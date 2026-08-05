Hetvennyolc éves korában elhunyt Melis Zoltán olimpiai ezüstérmes evezős, aki két ciklusban közel húsz éven keresztül volt szövetségi kapitány.
Nagy nehezen megvan Mo Salah új csapata: leesik az állad, hova igazolt az egyiptomi legenda
Az egyiptomi támadó a nyáron kilenc év után hagyta el a Liverpoolt, és minden jel szerint a török Süper Ligben szereplő együttesnél folytatja pályafutását - tudósított a The Guardian.
Mohamed Salah szerdán mosolyogva, a Trabzonspor bordó-kék mezében érkezett meg az isztambuli repülőtérre, ahol több száz szurkoló fogadta.
A Trabzonspor még kedden jelentette be, hogy tárgyalásokat folytat Salahhal, a klub elnöke, Ertuğrul Doğan pedig közölte, hogy csütörtökön a Fekete-tenger partján fekvő városban ünnepélyes keretek között írják alá a 34 éves játékos szerződését. A világklasszis támadó ingyen érkezik a török csapathoz.
Trabzon, készen álltok? Hallak benneteket. Hamarosan találkozunk
– mondta Szalah a klub X-platformon közzétett videójában, majd a Trabzonspor mezét viselve a szurkolók mottóját idézve hozzátette, hogy számukra minden Trabzon. Az Atatürk repülőtéren a játékos integetett a rajongóknak, és közös skandálásba kezdett velük, mielőtt az orvosi vizsgálatokra indult volna, ahonnan később Trabzonba repül tovább.
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Salah a Liverpool színeiben 442 mérkőzésen 257 gólt szerzett, kétszer nyert Premier League-et és egyszer Bajnokok Ligáját. A 2024–2025-ös szezonban 29 bajnoki gólt és 18 gólpasszt jegyzett, amivel beállította az egy idényen belüli legtöbb gólban való közreműködés ligacsúcsát, a 38 mérkőzéses lebonyolításban pedig rekordot döntött. Abban az évadban őt választották az év játékosának, emellett elnyerte a gólkirályi címet és a legtöbb gólpasszért járó díjat is, így ő lett az első, aki mindhárom elismerést begyűjtötte egyetlen szezonban.
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Szalah európai karrierje 2012-ben a svájci Baselnél kezdődött, majd a Chelsea-hez igazolt, később pedig rövid kitérőt tett a Fiorentinánál és a Románál, mielőtt 2017-ben a Liverpoolhoz szerződött. A Trabzonspor – amely Törökország negyedik legnagyobb klubjának számít a három isztambuli óriás, a Fenerbahçe, a Galatasaray és a Beşiktaş mögött – a legutóbbi szezonban a harmadik helyen végzett a Süper Ligben, így kivívta az Európa-liga-selejtezős szereplést. Szalah korábban közel állt ahhoz, hogy a Beşiktaşhoz igazoljon, ám a török sajtóértesülések szerint a tárgyalások az anyagi és képmásjogi igényeken megfeneklettek.
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