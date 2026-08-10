Újabb pusztító földrengés Venezuelában: összeomlott egy ház, többen is súlyos veszélyben vannak

A fővárosban is érezték a földmozgást, de innen egyelőre nem érkeztek hírek áldozatokról. Az ország távolabbi részeiről azonban nem ilyen jók a hírek.

Jelentős károkat és személyi sérüléseket okozott egy 7,4-es erősségű földrengés Kolumbia csendes-óceáni partvidékén. A nagy mélységben kipattant, ám az egész országban érezhető földmozgás miatt épületek omlottak össze, és számos repülőtér is megrongálódott.

A kolumbiai és az Amerikai Földtani Intézet (USGS) adatai szerint a rengés helyi idő szerint reggel fél nyolckor történt. Az epicentrum San José del Palmar településtől öt kilométerre keletre volt, mintegy 100 kilométeres fészekmélységben. Nubia Carolina Córdoba, az érintett Chocó tartomány kormányzója megerősítette a személyi sérülések tényét – bár pontos számokat egyelőre nem közölt –, egyúttal figyelmeztetett az esetleges utórengések veszélyére.

Bár a földrengés fészke mélyen a felszín alatt volt, a több száz kilométerre fekvő fővárosban, Bogotában is erősen lehetett érezni a rengést, emiatt több épületet evakuáltak. Manizales városát különösen súlyos károk érték: a helyi sajtó és a közösségi média felvételei alapján egy templomtorony leomlott, a házak homlokzata megrepedt, egy összedőlt épület romjai alatt pedig többen a törmelékek fogságába eshettek.

Pereira városában a húszat közelíti a halálos áldozatok száma, Manizalesben eddig egy halottról tudnak.

A kolumbiai légügyi hatóság tájékoztatása szerint az ország több regionális repülőtere – köztük a manizalesi, a quibdói és a pereirai légikikötő – is megrongálódott.

A mostani természeti csapás alig két hónappal azután sújtotta a térséget, hogy a szomszédos Venezuelában egy pusztító, kettős földrengés több mint 6100 halálos áldozatot követelt. Erről itt írtunk bővebben: