Nagyon fontos hírt kaptak a takarékoskodók: tízezreket érintő változás lépett életbe

A fúzióval az ország legnagyobb független pénztárának taglétszáma 110 ezer főre, a kezelt vagyona pedig több mint 295 milliárd forintra nőtt.

A Rába Nyugdíjpénztár beolvadt az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztárba: a fúzióval az ország legnagyobb független pénztárának taglétszáma 110 ezer főre, a kezelt vagyona pedig több mint 295 milliárd forintra nőtt - erről adtak most ki közleményt.

Az 1995-ben alapított Aranykor történetében a júliusi tranzakció már a nyolcadik beolvadás volt. A hazai piac negyedik legnagyobb szereplőjét az elmúlt három évtizedben olyan korábbi intézmények választották jogutódjául, mint a Postás, az ING, a K&H Bank vagy a Kaptár önkéntes pénztárai. A stabil működésnek és a sikeres befektetéseknek köszönhetően az intézmény eddig több mint 50 ezer tagjának összesen 88 milliárd forintot meghaladó kifizetést teljesített.

Az egyesülés a korábbi Rába-tagok számára is új lehetőségeket teremt - hangsúlyozzák a bejelentésben. Az Aranykor kilenc elemből álló portfóliókínálatot nyújt, ezenfelül a megtakarítások megosztására is lehetőséget biztosít.

Dr. Hardy Ilona, az Aranykor alapító elnöke a fúzió kapcsán hangsúlyozta, hogy egy önkéntes nyugdíjpénztár legnagyobb értéke a tagok bizalma. Kiemelte, megtiszteltetés és egyben komoly felelősség számukra, hogy a Rába a saját tagjainak hosszú távú érdekeit szem előtt tartva őket választotta, az újonnan csatlakozókat pedig szeretettel üdvözlik a közösségükben.