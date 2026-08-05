2026. augusztus 5. szerda Krisztina
29 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mohamed Salah falfestménye az Anfield Roadon 2022 júniusában az Anfield stadionnál, a Liverpool Football Club otthonában.
Sport

Nagy nehezen megvan Mo Salah új csapata: leesik az állad, hova igazolt az egyiptomi legenda

Pénzcentrum
2026. augusztus 5. 18:43

Az egyiptomi támadó a nyáron kilenc év után hagyta el a Liverpoolt, és minden jel szerint a török Süper Ligben szereplő együttesnél folytatja pályafutását - tudósított a The Guardian.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Mohamed Salah szerdán mosolyogva, a Trabzonspor bordó-kék mezében érkezett meg az isztambuli repülőtérre, ahol több száz szurkoló fogadta.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Trabzonspor még kedden jelentette be, hogy tárgyalásokat folytat Salahhal, a klub elnöke, Ertuğrul Doğan pedig közölte, hogy csütörtökön a Fekete-tenger partján fekvő városban ünnepélyes keretek között írják alá a 34 éves játékos szerződését. A világklasszis támadó ingyen érkezik a török csapathoz.

Trabzon, készen álltok? Hallak benneteket. Hamarosan találkozunk

– mondta Szalah a klub X-platformon közzétett videójában, majd a Trabzonspor mezét viselve a szurkolók mottóját idézve hozzátette, hogy számukra minden Trabzon. Az Atatürk repülőtéren a játékos integetett a rajongóknak, és közös skandálásba kezdett velük, mielőtt az orvosi vizsgálatokra indult volna, ahonnan később Trabzonba repül tovább.

Törökország
Trabzonspor
Piaci érték: 157,40M €
Edző: Fatih Tekke
Jelenlegi helyezés: #3
Turkish Super League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
2.
Fenerbahce
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatlap létrehozva: 2026.08.05.

Salah a Liverpool színeiben 442 mérkőzésen 257 gólt szerzett, kétszer nyert Premier League-et és egyszer Bajnokok Ligáját. A 2024–2025-ös szezonban 29 bajnoki gólt és 18 gólpasszt jegyzett, amivel beállította az egy idényen belüli legtöbb gólban való közreműködés ligacsúcsát, a 38 mérkőzéses lebonyolításban pedig rekordot döntött. Abban az évadban őt választották az év játékosának, emellett elnyerte a gólkirályi címet és a legtöbb gólpasszért járó díjat is, így ő lett az első, aki mindhárom elismerést begyűjtötte egyetlen szezonban.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Utolsó, 2025–2026-os liverpooli idényében már visszaesett a teljesítménye: 27 bajnoki találkozón hét gólt és hét gólpasszt ért el, a Bajnokok Ligája-mérkőzéseken pedig többször is csak a kispadon kapott helyet. Ez nyilvános szóváltáshoz is vezetett a csapat akkori vezetőedzőjével, Arne Slottal.

Kapcsolódó cikkeink:

Szalah európai karrierje 2012-ben a svájci Baselnél kezdődött, majd a Chelsea-hez igazolt, később pedig rövid kitérőt tett a Fiorentinánál és a Románál, mielőtt 2017-ben a Liverpoolhoz szerződött. A Trabzonspor – amely Törökország negyedik legnagyobb klubjának számít a három isztambuli óriás, a Fenerbahçe, a Galatasaray és a Beşiktaş mögött – a legutóbbi szezonban a harmadik helyen végzett a Süper Ligben, így kivívta az Európa-liga-selejtezős szereplést. Szalah korábban közel állt ahhoz, hogy a Beşiktaşhoz igazoljon, ám a török sajtóértesülések szerint a tárgyalások az anyagi és képmásjogi igényeken megfeneklettek.
Címlapkép: Getty Images
#törökország #foci #sport #labdarúgás #bajnokok ligája #premier league #liverpool #átigazolás #átigazolási hírek #mohamed salah #arne slot
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:31
19:17
19:03
18:43
18:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 5.
Így mehetsz hónapokra is szabadságra anélkül, hogy rámenne az állásod: új munkahelyi fogás ütötte fel a fejét Magyarországon
2026. augusztus 4.
Véget érhet a pofátlanul olcsó kínai termékek kora? Kiderült, mire számíthat, aki a jövőben Temu-ról, Shein-ről, Aliexpress-ről rendelne ruhát
2026. augusztus 5.
Működik a legális hiteltrükk: így jutnak most milliókhoz olcsóbban az élelmes magyarok
2026. augusztus 5.
Csendes gyilkos szedi áldozatait Magyarországon: alig három uniós országban rosszabb a helyzet
2026. augusztus 5.
Így trükköznek a magyar könyvmolyok 2026 nyarán: elszálltak a könyvárak, most minden forintot meg kell menteni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 5. szerda
Krisztina
32. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Hiába a beleölt milliárdok, még mindig nincs magyar focistagyár: ezért maradtunk le csúnyán az élvonaltól
2
2 hete
Rossz hír jött Klein Dávid expedíciójáról: megszakította a csúcstámadást a magyar hegymászó
3
6 napja
Milliárdos támogatások után jöhet a kijózanodás a magyar sportban: véget érhet az állami pénzeső korszaka?
4
2 hete
Forma-1 Magyar Nagydíj 2026: itt van minden fontos időpont, az edzés és a futam kezdete a Magyar Nagydíjon, Mogyoródon
5
2 hete
Köztársasági elnöknek választhatják, de kicsoda Polgár Judit? Íme a magyar sakknagymester élete és pályafutása
PÉNZÜGYI KISOKOS
Devizacsere
Az az ügylet, amely során a felek kötnek egy devizaügyletet, majd ezzel egy időben egy ezzel ellentétes irányú megállapodást, amely az egyik devizában meghatározott azonos összegre, de eltérő értéknapra vonatkozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 5. 19:03
Kegyetlenül pórul járhat, aki ezzel próbálkozik a hőségriadó alatt: azonnal állj le vele, ha jót akarsz
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 5. 17:56
Kvíz: Jó voltál földrajzból? Nézzük, megy-e még a vaktérkép, ha Magyarország megyéiről van szó!
Agrárszektor  |  2026. augusztus 5. 18:28
Felcsaptak a lángok a forgalmas út mellett: rengeteg tűzoltó vonult ki