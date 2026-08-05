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Stockfotó, amelyen közelről látható egy repülőgép utastérében a felső poggyásztartókban sorakozó kézipoggyászok sora, miközben egy gyönyörű vörös hajú nő éppen elrakja a bőröndjét.
Utazás

Már ez sem jár ingyen a repülőn: a kézipoggyászokért elhelyezéséért is pénzt kér egy fapados légitársaság

MTI
2026. augusztus 5. 17:46

Külön díjat fog felszámítani a jövőben a Jetstar ausztrál légitársaság a kézipoggyászok elhelyezéséért az ülések feletti tárolókban - közölte a vállalat szerdán. Az extra költséget jövő februárban vezetik be a fapados járatokat üzemeltető társaságnál. 

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A Jetstar a döntés hátterével kapcsolatban közleményében arra hivatkozott, hogy a poggyászok méregetése és a táskák betuszkolása a fedélzeti tárolóhelyre gyakran "a stresszesebb repülőtéri élmények" közé tartozik. Kézitáskát, laptoptáskát, kisebb - meghatározott méretű - hátizsákot továbbra is díjmentesen el lehet helyezni az ülések alatt.

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Az ülések feletti rekeszek használatának díja 25 ausztrál dollárról (5500 forint) indul majd, de a pontos díjtételeket az útvonal hossza határozza meg. Ahogy az már világszerte megszokott, a légitársaságok Ausztráliában és Új-Zélandon is a repülőjegyen felüli díjakat számítanak fel a feladott poggyászért, az ülések kiválasztásáért, a fedélzeti étel- és italfogyasztásért és szórakoztató programokért.

A Jetstar az első légitársaság, amely a fedélzeti tárolóhelyek igénybe vételét is fizetőssé teszi. Az újítás zökkenőmentesebbé teszi majd a beszállási folyamatot, és hozzájárul ahhoz, hogy a járatok jobban tudják tartani a menetrendet - állította Stephanie Tully, a Jetstar vezérigazgatója. Az Egyesült Államokban és Európában már több fapados légitársaság vezetett be hasonló intézkedést.
Címlapkép: Getty Images
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