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Világ

Gázvezeték közelében robbant fel a katonai drón: Ukrajna megszólalt az ügyben

Pénzcentrum
2026. augusztus 9. 11:02

Egy, az ukrán hadsereg által széles körben használt típusú drón robbant fel a bolgár–román határ közelében, alig ezer méterre a Törökországot Ukrajnával összekötő Transz Balkán-gázvezeték kompresszorállomásától. A balesetben senki nem sérült meg, de a bolgár kormányfő tájékoztatása szerint a drón jelentős mennyiségű robbanóanyagot hordozott. Az ukránok tagadják, hogyszándékosan célba vették Bulgáriát - tudósított az euronews.

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Ahogy arról tegnap mi is beszámoltunk, a drón a román légitérből lépett be Bulgáriába, majd egy napraforgótáblába csapódott. Az eszközt egyik szomszédos ország légvédelme sem észlelte, a román határrendészet csupán a zajt rögzítette, a bolgár határőrjárat pedig a robbanást és a felszálló fekete füstöt vette észre. Rumen Radev bolgár miniszterelnök a biztonsági tanács rendkívüli ülése után hangsúlyozta, hogy az ilyen eszközök felderítése és semlegesítése továbbra is komoly kihívást jelent.

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A bolgár védelmi minisztérium a roncsok vizsgálata alapján megállapította, hogy a drón az ukrán hadsereg által széles körben alkalmazott típushoz tartozik, ugyanakkor hozzátette, hogy jelenleg semmi nem utal szándékosságra. Ennek ellenére a bolgár külügyminiszter hétfőre bekérette az ukrán nagykövetet. Kijev tagadta, hogy szándékosan vették volna célba Bulgáriát. Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő közölte, hogy az ukrán fegyveres erők nem irányítottak szándékosan eszközt Bulgária felé, az incidens kiváltó okaként pedig az orosz inváziót jelölte meg.

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Az eset nyomán Bulgária megerősítette a légtér-ellenőrzést, és katonákat csoportosít át a határtérségbe drónelhárítási feladatokra. Az ország egyébként júniusban felfüggesztette az Ukrajnának nyújtott katonai segítséget; Radev korábban úgy fogalmazott, hogy Bulgária nem kíván az Ukrajnát fegyverekkel ellátó szövetségi koalíció tagja lenni, és inkább a diplomáciai rendezést támogatja.

A fekete-tengeri drónháború egyre szélesebb kört érint. Törökország külügyminisztere, Hakan Fidan szombaton moratórium elrendelésére szólította fel Oroszországot és Ukrajnát a fekete-tengeri támadások tekintetében. Ankara már korábban is tiltakozott, miután a héten két török polgári hajót érintett dróntámadás, amelyekben a legénység több tagja is megsérült. Fidan szerint a felek már válogatás nélkül támadnak minden kereskedelmi hajót.

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A drónfenyegetés Nyugat-Európában is érezteti hatását. Német katonai források szerint a héten drónokat észleltek egy nyugat-németországi katonai létesítmény felett, ahol többek között az ukránok által régóta kért Patriot légvédelmi rendszerek alkatrészeit tárolják. Mindez néhány nappal azután történt, hogy a lipcsei repülőtér közelében egy robbanóanyaggal megrakott drónt találtak egy ukrán teherszállító repülőgép mellett – a légikikötő fontos szerepet játszik a német és a NATO-szövetséges katonai szállítmányozásban.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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