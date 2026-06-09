Kijev és Brüsszel között egyre inkább érezhető a feszültség a csatlakozási folyamatok tárgyalása miatt.
Megszólalt Trump az iráni konfliktusról: napokon belül megszülethet a megállapodás?
Donald Trump az iráni konfliktus miatt kialakult feszült helyzet ellenére bizakodóan nyilatkozott a Teheránnal zajló tárgyalásokról, és jelezte, hogy akár két-három napon belül megállapodás születhet. Mindeközben az izraeli–iráni tűzszünet megingott, egy amerikai harci helikopter pedig lezuhant a Hormuzi-szoros közelében - írta meg az euronews.
Az amerikai elnök kedden újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy rendkívül közel állnak egy nagyon jó, erős és hatékony megállapodáshoz. Trump a New York-i John F. Kennedy nemzetközi repülőtéren beszélt, miután az előző napon Irán és Izrael kölcsönösen csapásokat mért egymásra, ami az áprilisi tűzszünet eddigi legsúlyosabb megsértését jelentette. Az elnök ugyanakkor nem részletezte, pontosan mi ad okot az optimizmusra.
Trump egyúttal világossá tette, miért nem támogatja a további bombázásokat. Kifejtette, hogy az Egyesült Államok ugyan könnyedén folytathatná a légicsapásokat, ám ez hónapokra lezárná a Hormuzi-szorost, és számos emberéletet követelne. A főként Pakisztán által vezetett közvetítők már hetek óta próbálnak egyezséget elérni, de a felek álláspontja továbbra is távol áll egymástól. Washington azt követeli, hogy Irán adja fel dúsítotturán-készleteit – amelyek a feltételezések szerint a tavalyi, tizenkét napig tartó konfliktus amerikai légicsapásai után is megmaradtak –, miközben Teherán a szankciók enyhítését és a befagyasztott eszközök felszabadítását sürgeti, még a végleges megállapodás létrejötte előtt.
A Hormuzi-szoros térségében kedden lezuhant egy amerikai Apache harci helikopter. Trump tájékoztatása szerint a kétfős személyzet sértetlen maradt, a baleset okait jelenleg is vizsgálják. Az Apache helikopterek egyébként kulcsszerepet játszanak az iráni kőolajszállítmányok blokádjának fenntartásában, amellyel Washington nyomást gyakorol Teheránra.
Hétfőn késő este Izrael és Irán egyaránt jelezte, hogy kész visszafogni a csapásokat, de mindkét fél figyelmeztetett az esetleges megtorlásokra. Trump azonnali fegyvernyugvást követelt, amire az iráni hadsereg egyesített parancsnoksága közleményben jelentette be a támadó műveletek felfüggesztését. Teherán ugyanakkor hozzátette, hogy egy esetleges újabb agresszió esetén sokkal súlyosabb és pusztítóbb válaszlépésekre kell számítani. Benjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök szintén az aktuális harci cselekmények végét vetítette előre, de megerősítette Izrael önvédelmi jogát.
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A helyzetet tovább bonyolítja az iráni támogatású Hezbollah elleni izraeli hadművelet Libanonban. Az izraeli hadsereg kedden kiürítési felszólítást adott ki a dél-libanoni kikötővárosra, Türoszra, beleértve a keresztény negyedet is, amelyet korábban megkíméltek a légicsapásoktól. A libanoni hadsereg a múlt héten vonult be a városrészbe, ezzel is demonstrálva, hogy ott nincs fegyveres Hezbollah-jelenlét, az izraeli katonai szóvivő azonban közölte, hogy hamarosan fellépnek az ott zajló terrorista tevékenységek ellen.
A februárban kirobbant konfliktus súlyos gazdasági következményekkel járt, hiszen világszerte jelentősen megemelkedtek az energiaárak, és az alapvető élelmiszerek is megdrágultak. A tartós béke esélyeit a libanoni hadszíntér eszkalációja is csökkenti, mivel Izrael folyamatosan bővíti a Hezbollah elleni katonai műveleteit.
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