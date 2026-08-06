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Gazdaság

Örülhetnek a magyar vásárlók: történelmi mélyponton a drágulás, de csak most jön a hidegzuhany?

Portfolio
2026. augusztus 6. 09:00

A dezinflációt főként az élelmiszerek és az üzemanyagok árcsökkenése, valamint a mérséklődő energiapiaci kockázatok támogatták. Bár az év második felében enyhe drágulás várható, a holnap megjelenő hivatalos adatok nagy eséllyel megerősítik a jegybank augusztusra tervezett kamatvágását - írta meg a Portfolio.

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Az elemzői konszenzus szerint 1,5 százalékra mérséklődhetett a hazai infláció júliusban, ami az elmúlt évtized egyik legalacsonyabb mutatója lehet. Ha a Központi Statisztikai Hivatal holnapi adatai igazolják az előrejelzéseket, a drágulás üteme egymást követő harmadik hónapja lassulhat.

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A júniusi 1,7 százalék után a nyár közepére várt 1,5 százalékos éves árszínvonal-emelkedés évtizedes mélypontot jelentene, amelynél csak az idei februárban regisztrált 1,4 százalékos mutató volt alacsonyabb. A szakértők szerint a dezinflációt leginkább a havi alapon olcsóbbá váló élelmiszerek és üzemanyagok hajtották, sikeresen ellensúlyozva a banki, a telekommunikációs és az üdülési szolgáltatások, valamint a parkolási díjak drágulását. A tavaszi forinterősödés áthúzódó hatásai szintén kedvezően befolyásolták a folyamatokat.

Az inflációs kilátások lényegesen javultak az elmúlt fél évhez képest. Korábban a piaci szereplők még borúlátóak voltak, és az év végére az 5 százalékot közelítő drágulást sem tartották kizártnak. A geopolitikai feszültségek, például a közel-keleti konfliktusok ugyanakkor nem okoztak tartós energiapiaci sokkot. Az elemzők ma már úgy vélik, hogy az éves infláció a jegybanki 3 százalékos célt sem éri el, a legoptimistább becslések szerint pedig a júliusi mutató akár havi alapú árcsökkenést is hozhat.

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Mindezek ellenére a júliusi adat valószínűleg a mélypontot jelenti, és az év második felében már az infláció enyhe emelkedésére lehet számítani. A kockázati tényezők között szerepel az olajárak kiszámíthatatlan alakulása, az európai gabonapiacokon dráguló búza és kukorica, valamint a forint felértékelődésének megtorpanása. Emellett a rendkívüli aszály és a hőhullámok mezőgazdasági hatásai, továbbá a paksi atomerőmű leállásának egyelőre bizonytalan energiapiaci következményei is felfelé mutató árkockázatot jelenthetnek.

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A holnap megjelenő adatok vélhetően nem változtatnak a Magyar Nemzeti Bank tervein, így a jelzett augusztusi kamatvágás szinte biztosra vehető. A monetáris politika további alakulása a szeptemberben megjelenő új Inflációs jelentéstől függ. A szakértői vélemények megoszlanak abban, hogy a friss prognózis után a jegybank jövő évig szünetelteti-e a lazítást, vagy a kedvező mutatók hatására az őszi hónapokban is folytatódhat a kamatcsökkentési ciklus.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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A szerződésben rögzített értékkövetési módszer, amelynek alapján a biztosítási díj vagy a biztosítási összeg meghatározott mértékkel automatikusan, a szerződés módosítása nélkül változik. Mértéke általában az inflációtól, vagy egyéb hivatalos mutatóktól függ. Biztosítások esetén a biztosítási összeget az átlagos árszínvonal változásának megfelelően megnöveli a társaság. Ezzel elkerülhető, hogy a bekövetkezett kárt csak részben térítse meg a társaság. Egyes indexálásokkor a biztosítási díj is változik. Még ha indexálás meg is történik évente, akkor is érdemes felülvizsgálni a szerződésünket és bejelenteni a vagyonunk árszínvonalat meghaladó változását, ilyen lehet egy új nagy értékű elektronikai eszköz beszerzése.

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