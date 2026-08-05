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Forrás: „Világatlasz” Magyarország, térkép
Kvíz

Kvíz: Jó voltál földrajzból? Nézzük, megy-e még a vaktérkép, ha Magyarország megyéiről van szó!

Pénzcentrum
2026. augusztus 5. 17:56

Magyarország térképét böngészve a legtöbben könnyedén beazonosítják az egyes megyéket. De vajon mi a helyzet akkor, ha eltűnnek a feliratok, és csak a megye körvonala marad? Néhányat könnyű felismerni jellegzetes alakjáról, mások viszont alaposan feladják a leckét! Ez a vaktérképes földrajzi kvíz most megmutatja, mennyire mozogsz otthonosan Magyarország megyéi között. 

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Kvíz: Jó voltál földrajzból? Nézzük, megy-e még a vaktérkép, ha Magyarország megyéiről van szó!

1/10 kérdés
Melyik magyar megyét ábrázolja ez a vaktérkép?
Bács-Kiskun
Jász-Nagykun-Szolnok
Békés
Csongrád-Csanád
2/10 kérdés
Felismered, melyik megye körvonalát látod?
Fejér
Borsod-Abaúj-Zemplén
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Vas
3/10 kérdés
Melyik megye látható a képen?
Somogy
Veszprém
Baranya
Tolna
4/10 kérdés
Ki tudod találni, melyik megye ez?
Nógrád
Hajdú-Bihar
Komárom-Esztergom
Heves
5/10 kérdés
Melyik magyar megyére ismersz rá a körvonala alapján?
Zala
Tolna
Győr-Moson-Sopron
Pest
6/10 kérdés
Melyik megye vaktérképe szerepel a képen?
Komárom-Esztergom
Hajdú-Bihar
Bács-Kiskun
Nógrád
7/10 kérdés
Melyik megye körvonala látható a képen?
Jász-Nagykun-Szolnok
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Békés
Fejér
8/10 kérdés
Melyik magyar megyét ábrázolja ez a vaktérkép?
Vas
Baranya
Veszprém
Győr-Moson-Sopron
9/10 kérdés
Felismered, melyik megye körvonalát látod?
Komárom-Esztergom
Tolna
Fejér
Pest
10/10 kérdés
Melyik megye látható a képen?
Jász-Nagykun-Szolnok
Hajdú-Bihar
Bács-Kiskun
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Címlapkép: Getty Images
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