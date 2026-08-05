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Erre senki sem számított: már hetekkel korábban jelezhetik a következő világjárványt a repülőgépek
Az Egyesült Államok járványügyi hatósága (CDC) és az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynöksége (UKHSA) közös kísérleti programjában kiderült, hogy a repülőgépek szennyvizének vizsgálata hetekkel korábban képes felismerni a terjedő kórokozókat, mint a hagyományos globális járványügyi megfigyelési módszerek - közölte az euronews.
A kutatók 2024 márciusa és 2025 januárja között 424 mintát gyűjtöttek az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság között közlekedő járatokról két nemzetközi repülőtéren. Az eredmények szerint a minták közel 75 százaléka legalább egy légúti kórokozóra – influenza A, influenza B, SARS-CoV-2 vagy RSV – pozitív lett, míg mintegy 72 százalékuk tartalmazott legalább egy gyomor-bélrendszeri megbetegedést okozó kórokozót.
A repülőgépek szennyvize különösen alkalmas erre a célra, mivel kizárólag emberi eredetű hulladékot tartalmaz, mezőgazdasági és ipari szennyeződések nélkül, így a kórokozók jelenlétét rendkívül koncentráltan mutatja meg. A vizsgálat emellett az utasok és a légitársaságok adatainak védelme mellett, a repülőtéri üzemeltetés zavarása nélkül végezhető el.
A módszer érzékenységét jól szemlélteti az a konkrét eset, amikor a kutatók 2024. szeptember 17-én kimutatták a COVID-19 XEC variánsát brit indulású járatokon, négy héttel azelőtt, hogy az az amerikai járatok mintáiban is megjelent volna. Bár az XEC első klinikai esetét az Egyesült Államokban már 2024 júliusában regisztrálták, a szennyvízadatok tanúsága szerint a jelentős közösségi terjedés csak október közepén kezdődött el. Ez az eltérés összhangban van azzal, hogy a variáns előbb Európában terjedt el, és csak ezt követően jutott át az Egyesült Államokba.
A tanulmány szerzői azt javasolják, hogy a modellt egy globális, őrszem-repülőtéri hálózattá bővítsék ki, amelyet genomszekvenálással és gyors adatcserével integrálnának. Ez szinte valós idejű képet adhatna arról, miként mozog egy új kórokozó a világban, lehetővé téve a kormányok számára, hogy célzott intézkedéseket hozzanak, mielőtt drasztikusabb lépésekre – például utazási tilalmakra vagy határzárakra – lenne szükség.
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