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Budapest, 2026. augusztus 5.Horgonyzó uszály a rendkívül alacsony vízállású Dunán a Kvassay-zsilip magasságában 2026. augusztus 5-én.
Otthon

Nem csökken tovább a Duna vízszintje, fordulópont jöhet a vízhelyzetben

Pénzcentrum
2026. augusztus 6. 08:44

Paksnál továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízszintje, a folyó –131 centiméteren áll, ami már a valaha mért minimum alatti tartományban van.

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2026. augusztus 6. 08:50

Rendkívüli bejelentés a Duna vészjósló vízállásáról: eldőlt, kap-e elég vizet Magyarország

Orbán Anita külügyminiszter telefonon egyeztetett Tomás Tarabával, Szlovákia környezetvédelmi miniszterével, aki megígérte, mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz érkezzen a Dunán Magyarországra.
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2026. augusztus 6. 08:48

Már a honvédség szállítja a vizet a magyar családoknak: pengeélen táncol az ellátás, jön a szigorú korlátozás

Bár Szentendrén már helyreállt az ivóvíz-szolgáltatás, a térségben továbbra is kritikus a helyzet a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. A Magyar Honvédség éjjel-nappal szállítja a vizet a településre, miközben a szomszédos Budakalászon is szigorú vízkorlátozások vannak érvényben a megnövekedett fogyasztás és az elavult hálózat miatt.
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2026. augusztus 6. 08:47

Megszólalt Magyar Péter csütörtök reggel

Magyar Péter friss Facebook bejegyzése szerint:

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Jó hír hogy már kilenc centire vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, és eső várható az osztrák vízgyűjtőkön. A paksi turbina üzemel. Ettől függetlenül a mai forró napon még nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztáscsökkentésre.

Így áll a Duna csütörtök reggel

A legfrissebb hivatalos adatok szerint Paksnál jelenleg –131 centiméter a Duna vízállása, vagyis továbbra is extrém alacsony szinten van a folyó. Ez a mérce történetének egyik legalacsonyabb értéke: a mostani szint 34 centivel a valaha mért minimum alatt van.

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Az alacsony vízállás nemcsak a hajózást nehezíti, hanem az energiatermelésre is hatással van: a Paksi Atomerőmű több blokkja leállt, mivel a hűtéshez szükséges vízszint kritikus közelségben van a biztonsági határértékekhez. A következő napokban a vízügy stagnáló, lassan emelkedő szintekre számít, de továbbra is rendkívül alacsony mederteltség várható.

Címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt
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