Hatalmas bejelentést tett Donald Trump: itt a béke! Hihetünk benne?

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Donald Trump a saját közösségi oldalán, a Truth Social platformon jelentette be, hogy vasárnap várható az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás aláírása, amely véget vethet a két ország közötti fegyveres konfliktusnak. Teherán ugyanakkor óvatosabban fogalmazott a megállapodás ütemezésével kapcsolatban
Trump a bejegyzésében kiemelte, hogy a megállapodás aláírását követően a Hormuzi-szoros, amely a világ egyik legfontosabb hajózási útvonala, azonnal megnyílik a nemzetközi hajóforgalom előtt. A közvetítőként fellépő Pakisztán szintén megerősítette, hogy a megállapodás véglegesítése 24 órán belül várható, és Iszlámábád már megkezdte az elektronikus aláírás előkészítését. Vasárnap egy katari küldöttség is Teheránba érkezett, mivel Katar a tárgyalások másik kulcsfontosságú közvetítője.
Az iráni fél ugyanakkor lényegesen visszafogottabban nyilatkozott a kérdésben. Az iráni külügyminisztérium szóvivője a hétvégén úgy fogalmazott, hogy az egyetértési megállapodás aláírásának pontos dátumát illetően még várni kell, és az vasárnap biztosan nem történik meg. Pénteken viszont Szajed Abbász Arágcsi iráni külügyminiszter még úgy nyilatkozott, hogy közel a megállapodás, amely az Izrael és a libanoni Hezbollah közötti konfliktus lezárását is magában foglalja, az iráni atomprogramról szóló tárgyalások pedig csak ezt követően kezdődhetnének meg - tudósított a BBC.
Trump a dúsított uránkészletekre utalva kijelentette, hogy amint megnyugszanak a kedélyek, bevonulnak, elhozzák és megsemmisítik a nukleáris alapanyagokat. Az amerikai elnök figyelmeztetést is megfogalmazott, miszerint ha a folyamat nem alakul gyorsan, könnyen és zökkenőmentesen, Washington készen áll a végső alternatíva alkalmazására, amelyet reményei szerint soha nem kell majd újra bevetni.
A fegyveres konfliktus idén február 28-án kezdődött az Irán elleni amerikai és izraeli légicsapásokkal. Teherán válaszul Izraelt és az Egyesült Államok öbölmenti szövetségeseit támadta meg, és ezzel egyidejűleg gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, amelyen a globális kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányok jelentős része halad át. Bár áprilisban tűzszünetet kötöttek a felek, azóta is előfordultak szórványos összecsapások.
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Izrael nem vesz részt az amerikai-iráni megállapodásban, és jelezte, hogy továbbra is csapásokat mér a Hezbollah állásaira. Vasárnap az izraeli hadsereg 29 dél-libanoni falu lakosságát szólította fel a terület elhagyására – ami rendszerint a légicsapások előjele –, miután két feltételezett drón csapódott be egy észak-izraeli katonai övezetbe.
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