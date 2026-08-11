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Farkasfalka csapott le egy juhnyájra Kazincbarcikánál: videó is készült a támadásról
Nem az erdő mélyén, hanem Kazincbarcika közvetlen közelében történhetett az a farkastámadás, amelyben csaknem egy tucat juh pusztult el. A beszámolók szerint a támadást kamera is rögzítette, így a kezdeti kételyek után már a felvételek is a farkasok jelenlétét támaszthatták alá.
Nem mindennapi eset borzolja a kedélyeket Kazincbarcika külterületén: farkasok támadhattak egy juhállományra néhány héttel ezelőtt. A Borsod24 a 3700PontHu információira hivatkozva arról ír, hogy az eset a város belterületétől mindössze néhány száz méterre, a Szabó Suzuki környékén található hétvégi házas területen történt.
A környék azért is különleges, mert nem egy lakatlan, távoli erdőségről van szó. A hétvégi házas övezetben többen életvitelszerűen élnek, vagyis a farkasok ezúttal meglehetősen közel kerülhettek az emberek által használt területekhez.
Közel egy tucat juh pusztulhatott el
A beszámoló szerint a ragadozók jelentős kárt okoztak a juhállományban: csaknem egy tucat állat pusztult el. A támadásról állítólag kamerafelvétel is készült, amelyet a rendőrök is megtekintettek. A történet szerint a hatóságok eleinte maguk is kétkedve fogadták, hogy valóban farkasok támadhattak a juhokra ilyen közel Kazincbarcikához. A kamerafelvétel azonban eloszlathatta ezeket a kételyeket.
Fontos ugyanakkor, hogy az esetről jelenleg a sajtóban megjelent információk állnak rendelkezésre, hivatalos rendőrségi közleményt vagy az illetékes természetvédelmi szervtől származó megerősítést nem találtunk.
Nem ismeretlenek már az észak-magyarországi farkasok
Maga a farkas jelenléte Észak-Magyarországon korántsem számít rendkívülinek. A faj az elmúlt évtizedekben természetes úton tért vissza Magyarországra, és az Északi-középhegységben ma is stabilan jelen van. Az Aggteleki Nemzeti Park területén ráadásul évek óta célzottan kutatják a farkaspopulációt: idén júniusban például egy farkaskölyökről készült különleges, közeli felvételt is közzétettek.
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A mostani eset mégis azért figyelemre méltó, mert nem egy távoli erdei területen, hanem egy város közvetlen közelében történhetett. A farkasok egyre gyakoribb jelenléte természetvédelmi szempontból önmagában nem meglepő, az viszont komolyabb kérdéseket vet fel, hogyan lehet a vadon élő ragadozók és a legeltető gazdálkodás közötti konfliktusokat kezelni.
A farkas továbbra is fokozottan védett Magyarországon
A magyar állami természetvédelem hivatalos nyilvántartása szerint a farkas (Canis lupus) jelenleg fokozottan védett faj Magyarországon, természetvédelmi értéke egyedenként 250 ezer forint. Ez azt is jelenti, hogy egy farkas elejtése, befogása vagy zavarása nem egyszerűen vadgazdálkodási kérdés: a faj védelmét szigorú természetvédelmi szabályok rendezik.
A farkas európai uniós védelmi státuszának megváltoztatásáról ugyanakkor már folyamatban volt jogalkotási változás: az uniós Tanács 2025-ben támogatta a faj „fokozottan védett” kategóriából „védett” kategóriába sorolását, miközben a tagállamok számára továbbra is előírta a kedvező védettségi helyzet biztosítását.
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