánlási időszak pedig egy héttel később zárul le. Amennyiben Burnham marad az egyetlen induló, akár már július 17-én átveheti a miniszterelnöki tisztséget. Ha viszont verseny alakul ki, a győztesnek a parlament szeptember 1-jei összeüléséig kell hivatalba lépnie. A jelöltség megszerzéséhez legalább 81 munkáspárti képviselő, vagyis a frakció egyötödének támogatása szükséges.

Burnham rendkívül népszerű volt Manchester polgármestereként, a város ugyanis az irányítása alatt gyors fejlődésnek indult. Sajátos városfejlesztési és politikai modelljét, az úgynevezett manchesterizmust most országos szinten is megvalósítaná. Sok munkáspárti politikus bízik abban, hogy karizmájának köszönhetően könnyebben megtalálja a közös hangot a választókkal, mint a távolságtartó és technokrata Starmer. Mivel azonban szakpolitikai elképzelései több területen még tisztázatlanok, néhány képviselő valódi versenyt és nyilvános vitát szorgalmaz. Burnham a tervek szerint a jövő héten ismerteti gazdaságpolitikai programjának főbb pontjait.

A londoni belpolitikai bizonytalanság miatt elhalasztják a július 22-re tervezett brit–EU-csúcsot. A kormány ugyanakkor még a július 7–8-i törökországi NATO-csúcs előtt nyilvánosságra hozza a régóta várt védelmi beruházási stratégiát, amely korábban John Healey védelmi miniszter lemondásához vezetett.

Starmer már a hatodik olyan brit kormányfő az elmúlt évtizedben, aki kénytelen bejelenteni a távozását. Bár hetekig hangoztatta, hogy küzdeni fog a pozíciójáért, végül engedett a politikai nyomásnak. 2024 júliusában még elsöprő győzelemre vezette a Munkáspártot, ám népszerűsége azóta meredeken visszaesett, mivel nem tudta teljesíteni a gazdasági növekedés beindítására, a közszolgáltatások újjáépítésére és a megélhetési válság enyhítésére tett ígéreteit. A pártot ráadásul balról a Zöldek, jobbról pedig a közvélemény-kutatásokban egyre erősebb, Nigel Farage vezette bevándorlásellenes Reform UK szorítja meg.