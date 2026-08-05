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Magyarország térképét böngészve a legtöbben könnyedén beazonosítják az egyes megyéket. De vajon mi a helyzet akkor, ha eltűnnek a feliratok, és csak a megye körvonala marad? Néhányat könnyű felismerni jellegzetes alakjáról, mások viszont alaposan feladják a leckét! Ez a vaktérképes földrajzi kvíz most megmutatja, mennyire mozogsz otthonosan Magyarország megyéi között.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jó voltál földrajzból? Nézzük, megy-e még a vaktérkép, ha Magyarország megyéiről van szó! 1/10 kérdés Melyik magyar megyét ábrázolja ez a vaktérkép? Bács-Kiskun Jász-Nagykun-Szolnok Békés Csongrád-Csanád Következő kérdés 2/10 kérdés Felismered, melyik megye körvonalát látod? Fejér Borsod-Abaúj-Zemplén Szabolcs-Szatmár-Bereg Vas Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik megye látható a képen? Somogy Veszprém Baranya Tolna Következő kérdés 4/10 kérdés Ki tudod találni, melyik megye ez? Nógrád Hajdú-Bihar Komárom-Esztergom Heves Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik magyar megyére ismersz rá a körvonala alapján? Zala Tolna Győr-Moson-Sopron Pest Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik megye vaktérképe szerepel a képen? Komárom-Esztergom Hajdú-Bihar Bács-Kiskun Nógrád Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik megye körvonala látható a képen? Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Békés Fejér Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik magyar megyét ábrázolja ez a vaktérkép? Vas Baranya Veszprém Győr-Moson-Sopron Következő kérdés 9/10 kérdés Felismered, melyik megye körvonalát látod? Komárom-Esztergom Tolna Fejér Pest Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik megye látható a képen? Jász-Nagykun-Szolnok Hajdú-Bihar Bács-Kiskun Szabolcs-Szatmár-Bereg Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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