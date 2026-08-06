Örülhetnek a magyar vásárlók: történelmi mélyponton a drágulás, de csak most jön a hidegzuhany?

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A dezinflációt főként az élelmiszerek és az üzemanyagok árcsökkenése, valamint a mérséklődő energiapiaci kockázatok támogatták. Bár az év második felében enyhe drágulás várható, a holnap megjelenő hivatalos adatok nagy eséllyel megerősítik a jegybank augusztusra tervezett kamatvágását - írta meg a Portfolio.
Az elemzői konszenzus szerint 1,5 százalékra mérséklődhetett a hazai infláció júliusban, ami az elmúlt évtized egyik legalacsonyabb mutatója lehet. Ha a Központi Statisztikai Hivatal holnapi adatai igazolják az előrejelzéseket, a drágulás üteme egymást követő harmadik hónapja lassulhat.
A júniusi 1,7 százalék után a nyár közepére várt 1,5 százalékos éves árszínvonal-emelkedés évtizedes mélypontot jelentene, amelynél csak az idei februárban regisztrált 1,4 százalékos mutató volt alacsonyabb. A szakértők szerint a dezinflációt leginkább a havi alapon olcsóbbá váló élelmiszerek és üzemanyagok hajtották, sikeresen ellensúlyozva a banki, a telekommunikációs és az üdülési szolgáltatások, valamint a parkolási díjak drágulását. A tavaszi forinterősödés áthúzódó hatásai szintén kedvezően befolyásolták a folyamatokat.
Az inflációs kilátások lényegesen javultak az elmúlt fél évhez képest. Korábban a piaci szereplők még borúlátóak voltak, és az év végére az 5 százalékot közelítő drágulást sem tartották kizártnak. A geopolitikai feszültségek, például a közel-keleti konfliktusok ugyanakkor nem okoztak tartós energiapiaci sokkot. Az elemzők ma már úgy vélik, hogy az éves infláció a jegybanki 3 százalékos célt sem éri el, a legoptimistább becslések szerint pedig a júliusi mutató akár havi alapú árcsökkenést is hozhat.
Mindezek ellenére a júliusi adat valószínűleg a mélypontot jelenti, és az év második felében már az infláció enyhe emelkedésére lehet számítani. A kockázati tényezők között szerepel az olajárak kiszámíthatatlan alakulása, az európai gabonapiacokon dráguló búza és kukorica, valamint a forint felértékelődésének megtorpanása. Emellett a rendkívüli aszály és a hőhullámok mezőgazdasági hatásai, továbbá a paksi atomerőmű leállásának egyelőre bizonytalan energiapiaci következményei is felfelé mutató árkockázatot jelenthetnek.
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