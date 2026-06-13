Elon Musk lett a világ első dollárbilliomosa, miután a SpaceX tőzsdére lépésével vagyona meghaladta az 1100 milliárd dollárt,
Több ponton is lecsaptak az ukrán drónok: kikötő és ipari negyed is lángol Oroszországban
Ukrán dróntámadás érte a dél-oroszországi Krasznodari területen lévő Tyemrjuk tengeri terminálját, egy ember meghalt, hárman megsebesültek - jelentette be Venjamin Kondratyev, a terület kormányzója, hozzátéve, hogy a terminálnál tűz ütött ki.
Tyemrjukot Ukrajna május végén is drónokkal támadta. Ukrán dróntámadás érte a Volgográdi terület Kotovo körzetét is, a terület kormányzója, Andrej Bocsarov azt közölte, a támadás nyomán tűz ütött ki egy ipari negyedben, károkról azonban nem beszélt.
A dél-ukrajnai Herszon orosz megszállás alatt lévő térségének vezetője, Vlagyimir Szaldo szintén arról számolt be, hogy ukrán dróntámadás érte éjszaka a Krím félszigetet a Herszon régióval összekötő, Csongar településénél lévő hidat, amelyet ezt követően lezártak.
Ha a világ legerősebb hadseregére gondolunk, kit említünk először? És mi történik, ha nem a fegyvereket vagy a költségvetést, hanem egyszerűen az emberi létszámot nézzük?...
Kongatják a vészharangot a NATO vezetői: éveken belül közvetlen katonai támadást indíthat Oroszország
A fokozódó fenyegetés miatt a német és a svéd vezetés is a haderő azonnali felkészítését, valamint a védelmi képességek sürgős megerősítését szorgalmazza.
Most tényleg véget érhet az őrület, ami a Közel-Keleten folyik: vasárnap írhatják alá a békét, már a helyszín is megvan
A konfliktus belpolitikailag is egyre terhesebbé vált a Fehér Ház számára.
Bár a NATO határai mentén zajló orosz katonai fejlesztés jelentősen növeli Moszkva képességeit, a szakértők hangsúlyozzák, hogy ez nem jelent azonnali biztonsági kockázatot Finnország számára.
Az Egyesült Államok jelentősen csökkenti az európai NATO-hadműveletek támogatására szánt katonai jelenlétét.
Történelmi tőzsdei lépésre készül az amerikai óriáscég: lázasan tesztelik a rendszereket a várható roham előtt
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Miről beszél Donald Trump? Elképesztő kijelentést tett az amerikai elnök: ebbe az USA gazdasága is beleremeghet
Az iráni háború okozta energiaár-emelkedés miatt hároméves csúcsra, 4,2 százalékra gyorsult az amerikai infláció - Donald Trump azt mondta, imádja ezt.
Tovább eszkalálódik az amerikai–iráni konfliktus, miközben vitatott, hogy valóban lezárták-e a Hormuzi-szorost.
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Az Egyesült Államok segítségével az elmúlt napokban 22 olajszállító tanker haladt át a Hormuzi-szoroson, jelentette be Donald Trump amerikai elnök szerdán a Fehér Házban.
Pozitív jelzéseket kapott Kijev arról, hogy a közeljövőben létrejöhet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter magyar miniszterelnök találkozója.
Olyan fordulat jöhet az ukrán háborúban, amire 4 év alatt nem volt példa: ennél fájóbb sebet nem is kaphatott volna Oroszország
Kijev stratégiája elsősorban az orosz logisztika megbénítására összpontosít, ami a Krím-félsziget esetében különösen hatásosnak bizonyul.
Áprilisban jelentősen megugrott a Szuezi-csatorna hajóforgalma és az abból származó bevétel, miután a Hormuzi-szoros lezárása felértékelte a vörös-tengeri útvonalat.
Ukrajna szisztematikus csapásokkal bénítja a Krími-félsziget utánpótlási útvonalait, ami egyre komolyabb ellátási zavarokat okoz a régióban.
Kiderült a kegyetlen igazság Donald Trump egészségéről: ezért öregszik sokkal gyorsabban az amerikai elnök szervezete az átlagnál
Az elnök nemrég ismét hibátlan eredményt ért el a demencia korai jeleit szűrő montreali kognitív felmérésen. Az összkép mégis kétséges.
Az Egyesült Államok légicsapásokat hajtott végre iráni katonai célpontok ellen, miután egy amerikai Apache harci helikopter lezuhant a Hormuzi-szoros térségében.
Az ukrán elektronikai hadviselési rendszerek hiányosságai miatt az orosz irányított siklóbombák rendkívül pontosan találnak célba a zaporizzsjai frontszakaszon.
Több mint kétszáz drón zúdult Ukrajnára az éjjel, cserébe az ukránok egy fontos orosz olajfinomítót támadtak
Az orosz hadsereg 207 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat szerdára virradóra.
Az amerikai hadsereg kedd éjszaka és szerda hajnalban több hullámban iráni célpontokat támadott, miután egy iráni drón eltalált egy amerikai helikoptert hétfőn.
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