A paksi atomerőmű kiesése miatt Magyarország napi áramimport-számlája a korábbi 0,6 milliárd forintról mintegy 4 milliárd forintra ugrott.
Nem csökken tovább a Duna vízszintje, fordulópont jöhet a vízhelyzetben
Paksnál továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízszintje, a folyó –131 centiméteren áll, ami már a valaha mért minimum alatti tartományban van.
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Megszólalt Magyar Péter csütörtök reggel
Magyar Péter friss Facebook bejegyzése szerint:
Jó hír hogy már kilenc centire vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, és eső várható az osztrák vízgyűjtőkön. A paksi turbina üzemel. Ettől függetlenül a mai forró napon még nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztáscsökkentésre.
Így áll a Duna csütörtök reggel
A legfrissebb hivatalos adatok szerint Paksnál jelenleg –131 centiméter a Duna vízállása, vagyis továbbra is extrém alacsony szinten van a folyó. Ez a mérce történetének egyik legalacsonyabb értéke: a mostani szint 34 centivel a valaha mért minimum alatt van.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az alacsony vízállás nemcsak a hajózást nehezíti, hanem az energiatermelésre is hatással van: a Paksi Atomerőmű több blokkja leállt, mivel a hűtéshez szükséges vízszint kritikus közelségben van a biztonsági határértékekhez. A következő napokban a vízügy stagnáló, lassan emelkedő szintekre számít, de továbbra is rendkívül alacsony mederteltség várható.
Címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt
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