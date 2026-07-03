A vizsgálatok kiterjedtek a nagybani piacokra, hipermarketekre, zöldség-gyümölcsüzletekre, de az ideiglenes árusítóhelyekre is, amelyek a szamócaszezon idején országszerte megjelennek utak mentén.
Elképesztő sztorival állt elő az M5-ösön lebukott kamionos: nem kegyelmeztek a NAV-nál, mindent lefoglaltak
Kamioncsere, rutinellenőrzés és a jól ismert rejtekhelyek. Az M5-ös autópályán ellenőrzött kamion olyan helyeken tartogatott dohánytermékeket, amelyeket a pénzügyőrök az ellenőrzéseik során rendszeresen átvizsgálnak - számol be egy rutinellenőrzésről friss közleményében a NAV.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának munkatársai az M5-ös autópálya tengelysúlymérő állomásán állítottak meg egy Törökországból Németországba tartó kamiont.
Az ellenőrzésen a külső tárolórekeszből és a műszerfal mögül összesen 336 doboz, különféle márkájú, török zárjegyes cigaretta került elő.
A sofőr azt állította, hogy a dohánytermékek közül 30 doboz az övé, a többi cigarettáról nem tudott. Elmondása szerint a kamiont útközben elcserélte egy kollégájával, hogy hamarabb eljusson Németországba.
A NAV munkatársai a csaknem egymillió forint értékű füstölnivalót lefoglalták. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. Az elkövető mintegy 1,3 millió forint bírságra számíthat.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A jövedéki termékekre, így a dohánytermékekre is külön szabályok, köztük mennyiségi korlátozások vonatkoznak, mind az Európai Unión belüli szállításuk, mind a nem uniós államból történő behozataluk során. A pénzügyőrök minden esetben ellenőrizhetik a birtoklás körülményeit és a kapcsolódó okmányokat, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni - nyomatékosították a NAV-nál.
A NAV pénzügyőrei rendészeti jogkörükből adódóan, mozgó egységekkel az egész ország területén végeznek mélységi ellenőrzéseket, melyek célja minden olyan jogellenes cselekmény felderítése, amely veszélyezteti az Európai Unió és tagállamai gazdaságának érdekét, állampolgárainak biztonságát.
Az ingatlan a jelenlegi bérlővel együtt azonnali bevételt kínál az új tulajdonosnak, ám elképzelhető, hogy eladás esetén megszűnik sörözőnek lenni.
Szabad a magyar boltokban, büfékben külön hűtési díjat, hőségfelárat, kánikula-pótdíjat felszámítani?
Külön hűtési díj, megugró italárak a kánikula miatt? Megnéztük, hogy valóban terjedő gyakorlatról vagy csak néhány kirívó esetről szólnak-e a hírek.
Ezek a YouTuberek keresik a legtöbb pénzt a szakmában: van egy csatorna, ami 1 év alatt 93 milliárd forintot termelt
MrBeast messze vezeti a világ legjobban kereső online tartalomgyártóinak rangsorát.
Döbbenetes összeget tartanának vissza a gigavállalatok: ezen a banális hibán bukhat el a kontinens jövője
Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnöke már a csúcstalálkozó előtt arra figyelmeztetett, hogy Európában évente mintegy 800 milliárd eurós beruházási rés mutatkozik.
Július elsejétől két hónapos, országos ellenőrzéssorozatot indít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
Egyes elemzők már korábban is kétkedve fogadták a SpaceX rendkívül magas értékeltségét és merész célkitűzéseit.
Egyre könnyebben és olcsóbban kölcsönözhetnek SpaceX-részvényeket az árfolyamesésre spekuláló befektetők.
Már a diszkontokba is megérkezett a Toy Story: Aldi boltok polcaira költöznek a favorit játékfigurák 2026-ban
A Pénzcentrum utánajárt, a magyar Aldikba mikor kerülhetnek be a külföldön már árusított Toy Story-termékek.
Tovább folytatódik a legendás magyar gyár kálváriája: megszólalt a szakszervezet - ez lehet a végső hattyúdal
A dolgozók körében óriási a bizonytalanság, mivel semmilyen információt sem kapnak a lehetséges forgatókönyvekről.
Súlyos tűzkár érte a magyar almaborgyártás egyik ismert szereplőjét.
Nem várt fordulat a csúcstalálkozó után: súlyos csapást mértek az Egyesült Államok legfontosabb vállalataira
Kína exportkorlátozásokat vezetett be 10 amerikai vállalattal szemben, válaszul arra, hogy Washington újabb kínai cégeket vett fel a hadsereghez köthető vállalatok feketelistájára.
Komoly kötélhúzás vette kezdetét: teljesen másképp képzeli el Karácsony Gergely és a Tisza-kormány a gigantikus beruházást
A pénzügyi és jogi patthelyzetből egy állami-önkormányzati projekttársaság létrehozása jelentheti a kiutat.
Nagyon vigyázz, mit veszel a magyar strandokon és büfékben: nem várt ellenőrzéshullám söpör végig az országon
Június 22. és augusztus 20. között országos nyári élelmiszerlánc-ellenőrzést tart a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).
Elképesztő fogás a határon: méregdrága, lopott luxusautót csempésztek volna Magyarországon keresztül
A nagy értékű járművet a hatóságok azonnal lefoglalták, az ügyben pedig a Szegedi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya folytatja az eljárást.
Súlyos terhet rakott a magyar vállalkozók vállára a rendszerváltás: most üthet vissza a „megoldjuk okosban” kultúrája
Interjú Schuck Csaba, növekedési stratégával a hazai kkv szektor rejtett lehetőségeiről.
Így alakul a Pepco, a KiK és a TEDi vetélkedése a vásárlókért: nagyon belehúztak 2025-ben, élesedik a dekorháború
A Pénzcentrum idén is elemezte a három lánc üzleti beszámolóit, az árbevételek mellett azt is összevettük, hány forintra jön ki havonta az egy dolgozóra jutó...
A hazai cégvezetők körében a kivárás és a fokozott óvatosság jellemzi a következő időszak munkaerőpiaci tervezését.
Egy február végén életbe lépett építésügyi rendelet több hónapos csúszást és jelentős többletköltséget okoz a hazai építőiparban.
-
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
Rózsahegyi Zsanettet, a Láng Negyed projektvezetőjét a barnamezős beruházásról kérdeztük.
-
Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Így dolgoznak a félautomata rendszerek a háttérben.
-
A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.
-
Több, mint 70 kuponnal érkezik a SPAR új kuponakciója (x)
Akár a nyaralásra készülsz, akár a nyári szünetet szeretnéd egyszerűbben és kedvezőbben megoldani, most érdemes figyelni a SPAR új kuponakciójára.