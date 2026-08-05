2026. augusztus 5. szerda Krisztina
29 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A repülőgépek turistaosztályának háttere
Egészség

Erre senki sem számított: már hetekkel korábban jelezhetik a következő világjárványt a repülőgépek

Pénzcentrum
2026. augusztus 5. 19:46

Az Egyesült Államok járványügyi hatósága (CDC) és az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynöksége (UKHSA) közös kísérleti programjában kiderült, hogy a repülőgépek szennyvizének vizsgálata hetekkel korábban képes felismerni a terjedő kórokozókat, mint a hagyományos globális járványügyi megfigyelési módszerek - közölte az euronews.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A kutatók 2024 márciusa és 2025 januárja között 424 mintát gyűjtöttek az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság között közlekedő járatokról két nemzetközi repülőtéren. Az eredmények szerint a minták közel 75 százaléka legalább egy légúti kórokozóra – influenza A, influenza B, SARS-CoV-2 vagy RSV – pozitív lett, míg mintegy 72 százalékuk tartalmazott legalább egy gyomor-bélrendszeri megbetegedést okozó kórokozót.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A repülőgépek szennyvize különösen alkalmas erre a célra, mivel kizárólag emberi eredetű hulladékot tartalmaz, mezőgazdasági és ipari szennyeződések nélkül, így a kórokozók jelenlétét rendkívül koncentráltan mutatja meg. A vizsgálat emellett az utasok és a légitársaságok adatainak védelme mellett, a repülőtéri üzemeltetés zavarása nélkül végezhető el.

Kapcsolódó cikkeink:

A módszer érzékenységét jól szemlélteti az a konkrét eset, amikor a kutatók 2024. szeptember 17-én kimutatták a COVID-19 XEC variánsát brit indulású járatokon, négy héttel azelőtt, hogy az az amerikai járatok mintáiban is megjelent volna. Bár az XEC első klinikai esetét az Egyesült Államokban már 2024 júliusában regisztrálták, a szennyvízadatok tanúsága szerint a jelentős közösségi terjedés csak október közepén kezdődött el. Ez az eltérés összhangban van azzal, hogy a variáns előbb Európában terjedt el, és csak ezt követően jutott át az Egyesült Államokba.

A tanulmány szerzői azt javasolják, hogy a modellt egy globális, őrszem-repülőtéri hálózattá bővítsék ki, amelyet genomszekvenálással és gyors adatcserével integrálnának. Ez szinte valós idejű képet adhatna arról, miként mozog egy új kórokozó a világban, lehetővé téve a kormányok számára, hogy célzott intézkedéseket hozzanak, mielőtt drasztikusabb lépésekre – például utazási tilalmakra vagy határzárakra – lenne szükség.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #influenza #szennyvíz #járvány #vírus #egyesült államok #kutatás #tanulmány #egyesült királyság #repülőgép #covid-19
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:02
19:46
19:31
19:17
19:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 5.
Így mehetsz hónapokra is szabadságra anélkül, hogy rámenne az állásod: új munkahelyi fogás ütötte fel a fejét Magyarországon
2026. augusztus 4.
Véget érhet a pofátlanul olcsó kínai termékek kora? Kiderült, mire számíthat, aki a jövőben Temu-ról, Shein-ről, Aliexpress-ről rendelne ruhát
2026. augusztus 5.
Működik a legális hiteltrükk: így jutnak most milliókhoz olcsóbban az élelmes magyarok
2026. augusztus 5.
Csendes gyilkos szedi áldozatait Magyarországon: alig három uniós országban rosszabb a helyzet
2026. augusztus 5.
Így trükköznek a magyar könyvmolyok 2026 nyarán: elszálltak a könyvárak, most minden forintot meg kell menteni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 5. szerda
Krisztina
32. hét
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Így mennek táppénzre az élelmes magyarok 2026-ban: egy forintot sem buknak a fizetésükből
2
4 hete
Mindenkit érintő szigorítás lépett életbe Magyarországon: örökre búcsút inthetünk ezeknek a népszerű termékeknek
3
6 napja
Időzített bomba ketyeg a magyarok táskájában a hőségben: pillanatok alatt megvan a baj, ezzel kevesen számolnak
4
7 napja
Riasztó eredmények Debrecennél: határérték feletti mangánkoncentrációt mértek a kutak vizében
5
6 napja
Megdőlt a legnagyobb tévhit a vízivással kapcsolatban: erről rengeteg magyar nem tudott
PÉNZÜGYI KISOKOS
Unit-linked életbiztosítás
A biztosítási szerződés díjának befektetésre kerülő részét az ügyfél által kiválasztott, önálló befektetési politikával rendelkező, elkülönítetten kezelt ún. eszközalapokba fekteti. Az egyes eszközalapok a befektetési politikájuknak megfelelő befektetési eszközökből (például kötvényekből, részvényekből, befektetési jegyekből) állnak, melyeket a biztosító befektetési céllal kezel. Az eszközalapok befektetési egységekre oszlanak, az ügyfelek egyéni részesedését az egyes eszközalapok által megtestesített vagyonból befektetési egységekben tartják számon. Az egyes szerződések a hozzájuk tartozó befektetési egységek árfolyamának változásán keresztül részesülnek a befektetési eredményből.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 5. 20:02
Rendkívüli bejelentés a Szigettől: így nézhetjük otthonról, ingyen a magyar fellépők koncertjeit
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 5. 19:03
Kegyetlenül pórul járhat, aki ezzel próbálkozik a hőségriadó alatt: azonnal állj le vele, ha jót akarsz
Agrárszektor  |  2026. augusztus 5. 19:31
Óriási változás jön a fuvarozásban: ez rengeteg magyart fog érinteni