Elképesztő sztorival állt elő az M5-ösön lebukott kamionos: nem kegyelmeztek a NAV-nál, mindent lefoglaltak

Kamioncsere, rutinellenőrzés és a jól ismert rejtekhelyek. Az M5-ös autópályán ellenőrzött kamion olyan helyeken tartogatott dohánytermékeket, amelyeket a pénzügyőrök az ellenőrzéseik során rendszeresen átvizsgálnak - számol be egy rutinellenőrzésről friss közleményében a NAV.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának munkatársai az M5-ös autópálya tengelysúlymérő állomásán állítottak meg egy Törökországból Németországba tartó kamiont.

Az ellenőrzésen a külső tárolórekeszből és a műszerfal mögül összesen 336 doboz, különféle márkájú, török zárjegyes cigaretta került elő.

A sofőr azt állította, hogy a dohánytermékek közül 30 doboz az övé, a többi cigarettáról nem tudott. Elmondása szerint a kamiont útközben elcserélte egy kollégájával, hogy hamarabb eljusson Németországba.

A NAV munkatársai a csaknem egymillió forint értékű füstölnivalót lefoglalták. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. Az elkövető mintegy 1,3 millió forint bírságra számíthat.

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A jövedéki termékekre, így a dohánytermékekre is külön szabályok, köztük mennyiségi korlátozások vonatkoznak, mind az Európai Unión belüli szállításuk, mind a nem uniós államból történő behozataluk során. A pénzügyőrök minden esetben ellenőrizhetik a birtoklás körülményeit és a kapcsolódó okmányokat, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni - nyomatékosították a NAV-nál.

A NAV pénzügyőrei rendészeti jogkörükből adódóan, mozgó egységekkel az egész ország területén végeznek mélységi ellenőrzéseket, melyek célja minden olyan jogellenes cselekmény felderítése, amely veszélyezteti az Európai Unió és tagállamai gazdaságának érdekét, állampolgárainak biztonságát.