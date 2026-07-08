Lehalt az OTP rendszere, nem működnek a bankkártyák, terminálok: rengetegen maradhatnak hoppon a boltban

Technikai problémák adódhatnak egyes OTP Bank által kibocsátott bankkártyák működésében – figyelmeztetett a pénzintézet a Facebookon.

Az OTP Bank hivatalos tájékoztatása szerint a fellépő technikai okok miatt bizonyos kártyáknál a tranzakciók sikertelenek lehetnek. A hiba nem feltétlenül érint minden ügyfelet és minden kártyatípust, de a használat során fennakadások tapasztalhatók.

„Kollégáink mindent megtesznek, hogy ismét megfelelő módon működjön a rendszer.” - tették hozzá.

A Facebook-bejegyzés alatt több kommentelő is jelezte, hogy tapasztalatuk szerint a terminálok sem működnek.

FRISSÍTÉS!

Az OTP Bank a következőt közölte a Pénzcentrum szerkesztőségével nem sokkal a cikk megjelenése után: „A rövid ideig tartó, technikai hibát szakembereink elhárították, a rendszer jelenleg megfelelően működik.”