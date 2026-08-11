2026. augusztus 11. kedd Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
25 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Farkasfalka csapott le egy juhnyájra Kazincbarcikánál: videó is készült a támadásról
HelloVidék

Farkasfalka csapott le egy juhnyájra Kazincbarcikánál: videó is készült a támadásról

HelloVidék
2026. augusztus 11. 15:45

Nem az erdő mélyén, hanem Kazincbarcika közvetlen közelében történhetett az a farkastámadás, amelyben csaknem egy tucat juh pusztult el. A beszámolók szerint a támadást kamera is rögzítette, így a kezdeti kételyek után már a felvételek is a farkasok jelenlétét támaszthatták alá.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Nem mindennapi eset borzolja a kedélyeket Kazincbarcika külterületén: farkasok támadhattak egy juhállományra néhány héttel ezelőtt. A Borsod24 a 3700PontHu információira hivatkozva arról ír, hogy az eset a város belterületétől mindössze néhány száz méterre, a Szabó Suzuki környékén található hétvégi házas területen történt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A környék azért is különleges, mert nem egy lakatlan, távoli erdőségről van szó. A hétvégi házas övezetben többen életvitelszerűen élnek, vagyis a farkasok ezúttal meglehetősen közel kerülhettek az emberek által használt területekhez.

Közel egy tucat juh pusztulhatott el

A beszámoló szerint a ragadozók jelentős kárt okoztak a juhállományban: csaknem egy tucat állat pusztult el. A támadásról állítólag kamerafelvétel is készült, amelyet a rendőrök is megtekintettek. A történet szerint a hatóságok eleinte maguk is kétkedve fogadták, hogy valóban farkasok támadhattak a juhokra ilyen közel Kazincbarcikához. A kamerafelvétel azonban eloszlathatta ezeket a kételyeket.

Fontos ugyanakkor, hogy az esetről jelenleg a sajtóban megjelent információk állnak rendelkezésre, hivatalos rendőrségi közleményt vagy az illetékes természetvédelmi szervtől származó megerősítést nem találtunk.

Nem ismeretlenek már az észak-magyarországi farkasok

Maga a farkas jelenléte Észak-Magyarországon korántsem számít rendkívülinek. A faj az elmúlt évtizedekben természetes úton tért vissza Magyarországra, és az Északi-középhegységben ma is stabilan jelen van. Az Aggteleki Nemzeti Park területén ráadásul évek óta célzottan kutatják a farkaspopulációt: idén júniusban például egy farkaskölyökről készült különleges, közeli felvételt is közzétettek.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A mostani eset mégis azért figyelemre méltó, mert nem egy távoli erdei területen, hanem egy város közvetlen közelében történhetett. A farkasok egyre gyakoribb jelenléte természetvédelmi szempontból önmagában nem meglepő, az viszont komolyabb kérdéseket vet fel, hogyan lehet a vadon élő ragadozók és a legeltető gazdálkodás közötti konfliktusokat kezelni.

A farkas továbbra is fokozottan védett Magyarországon

A magyar állami természetvédelem hivatalos nyilvántartása szerint a farkas (Canis lupus) jelenleg fokozottan védett faj Magyarországon, természetvédelmi értéke egyedenként 250 ezer forint. Ez azt is jelenti, hogy egy farkas elejtése, befogása vagy zavarása nem egyszerűen vadgazdálkodási kérdés: a faj védelmét szigorú természetvédelmi szabályok rendezik.

A farkas európai uniós védelmi státuszának megváltoztatásáról ugyanakkor már folyamatban volt jogalkotási változás: az uniós Tanács 2025-ben támogatta a faj „fokozottan védett” kategóriából „védett” kategóriába sorolását, miközben a tagállamok számára továbbra is előírta a kedvező védettségi helyzet biztosítását.
Címlapkép: Getty Images
#rendőrség #kár #támadás #állattartás #hellovidék #nemzeti park #természetvédelem #borsod-abaúj-zemplén megye #vadállatok #északi-középhegység #kazincbarcika

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:01
18:45
18:31
18:13
17:56
Pénzcentrum
Súlyos krízis közeleg a magyar családokban: erre a rejtett teherre szinte senki sincs felkészülve
Durva drágulás jöhet a hiteleknél: keményen ráfázhat minden magyar, ha ezt meglépik a végrehajtókkal
Agyad eldobod, mennyi kaszált Messi és Ronaldo: itt a lista, milliárdok repkednek a zsebükbe
Kiderült, ez az egy állam van biztonságban Európában: minden más országban jöhet a hidegzuhany, ha egyszer kitör a háború
Fúziós konyha a 2026-os Szigeten: almáspités fánkburger 5870 Ft, fagyis-gumicukros lángos 8310 Ft
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 11. kedd
Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
33. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Felejtsd el a naftalint: működik az egyszerű házi trükk, amivel kiirthatod a lakásból a molylepkét
2
3 hete
Árverezik a legendás vidéki szállodát: egy budapesti panellakás áráért vihetik a 37 szobás hotelt
3
3 hete
Rá sem lehet majd ismerni: milliárdos EU-s pénzből alakítják át a dunántúli város központját
4
3 hete
Egyre nagyobb a gond a Dunánál: hamarosan olyan dolog történhet, amire a történelemben még nem volt példa
5
1 napja
Két éve még az Év kilátója volt, most lebontják: bezárták a népszerű pannonhalmi kilátót
PÉNZÜGYI KISOKOS
Előfizetéses kártya
kártyahasználati díjak előre egy összegben kerülnek megfizetésre.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 11. 17:56
Kvíz: Ismered ezeket a pénzügyi fogalmakat? Tedd próbára a közgazdasági alapismereteidet!
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 11. 17:32
Váratlan dolog okozhatja a legújabb energiakrízist Magyarországon? Holnap este hatalmas fordulat jön - minden egy irányba mutat
Agrárszektor  |  2026. augusztus 11. 18:32
Ami kedden történt Magyarországon, olyan 105 éve nem volt itthon