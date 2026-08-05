Nagyon fontos hírt kaptak a takarékoskodók: tízezreket érintő változás lépett életbe

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A fúzióval az ország legnagyobb független pénztárának taglétszáma 110 ezer főre, a kezelt vagyona pedig több mint 295 milliárd forintra nőtt.
A Rába Nyugdíjpénztár beolvadt az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztárba: a fúzióval az ország legnagyobb független pénztárának taglétszáma 110 ezer főre, a kezelt vagyona pedig több mint 295 milliárd forintra nőtt - erről adtak most ki közleményt.
Az 1995-ben alapított Aranykor történetében a júliusi tranzakció már a nyolcadik beolvadás volt. A hazai piac negyedik legnagyobb szereplőjét az elmúlt három évtizedben olyan korábbi intézmények választották jogutódjául, mint a Postás, az ING, a K&H Bank vagy a Kaptár önkéntes pénztárai. A stabil működésnek és a sikeres befektetéseknek köszönhetően az intézmény eddig több mint 50 ezer tagjának összesen 88 milliárd forintot meghaladó kifizetést teljesített.
Az egyesülés a korábbi Rába-tagok számára is új lehetőségeket teremt - hangsúlyozzák a bejelentésben. Az Aranykor kilenc elemből álló portfóliókínálatot nyújt, ezenfelül a megtakarítások megosztására is lehetőséget biztosít.
Dr. Hardy Ilona, az Aranykor alapító elnöke a fúzió kapcsán hangsúlyozta, hogy egy önkéntes nyugdíjpénztár legnagyobb értéke a tagok bizalma. Kiemelte, megtiszteltetés és egyben komoly felelősség számukra, hogy a Rába a saját tagjainak hosszú távú érdekeit szem előtt tartva őket választotta, az újonnan csatlakozókat pedig szeretettel üdvözlik a közösségükben.
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