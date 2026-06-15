A dokumentum szerint Washington jelentős szankciókat oldana fel és kivonná csapatait a régióból, cserébe Irán a tárgyalások idejére felfüggesztené a nukleáris tevékenységét.
Újabb béketárgyalási kísérlet hiúsult meg: Putyin elutasította Zelenszkij ajánlatát
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország elutasította azt a kezdeményezést, amelynek keretében személyes találkozót tartott volna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a G7-csoport franciaországi csúcstalálkozójának idején.
Az ukrán államfő hétfőn Kijevben újságíróknak azt mondta, hogy a G7-csúcs előtt jelezték készségüket egy négyszemközti egyeztetésre, amelyre a világ vezető politikusainak jelenlétében kerülhetett volna sor.
Zelenszkij szerint a találkozó különleges lehetőséget jelentett volna, mivel a tanácskozáson részt vesz Donald Trump amerikai elnök és Emmanuel Macron francia államfő is.
Az európaiak plusz Amerika, ez egy nagyszerű lehetőség a közös találkozóra, és pontosan ezért tudnánk Oroszországot is meghívni
– idézte az ukrán elnököt az Interfax-Ukrajina hírügynökség.
Az ukrán vezető azt állította, hogy az európai országok és az Egyesült Államok támogatták a kezdeményezést, Moszkva azonban ismét elutasító választ adott. Zelenszkij ezt úgy értékelte, hogy Oroszország továbbra sem mutat készséget az érdemi tárgyalásokra.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A G7 részéről ugyanakkor nem erősítették meg hivatalosan, hogy valóban napirenden volt egy ilyen találkozó megszervezése. A dpa német hírügynökség szerint az ukrán elnök nyilatkozatának célja az is lehetett, hogy további diplomáciai nyomást helyezzen Moszkvára. A német hírügynökség megjegyezte, hogy egy ilyen magas szintű egyeztetés megszervezése ilyen rövid idő alatt rendkívül nehéz lett volna.
Vlagyimir Putyin korábban többször jelezte, hogy Volodimir Zelenszkijjel csak bizonyos feltételek teljesülése esetén hajlandó találkozni. Az orosz elnök álláspontja szerint személyes egyeztetésre vagy Moszkvában, vagy az ukrajnai konfliktus végleges rendezésének részeként kerülhet sor.
A G7-csoport csúcstalálkozóját a kelet-franciaországi Évianban tartják. Zelenszkij a tervek szerint kedden este kapcsolódik be a tanácskozásba, ahol várhatóan az ukrajnai háború, a nyugati támogatások és az Oroszországra nehezedő nemzetközi nyomás kérdései is napirendre kerülnek.
Elkerülhetetlen a fordulat a szigetországban: a népességfogyás miatt teljesen új védelmi stratégiára van szükség
A fenyegetés elhárítására a szakértők egy háromrétegű, nagy hatótávolságú légvédelmi rendszer kiépítését javasolják.
Kemény árzuhanás az európai tőzsdéken a közel-keleti béke hírére: a kőolaj, földgáz is drámaian olcsóbb lett
Meredek áreséssel reagált az európai energiapiac arra a hírre, hogy az Egyesült Államok és Irán megállapodott a háború lezárásáról.
Telefonon egyeztetett Putyin és Trump: az orosz elnök Európát és Ukrajnát bírálta, Trump közvetítést ígért.
Itt a hatalmas fordulat a Közel-Keleten: megvan a megállapodás, Donald Trump születésnapján ünnepelte a diplomáciai sikert
A megállapodás mindössze 60 napot biztosít Irán dúsítotturán-készletének és atomprogramjának rendezésére.
Donald Trump a saját közösségi oldalán, a Truth Social platformon jelentette be, hogy vasárnap várható az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás aláírása,
Ukrán drónok tömeges támadása nyomán üzemanyagtárolók gyulladtak ki Jaroszlavl megyében
Ukrán dróntámadás érte a dél-oroszországi Krasznodari területen lévő Tyemrjuk tengeri terminálját.
Elon Musk lett a világ első dollárbilliomosa, miután a SpaceX tőzsdére lépésével vagyona meghaladta az 1100 milliárd dollárt,
Az ukrán vezérkar legfrissebb összesítése szerint Oroszország már több mint 1,38 millió katonát veszített a háború 2022-es kezdete óta.
Az amerikai erők megölték Héctor Rusthenford Guerrero Florest, a venezuelai Tren de Aragua drogkartell vezetőjét
Az Egyesült Államok megsemmisített több iráni drónt, amely a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókat vette célba.
A szerzők szerint ez egy rendkívül óvatos becslés, amely nem számol a lombkorona sérülésével és a táplálékforrások beszűkülésével.
Ha a világ legerősebb hadseregére gondolunk, kit említünk először? És mi történik, ha nem a fegyvereket vagy a költségvetést, hanem egyszerűen az emberi létszámot nézzük?...
Kongatják a vészharangot a NATO vezetői: éveken belül közvetlen katonai támadást indíthat Oroszország
A fokozódó fenyegetés miatt a német és a svéd vezetés is a haderő azonnali felkészítését, valamint a védelmi képességek sürgős megerősítését szorgalmazza.
Most tényleg véget érhet az őrület, ami a Közel-Keleten folyik: vasárnap írhatják alá a békét, már a helyszín is megvan
A konfliktus belpolitikailag is egyre terhesebbé vált a Fehér Ház számára.
Bár a NATO határai mentén zajló orosz katonai fejlesztés jelentősen növeli Moszkva képességeit, a szakértők hangsúlyozzák, hogy ez nem jelent azonnali biztonsági kockázatot Finnország számára.
Az Egyesült Államok jelentősen csökkenti az európai NATO-hadműveletek támogatására szánt katonai jelenlétét.
Történelmi tőzsdei lépésre készül az amerikai óriáscég: lázasan tesztelik a rendszereket a várható roham előtt
A Nasdaq, a vezető árjegyzők – köztük a Citadel Securities és a Jane Street –, valamint a brókercégek már hetek óta folyamatosan tesztelik rendszereiket.
-
A szépségápolásra a gazdasági nehézségek ellenére sem sajnálják a pénzt a magyarok + Videó
Miközben sok kiskereskedelmi vállalat a fogyasztás lassulásával küzd, a szépségipar továbbra is szárnyal Magyarországon.
-
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.