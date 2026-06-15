Meredek áreséssel reagált az európai energiapiac arra a hírre, hogy az Egyesült Államok és Irán megállapodott a háború lezárásáról.
Elkerülhetetlen a fordulat a szigetországban: a népességfogyás miatt teljesen új védelmi stratégiára van szükség
Japán az idén átfogóan felülvizsgálja és frissíti nemzetbiztonsági stratégiáját, miután egy új amerikai elemzés rávilágított arra, hogy a szigetország jelenlegi haderőstruktúrája súlyos veszteségeket szenvedne egy esetleges kínai támadás során. A washingtoni Hudson Intézet jelentése szerint a küszöbön álló demográfiai válság miatt a puszta létszámnövelés nem járható út, így Tokiónak egy teljesen új, a kínai bombázók semlegesítésére és a fejlett tenger alatti rendszerekre épülő védelmi koncepciót kell kidolgoznia - írta meg a Portfolio.
A 2035 és 2040 közötti időszakra előrejelzett, szövetséges katonai szakértők bevonásával végzett hadijáték-szimulációk egyértelművé tették, hogy Japán nem alapozhatja védelmét az Önvédelmi Erők létszámának növelésére. Ennek oka, hogy a hadköteles korú népesség a következő évtizedben várhatóan 10-15 százalékkal zsugorodik.
A szimulációk arra is rámutattak, hogy egy esetleges konfliktusban a fő veszélyt nem a szárazföldi indítású rakéták, hanem a kínai bombázó repülőgépek jelentenék, különösen a H–6K, a H–6N, valamint a fejlesztés alatt álló, alacsony észlelhetőségű H–20-as típusok. Becslések szerint Peking 2030-ra naponta több ezer tonnányi hadianyagot, főként robotrepülőgépeket és siklóbombákat vethetne be Japán ellen. A repülőgépek a Japán-tenger felett, egy 555 kilométer széles folyosóból indíthatnák meg a csapásokat, biztonságos távolságban maradva a jelenlegi japán légvédelmi rendszerek hatótávolságától.
Murano Maszasi japán védelmi elemző és a jelentés többi szerzője szerint a tokiói stratégiának alapvető irányváltásra van szüksége. A drónok és a beérkező rakéták puszta elfogása helyett magukat a hordozóeszközöket kell megsemmisíteni még az indítás előtt. Egyetlen ellenséges bombázó kiiktatásával ugyanis hat-nyolc robotrepülőgép indítását lehet megelőzni, miközben a repülőgépet is végleg kivonják a harcból.
A fenyegetés elhárítására a szakértők egy háromrétegű, nagy hatótávolságú légvédelmi rendszer kiépítését javasolják. Az első védelmi vonalat nagy hatótávolságú rakéták és csalidrónok alkotnák. A második védelmi gyűrűbe rendkívül nagy hatótávolságú fegyverrendszerek kerülnének, amelyeket sztratoszférikus ballonok vagy pilóta nélküli, lopakodó repülőgépek támogatnának, lehetővé téve a felszálló bombázók észlelését már a kínai légtér felett. A harmadik szint pedig a japán légibázisok közvetlen, megerősített védelmét, valamint a kifutópályák gyors helyreállítási képességét foglalná magában.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A légvédelem mellett a szimulációk a tenger alatti hadviselés kulcsszerepét is igazolták. Az egyik modellezett forgatókönyv szerint a tengeralattjárók és az autonóm víz alatti eszközök okozták a kínai felszíni flotta veszteségeinek 42 százalékát. A jelentés a hagyományos meghajtású, rakétahordozó tengeralattjárók és a pilóta nélküli rendszerek kombinációját tartja a leginkább kifizetődő megoldásnak, amellyel elkerülhetők a nukleáris meghajtás rendkívül magas költségei. A japán védelmi minisztérium szakértői egyébként már tavaly javasolták egy függőleges indítórendszerrel felszerelt, új tengeralattjáró-osztály fejlesztését.
A javasolt lépések egy szélesebb körű stratégiai szemléletváltást tükröznek, mivel a modern hadviselésben egyre inkább elmosódik a határ a védelem és a támadás között. Japán 2022-ben már elfogadta az ellentámadási képesség doktrínáját, amely meghatározott feltételek mellett lehetővé teszi az ellenséges indítóállások megelőző csapásokkal történő megsemmisítését. A szakértők rámutattak, hogy a támadásra készülő bombázók kiiktatása pontosan ebbe a katonai logikába illeszkedik, és elengedhetetlen a szigetország hatékony védelmének garantálásához.
Ukrán drónok tömeges támadása nyomán üzemanyagtárolók gyulladtak ki Jaroszlavl megyében
Ukrán dróntámadás érte a dél-oroszországi Krasznodari területen lévő Tyemrjuk tengeri terminálját.
Elon Musk lett a világ első dollárbilliomosa, miután a SpaceX tőzsdére lépésével vagyona meghaladta az 1100 milliárd dollárt,
Az ukrán vezérkar legfrissebb összesítése szerint Oroszország már több mint 1,38 millió katonát veszített a háború 2022-es kezdete óta.
Az amerikai erők megölték Héctor Rusthenford Guerrero Florest, a venezuelai Tren de Aragua drogkartell vezetőjét
Az Egyesült Államok megsemmisített több iráni drónt, amely a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókat vette célba.
A szerzők szerint ez egy rendkívül óvatos becslés, amely nem számol a lombkorona sérülésével és a táplálékforrások beszűkülésével.
Ha a világ legerősebb hadseregére gondolunk, kit említünk először? És mi történik, ha nem a fegyvereket vagy a költségvetést, hanem egyszerűen az emberi létszámot nézzük?...
Kongatják a vészharangot a NATO vezetői: éveken belül közvetlen katonai támadást indíthat Oroszország
A fokozódó fenyegetés miatt a német és a svéd vezetés is a haderő azonnali felkészítését, valamint a védelmi képességek sürgős megerősítését szorgalmazza.
Most tényleg véget érhet az őrület, ami a Közel-Keleten folyik: vasárnap írhatják alá a békét, már a helyszín is megvan
A konfliktus belpolitikailag is egyre terhesebbé vált a Fehér Ház számára.
Bár a NATO határai mentén zajló orosz katonai fejlesztés jelentősen növeli Moszkva képességeit, a szakértők hangsúlyozzák, hogy ez nem jelent azonnali biztonsági kockázatot Finnország számára.
Az Egyesült Államok jelentősen csökkenti az európai NATO-hadműveletek támogatására szánt katonai jelenlétét.
Történelmi tőzsdei lépésre készül az amerikai óriáscég: lázasan tesztelik a rendszereket a várható roham előtt
A Nasdaq, a vezető árjegyzők – köztük a Citadel Securities és a Jane Street –, valamint a brókercégek már hetek óta folyamatosan tesztelik rendszereiket.
Miről beszél Donald Trump? Elképesztő kijelentést tett az amerikai elnök: ebbe az USA gazdasága is beleremeghet
Az iráni háború okozta energiaár-emelkedés miatt hároméves csúcsra, 4,2 százalékra gyorsult az amerikai infláció - Donald Trump azt mondta, imádja ezt.
Tovább eszkalálódik az amerikai–iráni konfliktus, miközben vitatott, hogy valóban lezárták-e a Hormuzi-szorost.
Titkos akciót hajtott végre az Egyesült Államok a stratégiai tengeri útvonalon, ezért volt rá szükség
Az Egyesült Államok segítségével az elmúlt napokban 22 olajszállító tanker haladt át a Hormuzi-szoroson, jelentette be Donald Trump amerikai elnök szerdán a Fehér Házban.
Pozitív jelzéseket kapott Kijev arról, hogy a közeljövőben létrejöhet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter magyar miniszterelnök találkozója.
Olyan fordulat jöhet az ukrán háborúban, amire 4 év alatt nem volt példa: ennél fájóbb sebet nem is kaphatott volna Oroszország
Kijev stratégiája elsősorban az orosz logisztika megbénítására összpontosít, ami a Krím-félsziget esetében különösen hatásosnak bizonyul.
-
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.