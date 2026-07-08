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Budapest, Hungary - August 13, 2011: 0-24 sign of the OTP bank. OTP Bank is the biggest commercial bank in Hungary, operating in Central and Eastern Europe. The bank provides universal financial services for more than 13 million costum
Hitel

Lehalt az OTP rendszere, nem működnek a bankkártyák, terminálok: rengetegen maradhatnak hoppon a boltban

Pénzcentrum
2026. július 8. 09:45

Technikai problémák adódhatnak egyes OTP Bank által kibocsátott bankkártyák működésében – figyelmeztetett a pénzintézet a Facebookon.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az OTP Bank hivatalos tájékoztatása szerint a fellépő technikai okok miatt bizonyos kártyáknál a tranzakciók sikertelenek lehetnek. A hiba nem feltétlenül érint minden ügyfelet és minden kártyatípust, de a használat során fennakadások tapasztalhatók.

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„Kollégáink mindent megtesznek, hogy ismét megfelelő módon működjön a rendszer.” - tették hozzá.

A Facebook-bejegyzés alatt több kommentelő is jelezte, hogy tapasztalatuk szerint a terminálok sem működnek.

FRISSÍTÉS!

Az OTP Bank a következőt közölte a Pénzcentrum szerkesztőségével nem sokkal a cikk megjelenése után: „A rövid ideig tartó, technikai hibát szakembereink elhárították, a rendszer jelenleg megfelelően működik.”
Címlapkép: Getty Images
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