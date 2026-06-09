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Világ

Soha nem látott módon eszkalálódhat az iráni háború: kegyetlen lépésre készülhet Trump, lángba borul a Közel-Kelet?

Pénzcentrum
2026. június 9. 22:26

Donald Trump a Truth Social platformon írt arról, hogy az iráni erők lelőtték az amerikai hadsereg egyik Apache helikopterét a Hormuzi-szoros felett, egyúttal hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak válaszolnia kell a támadásra - számolt be a CBS.

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A helikopter hétfőn késő este zuhant le Omán partjainál. Bár az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) korábban még csak annyit közölt, hogy vizsgálják a baleset okait, Trump a bejegyzésében egyértelműen iráni támadásként hivatkozott az incidensre.

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A politikus arról írt, hogy a katonai vezetés tájékoztatása szerint az irániak lőtték le a Hormuzi-szoros felett járőröző, rendkívül korszerű Apache helikoptert, a két pilóta azonban biztonságban van és nem sérült meg.

A CBS News értesülései szerint az előzetes adatok arra utalnak, hogy egy iráni drón okozhatta a helikopter vesztét. Egy amerikai tisztségviselő ugyanakkor hangsúlyozta, még nem tisztázott, hogy szándékos támadás történt-e. A fedélzeten tartózkodó két katonát egy tengeri drón mentette ki a vízből, majd helikopterrel szállították őket tovább, és mindketten stabil állapotban vannak.

Néhány perccel Trump bejegyzése előtt Mohammad Gálibáf, az iráni parlament elnöke fenyegető hangvételű üzenetet tett közzé az X közösségi oldalon. A politikus azt írta, hogy bár a diplomácia nyelvét részesítik előnyben, más nyelveken sokkal folyékonyabban beszélnek, és amennyiben az amerikai fél megszegi a vállalásait, Teherán arra a módszerre vált, amelyhez a legjobban ért. Egyelőre nem tisztázott, hogy a kijelentés összefüggésben állt-e a helikopter lelövésével.

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Az eset komoly eszkalációs kockázatot hordoz, különösen annak fényében, hogy Washington és Teherán között éppen nukleáris tárgyalások zajlanak. Trump határozott kijelentése, amely szerint az Egyesült Államoknak mindenképpen válaszolnia kell, arra utal, hogy az amerikai fél katonai ellenlépéseket fontolgat.
Címlapkép: Getty Images
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