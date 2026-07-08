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Lehalt az OTP rendszere, nem működnek a bankkártyák, terminálok: rengetegen maradhatnak hoppon a boltban
Technikai problémák adódhatnak egyes OTP Bank által kibocsátott bankkártyák működésében – figyelmeztetett a pénzintézet a Facebookon.
Az OTP Bank hivatalos tájékoztatása szerint a fellépő technikai okok miatt bizonyos kártyáknál a tranzakciók sikertelenek lehetnek. A hiba nem feltétlenül érint minden ügyfelet és minden kártyatípust, de a használat során fennakadások tapasztalhatók.
„Kollégáink mindent megtesznek, hogy ismét megfelelő módon működjön a rendszer.” - tették hozzá.
A Facebook-bejegyzés alatt több kommentelő is jelezte, hogy tapasztalatuk szerint a terminálok sem működnek.
FRISSÍTÉS!
Az OTP Bank a következőt közölte a Pénzcentrum szerkesztőségével nem sokkal a cikk megjelenése után: „A rövid ideig tartó, technikai hibát szakembereink elhárították, a rendszer jelenleg megfelelően működik.”
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