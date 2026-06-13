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Világ

Több ponton is lecsaptak az ukrán drónok: kikötő és ipari negyed is lángol Oroszországban

MTI
2026. június 13. 17:01

Ukrán dróntámadás érte a dél-oroszországi Krasznodari területen lévő Tyemrjuk tengeri terminálját, egy ember meghalt, hárman megsebesültek - jelentette be Venjamin Kondratyev, a terület kormányzója, hozzátéve, hogy a terminálnál tűz ütött ki.

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Tyemrjukot Ukrajna május végén is drónokkal támadta. Ukrán dróntámadás érte a Volgográdi terület Kotovo körzetét is, a terület kormányzója, Andrej Bocsarov azt közölte, a támadás nyomán tűz ütött ki egy ipari negyedben, károkról azonban nem beszélt.

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A dél-ukrajnai Herszon orosz megszállás alatt lévő térségének vezetője, Vlagyimir Szaldo szintén arról számolt be, hogy ukrán dróntámadás érte éjszaka a Krím félszigetet a Herszon régióval összekötő, Csongar településénél lévő hidat, amelyet ezt követően lezártak.

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Címlapkép: Getty Images
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