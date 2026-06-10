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Világ

Több mint kétszáz drón zúdult Ukrajnára az éjjel, cserébe az ukránok egy fontos orosz olajfinomítót támadtak

Pénzcentrum/MTI
2026. június 10. 09:29

Az orosz hadsereg 207 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat szerdára virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásokban többen megsebesültek, lakóépületekben és civil infrastrukturális létesítményekben keletkeztek károk - jelentették katonai és önkormányzati forrásokból származó információk alapján vezető ukrán hírügynökségek.

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Az előzetes adatok szerint a légvédelem 181 drónt hatástalanított az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban 14 helyszínen 21 csapásmérő drón célba talált, 13 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették - tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadásának időpontjában több drón az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

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Odesszában egy 46 éves nő, valamint egy 8 és egy 10 éves gyerek megsebesült az éjszaki légitámadásban - jelentette Szerhij Liszaknak, a városi katonai közigazgatás vezetőjének Telegram-bejegyzésére hivatkozva az Ukrinform hírügynökség. A támadás következtében a városban két többszintes lakóház megrongálódott.

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Az ukrán hírügynökség Oleh Szinyehubovnak, Harkiv megye kormányzójának Telegramon közzétett bejegyzését idézve arról is beszámolt, hogy hajnalban tömeges dróntámadás érte Ukrajna második legnagyobb városának Holodnohirszkij kerületét. Összesen 26 becsapódást regisztráltak, amelyekben az eddigi adatok szerint négy civil sebesült meg. Kedden este egy lakóházat ért találat ugyanebben a városkerületben, ennek következtében ketten sebesültek meg- tette közzé az Ukrinform.

A dél-ukrajnai Herszonban egy 63 éves nő megsebesült a város központi részét tegnap este ért dróncsapásban, állapota közepesen súlyos - tette közzé a katonai közigazgatás sajtószolgálatának jelentése alapján az Interfax-Ukrajina. A hírügynökség korábban beszámolt arról, hogy a támadást követően két férfi önállóan fordult orvosi segítségért, őket ambuláns kezelésben részesítik.

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Oroszországot is jelentős ukrán támadás érhette éjjel, miután a hajnali órákban egyre több területről jelentettek támadásokat. A szamarai régióban egy kőolajfinomítót ért találat, de Csebokszári városát is robbanások rázták meg hajnalban. Vlagyimir régióban is több létesítmény elleni támadást emlegetnek, miközben a főváros, Moszkva ellen is támadás indult, de ezeket a jelentések szerint sikerrel hatástalanították. Emellett a szamarai régióban található Novokujbisevszki üzemet is célba vették az ukránok. Az éves szinten mintegy 8-9 millió tonna olaj feldolgozására képes vállalat az ország egyik legrégebbi hasonló létesítménye. A jelentések szerint a drónok becsapódását követően magas lángoszlop csapott fel, majd hatalmas füst árasztotta el a környéket.
Címlapkép: Getty Images
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